Dieser Kurzfilm will mit künstlicher Intelligenz das Kino revolutionieren

Der italienische Regisseur Federico Fellini war ein Pionier der Kinowelt. Nun hat ein Team um Maximilian Niemann und die Campari Group das Genie des grossen Maestro auferstehen lassen. Für das futuristische Kunstexperiment arbeiteten sie mit künstlicher Intelligenz.

Künstliche Intelligenz (KI), die ein Drehbuch schreibt und dazu einen entsprechenden Animationsfilm erschafft, klingt für die meisten von uns erstmal nach „Whaaat?!“. Aber doch! «Fellini Forward» heisst dieses bahnbrechende Projekt. Die Idee: Mithilfe von KI das kreative Genie des verstorbenen italienischen Filmregisseurs Federico Fellini in einem Kurzfilm nachzubilden und zwar so, als hätte der Maestro selbst das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.

Es mag dich vielleicht überraschen, dass das Fellini Forward Project auf Initiative der Campari Group entstanden ist. Doch das italienische Traditionsunternehmen pflegt seit seinem Bestehen eine enge Verbindung zu den Künsten und insbesondere dem Kino. Im Fokus steht dabei längst nicht nur die Marke, sondern vor allem auch der Drang, die Grenzen der Kreativität zu sprengen.

Bereits 1984 drehte der weltberühmte Regisseur Federico Fellini für die Gruppo Campari einen Kurzfilm für einen Werbespot. Das Fellini Forward Project, das an die innovativen Red Diaries Kurzfilme des Unternehmens anknüpft, ist eine Hommage an diesen wohl prägendsten Filmregisseur des 20. Jahrhunderts.

Wenn KI mit Fellini gefüttert wird

Maximilian Niemann, Creative Director und Co-Regisseur des Kurzfilms, hat mit seinem Team zwei Jahre am Projekt gearbeitet. «Wir mussten die künstliche Intelligenz mit Fellinis Filmen ‹füttern›. Er hat sie quasi trainiert», sagt Niemann. Danach konnte das Programm ein Fellini-Drehbuch fast im Alleingang schreiben und einen Animationsfilm mit möglichen Kamerapositionen und Schnitten erstellen. «So ist ein Dialog zwischen Mensch und Maschine entstanden», sagt Niemann. «Es war, als würden wir gemeinsam mit Fellini am Drehbuch arbeiten.»

Insidertipps von Fellinis Gefährten

Aus dem KI-Rohmaterial hat die Filmcrew anschliessend den eigentlichen Kurzfilm entwickelt, der von den Anfängen und dem Werdegang des berühmten Regisseurs erzählt und in Rom spielt. Auch Mitglieder der Originalcrew von Fellini haben am Film mitgewirkt. «Ihre Insidertipps zum Beispiel für die Kamerawinkel oder den Schnittrhythmus haben uns enorm geholfen», erzählt Niemann.

Die Nichte des Maestros, Francesca Fabbri Fellini, war von Beginn weg in das Filmprojekt involviert: «Mein Onkel Federico war originell in seiner Art, das Leben darzustellen, indem er traumähnliche Elemente als Kommunikationsmittel verwendete. Ich denke, ein Projekt wie dieses ist der perfekte Weg, um sein Vermächtnis zu ehren.» Obwohl er sich viel von seiner Vergangenheit habe inspirieren lassen, habe er immer auch nach vorne geblickt. «Ein ähnlicher Ansatz wurde für dieses Projekt gewählt; es ist im Erbe verwurzelt und doch futuristisch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz.»

KI und Kreativität - geht das?

Mit dem Fellini Forward Project will die Campari Group nicht zuletzt eine Debatte über die Rolle der KI im kreativen Schaffen und der Kunst anregen. Niemann ist überzeugt: «Künstliche Intelligenz als Werkzeug hat in der Kunst eine grosse Berechtigung.» Doch letztlich müssten die Entscheidungen vom Künstler getroffen werden, denn am Ende sei es die menschliche Kreativität, welche den Unterschied mache.

In die Zukunft des Filmschaffens investieren

Seit langem fördert die Campari Group junge Nachwuchstalente in der Filmszene. So haben auch Filmstudierende am Fellini Forward Projekt mitgewirkt, darunter etwa der Schweizer Etienne del Biaggio, der bereits am Locarno Film Festival 2021 seinen Kurzfilm im «The Red Cube» der Campari Group zeigte. Durch dieses experimentelle Projekt hätten die Filmstudentinnen und -studenten Inspiration für ihr künftiges Schaffen erhalten, sagt Niemann. Die Filmcrew habe viel Freiraum erhalten, um sich «kreativ austoben zu dürfen». «In diesem Freiraum spiegelt sich auch die DNA der Campari Group neue Wege der Kunst zu gehen und Grenzen auszuloten.»

Über die Entstehung des Kurzfilms wurde parallel ein Dokumentarfilm gedreht. Der Kurzfilm feierte kürzlich am Film Festival Venedig Premiere. Der Dokumentarfilm wird erstmals am Film Festival in New York gezeigt und ist ab September 2021 auf Amazon Prime zu sehen. Die Campari Group manifestiert mit den aktiven Sponsorings der Filmfestivals von Venedig, New York und Locarno ihr globales Engagement und die langjährige Verbundenheit mit der Filmwelt. Gewusst? Die Campari Group ist auch offizieller Partner des Zürich Film Festivals vom 23. September bis 3. Oktober.