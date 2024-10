Bild: swiss wine promotion

So viel Schweizer Wein trinken wir & 6 perfekte Restaurants dazu

91 Millionen Liter Schweizer Wein haben wir hierzulande 2023 getrunken. Kein Wunder könnte man sagen: Mit rund 252 Weinsorten ist die Auswahl riesig. Wir zeigen, wie du mit dem «Swiss Wine Gourmet»-Label Restaurants mit guten Schweizer Weinen findest und 6 Top Restaurants mit (fast) perfekter Weinkarte.

Es lässt sich nicht anders sagen! Wir Schweizerinnen und Schweizer trinken am liebsten den hiesigen Wein. Denn gut 39 Prozent unseres Konsums stammt aus Schweizer Produktion. Die Inlandnachfrage ist so gross, dass nur gerade rund ein Prozent unserer edlen Tropfen exportiert wird.

Weltweit sind Schweizer Weine also eine echte Seltenheit, die sich eigentlich nur hierzulande entdecken lässt.

Zwischendurch ein Fun Fact für Fans der Weinkultur

Der kleinste Rebberg der Welt, Saillon im Wallis, ist 1,6 Quadratmeter gross, besteht aus drei Rebstöcken und gehört dem Dalai Lama.

Und nun zur Vielfalt des Schweizer Weins

Hast du gewusst, dass in den sechs Weinbauregionen der Schweiz rund 252 Rebsorten kultiviert werden? Beim Wein macht uns in Sachen Vielfalt und Regionalität also niemand so schnell etwas vor.

Wenn du die Schweizer Weinkultur kennen und lieben lernen möchtest, bist du in einem Restaurant mit dem «Swiss Gourmet Wine»-Label genau richtig.

Wie du ein Restaurant mit guter Auswahl findest

Zahlreiche Restaurants in der ganzen Schweiz führen eine Weinkarte mit klassischen und erlesenen Schweizer Weinen – und der ein oder anderen Rarität aus dem Rebberg von neben an. Doch wer will sich schon online durch zig Weinkarten wuseln, bevor er oder sie ein Restaurant mit guter Schweizer Weinauswahl findet? Genau dafür ist das «Swiss Gourmet Wine»-Label da. Es zeichnet Restaurants aus, die mindestens fünf Schweizer Weine auf der Karte haben und zwei Schweizer Weine im Offenausschank anbieten.

Die Gläser zählen – aber nicht wie du jetzt denkst

Swiss Wine Gourmet gibt’s in drei Kategorien von einem bis drei Gläsern. Das Logo mit drei Gläsern steht für die höchste Kategorie und damit für eine Weinkarte mit mindestens 30 Schweizer Weinen. Die Qual oder besser das Vergnügen der Wahl ist hier garantiert.

Wer Regionalität und Saisonalität schätzt, findet unter den Restaurants auch solche, die sich dem «Swisstainable»-Programm für nachhaltige Gastronomie und nachhaltigen Tourismus verschrieben haben. Wir haben 6 Restaurants herausgepickt, welche die höchsten «Swiss Wine Gourmet»-Anforderungen erfüllen und sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele auf die Karte geschrieben haben.

Diese 6 Restaurant setzen auf Swiss Wine und Nachhaltigkeit

Bel Etage mit schnörkelloser Gourmetküche, Basel

Fans der gepflogenen Gaumenfreuden finden im Restaurant Bel Etage des Hotels «Der Teufelhof» eine schnörkellose Gourmetküche auf höchstem Niveau. Die mehrfach ausgezeichnete Gaststätte bietet ein wechselndes Angebot mit A-la-carte-Gerichten und Menüs. Die Weinkarte umfasst nicht weniger als 450 Positionen. Für eine professionelle Wein-Beratung darf man sich hier gerne Zeit nehmen.

Weinregion Deutschschweiz, Swiss Wine Gourmet: drei Gläsern, Swisstainable: leading.

Leonhardsgraben 47-49, 4051 Basel.

Locanda Barbarossa bietet eine Reise durchs Tessin, Ascona (TI)

Das Gourmet-Restaurant Locanda Barbarossa im Hotel Castello Del Sole macht die Geschmäcker und die Vielfalt des Tessins mit dem Menü «Sapori del Nostro Orto» (Geschmäcker aus unserem Garten) erlebbar. Viele der Zutaten stammen denn auch vom eigenen 140 Hektar grossen Landgut, zu dem auch ein hauseigenes Weingut gehört.

Weinregion Tessin, Swiss Wine Gourmet: drei Gläser, Swisstainable: leading.

Via Muraccio 142, 6612 Ascona

Belle Epoque: die saisonale Essenz der Region, Spiez (BE)

Im Restaurant Belle Epoque in Spiez stehen hochwertige, saisonale Lebensmittel von hiesigen Produzenten im Mittelpunkt. Küchenchef Michael Engel verleiht den Gerichten eine mediterrane Leichtigkeit und verfeinert sie mit Kräutern aus dem Hotel-Garten. Die Weinkarte umfasst über 200 Positionen mit erlesenen Schweizer Weinen und Weinen aus Europa.

Weinregion Deutschschweiz, Swiss Wine Gourmet: drei Gläser, Swisstainable: leading.

Seestrasse 58, 3700 Spiez



Überraschen lassen im Gourmetrestaurant Vivanda, Brail (GR)

Im Gourmetrestaurant Vivanda lehnen sich die Gäste gemütlich zurück und lassen sich vom exklusiven Degustationsmenü überraschen. Den passenden Wein dazu dürfen Gäste direkt im Gewölbekeller aussuchen oder aus der Weinkarte wählen. Es stehen rund 700 Positionen zur Wahl. Das Vivanda ist mit 17 Gault-Millau und einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Höchster Genuss ist hier Pflicht – und Vergnügen.

Weinregion Deutschschweiz, Swiss Wine Gourmet: drei Gläser, Swisstainable: leading.

Crusch Plantaun 217, 7527 Brail



Restaurant Le Chat-Botté: französisch geniessen in Genf

Das Restaurant Le Chat-Botté in Genf oder zu Deutsch der Gestiefelte Kater ist weitum bekannt für seine unverwechselbare und mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Küche. Küchenchef Mathieu Croze setzt auf zeitgenössische französische Gerichte mit lokalen Produkten. Die Weinkarte umfasst sagenhafte 1400 Positionen.

Weinregion Genf, Swiss Wine Gourmet: drei Gläser, Swisstainable: leading.

Quai du Mont Blanc 13, 1201 Genf​

Hôtel Restaurant de l’Aigle für rustikalen Hochgenuss, Couvet (NE)

Das Restaurant de l’Aigle liegt in der Weinregion 3-Seen-Land und an der Grenze zur Weinregion Waadt. Im eleganten Speisesaal erwarten dich unter anderem regionale Neuenburger Spezialitäten der jeweiligen Saison. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Büffelfleischspezialität aus Travers? Auf der Weinkarte findest du ausschliesslich Weine aus Neuenburg und vereinzelt Walliser Weine.

Weinregion 3-Seen-Land (und Wallis), Swiss Wine Gourmet: drei Gläser, Swisstainable: engaged.

Grand’Rue 27, 2108 Couvet​