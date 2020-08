Wasserspiel in unberührter Natur

Promotion

Geniesse den Sommer am, in und auf dem Wasser. Vom Gletscher über Bergbäche zu Wasserfällen, Flüssen und Seen bietet die Zentralschweiz zahlreiche Möglichkeiten für eine erfrischende Abkühlung. Überzeuge dich von der Luzerner Sommerfrische!

Arnisee - Ein Bergsee wie aus dem Bilderbuch

Elmar Bossard

Bereits die Fahrt vom Mittelland her ins enge Reusstal vermittelt einen Vorgeschmack, was Ausflügler im Kanton Uri erwartet: schroffe Felswände, stahlblaues Seewasser und kleine, urtümliche Holzhäuser. Für eine gemütliche Wanderung bietet sich Amsteg als Ausgangsort an. Mit der gelben Luftseilbahn geht es hoch zum pittoresken Arnisee, der noch als Geheimtipp gehandelt wird. Aus Sicherheitsgründen ist Baden im Bergsee nicht erlaubt, dafür laden die Feuerstellen am See zum Bräteln ein. Das Chänzeli liegt nur einen kurzen Fussmarsch vom Arnisee entfernt und begeistert mit einer Aussicht auf den mächtigen Bristen und das Urner Oberland. Mit der roten Bahn geht es zurück ins Tal nach Intschi. Vor dem Nachhauseweg lohnt sich einen Stopp in Altdorf einzulegen und zu Füssen von Wilhelm Tell auf dem Rathausplatz eine Glace zu geniessen.

Brunnentratsch in der Stadt Luzern

Beat Brechbühl

Luzern verdankt seinen heutigen Wohlstand auch dem Wasser. Vom Fischerdorf entwickelte sich der Ort zu einem wichtigen Handelsplatz und heute zur Tourismusdestination an einem attraktiven See. Wasser bedeutet aber auch Nahrungsquelle, sicherer Transportweg, Energiegewinnung und Erholungsraum. Anlässlich der Stadtführung «Brunnentratsch und Wassergeschichten» folgt man dem Duft des Sees, staunt über das riesige Netz an Brunnen mit bestem Trinkwasser und erfährt, wo Bier gebraut wird. Auch das grosse Reuss-Hochwasser vor 110 Jahren kommt zur Sprache.

Schatzsuche auf der Klewenalp

Beat Brechbühl

Mit der Goldi-Familiensafari können auch Wandermuffel motiviert werden. Bei dieser Rundreise ist man ungefähr 90 Minuten zu Fuss unterwegs und benutzt während der ganzen Tour fünf verschiedene Transportmittel. Gestartet wird mit der Luftseilbahn von Beckenried auf die Klewenalp. Dann beginnt die spannende Schatzsuche, sodass die Wanderzeit wie im Fluge vergeht. Per Gondelbahn, Postauto und Standseilbahn geht es dann zurück an den See bei Treib. Dann fährt das Schiff wieder zurück nach Beckenried. Hier unbedingt kurz in den See hüpfen.



Lachend dem Witzwanderweg entlang

Beat Brechbühl

Wandern und Humor: Das passt gut zusammen. Der Muotathaler Witzwanderweg entlang der Muota bereichert mit regionalen Witzen auf 25 Tafeln das eigene Repertoire. Die leichte Wanderung ist abwechslungsreich: So kann man an idyllisch gelegenen Rastplätzen und Feuerstellen den Zmittag einnehmen oder sich für eine Pause unter einem Baum entlang des Flusses setzen. Start oder Ziel ist bei der Standseilbahn Schwyz–Stoos oder in Muotathal. Für eine Abkürzung oder für die Rückfahrt steht auf der parallel verlaufenden Strasse der lokale Bus zur Verfügung.

Energie erleben in der UNESCO Biosphäre Entlebuch

Beat Brechbühl

Von Entlebuch aus führt ein Runderlebnispfad zum Thema «Fluss und Wasser» über 13 Kilometer Richtung Finsterwald. Insgesamt orientieren sechs Plattformen über verschiedene Energiequellen wie Fluss und Wasser, Licht und Sonne, Luft und Wind, Gas und Feuer und Wald und Holz. Für die Runde sollte man über ein wenig Ausdauer verfügen und mindestens vier Stunden einplanen. Der Aufwand lohnt sich: Bei einer Plattform ist beispielsweise die einzige Stelle in der Schweiz zu sehen, an der jemals Erdgas gefördert wurde. Das Loch geht ganze 5289 Meter tief in den Boden.

Mit dem «Mini-GA» unterwegs in der Zentralschweiz Mit nur einem Ticket die Zentralschweiz unkompliziert entdecken: Das ist mit dem Tell-Pass möglich. Dieses «Mini-GA» für die Zentralschweiz bietet das ganze Jahr über während zwei bis zehn Tagen unbeschränkte Fahrt mit Bahn, Bus, Schiff und zahlreichen Bergbahnen. Familien profitieren zudem von einem attraktiven Kinderfestpreis.



Neu: Bis am 31. Oktober gehören auch die SBB-Strecken Luzern–Sursee–Reiden und Luzern–Lenzburg zum Tell-Pass-Angebot.



