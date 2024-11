Bild: isk

Mit Click to Pay blitzschnell und sicher durch die Geschenk-Saison

Ready für die Shopping-Season? Die Feiertage stehen vor der Tür und damit auch der grosse Deal-Marathon! Doch zwischen verlockenden Black Friday-Angeboten und der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten kann das Einkaufen schnell anstrengend werden. Gut, dass der Bezahlvorgang beim Online-Shopping mit Click to Pay für dich jetzt einfacher sein kann als je zuvor.

Der neue globale Standard für Online-Zahlungen erlaubt dir, in allen teilnehmenden Online-Shops deinen Einkauf ohne das mühsame Eintippen deiner Kartendaten abzuschliessen. Der Service funktioniert mit den Schweizer Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten und macht das Online-Shopping einfach wie nie zuvor.

Dazu kommt: wenn dir ein Geschenk erst in letzter Minute einfällt oder du unterwegs ein unwiderstehliches Angebot entdeckst, kannst du mit Click to Pay blitzschnell zuschlagen. Egal ob im Zug, in der Mittagspause oder auf dem Skilift – sobald du deinen Entscheid getroffen hast, kannst du in jedem Shop, der Click to Pay aktiviert hat, dein Schnäppchen oder Geschenk schnell und unkompliziert sichern und deinen Einkauf mit ein paar wenigen Klicks abschliessen. Selbst wenn du nur als Gast im Online-Shop unterwegs bist. Du brauchst lediglich deine E-Mail-Adresse. Mega easy eben!

Sicher shoppen – auch im Geschenke-Stress

Auch beim Online-Shopping steht für dich Sicherheit aber bestimmt an oberster Stelle. Click to Pay macht da keine Kompromisse. Denn hast du dich erst mal bei Click to Pay angemeldet, kannst du in einem Online-Shop, der Click to Pay anbietet, den Bezahlvorgang meist mit der Eingabe deiner E-Mail-Adresse und danach der gewohnten Authentifizierung abschliessen. Deine Zahlungsdaten werden gar nicht an den Online-Shop übermittelt und können damit auch nicht entwendet werden. Dort kommt nur ein Code an und du profitierst von bewährten Sicherheitstechnologien. So kannst du entspannt von Geschenk zu Geschenk surfen!

Click to Pay aktivieren? Easy!

Du hast Click to Pay noch nicht eingerichtet? Keine Sorge. Die Setup-Zeit ist kürzer als deine Kaffeepause! Du musst dazu lediglich deine persönlichen Daten einmalig registrieren, danach werden sie in deinem persönlichen Profil sicher gespeichert. Weitere Informationen dazu findest du in der App, auf der Website deines Finanzinstituts oder direkt auf den Seiten von American Express, Mastercard oder Visa.

Einfach. Sicher. Bezahlt.

Mach dein Online-Shopping zum Vergnügen! Mit Click to Pay schnappst du dir die besten Deals und kaufst die schönsten Geschenke, ohne deine kostbare Zeit mit lästiger Dateneingabe zu verschwenden. Schnell, sicher, supereasy – so macht selbst das Bezahlen Spass!