Auszeit zu zweit: Das sind die schönsten Romantik-Hotels der Schweiz



Auszeit zu zweit: Das sind die schönsten Romantik-Hotels der Schweiz

Die Ferienlust der Schweizerinnen und Schweizer ist ungebrochen. Kaum verwunderlich, sehnen sich viele nach den langen Monaten in den eigenen vier Wänden nach einem Tapetenwechsel. Laut einer Umfrage von ebookers möchten jedes zweite Paar in diesem Jahr eine Reise zu zweit unternehmen.

Viele Paare sind dabei ein wenig Romantik fernab von Zuhause nicht abgeneigt. Folgende Angebote lassen bei Schweizer Paaren in den Ferien am meisten romantische Gefühle aufkommen: Wellness und einfach Zeit zu zweit, liegen dabei vor dem Candle-Light-Dinner oder Ausflügen mit dem Boot.

Paare aus der Schweiz gönnen sich in ihrer Auszeit zu zweit auch gern etwas: 39% interessieren sich für 4 -oder 5-Sterne-Unterkünfte. Das Gute: Man muss gar nicht weit weg, um eine romantische Auszeit zu zweit zu erleben, denn auch in der Schweiz bieten zahlreiche Hotels alles, was es für ein paar schöne Stunden als Paar braucht. Das Angebot ist gross und abwechslungsreich: Vom Wellneshotel in imposanter Bergkulisse über das charmante Stadthotel bis hin zu kulinarischen Höhepunkten am See ist für jeden Geschmack und Vorliebe das passende Angebot dabei. Denn so individuell jedes Paar ist, so einzigartig sind auch die Wünsche an eine Auszeit zu zweit.

Reiseanbieter ebookers hat eine Auswahl der beliebtesten Paar-Hotels* in der Schweiz zusammengestellt.

Hotel des Balances in Luzern - Genussvolle mit Canale-Grande-

Genussvolle Stunden mit schönster Aussicht erwartet Paare inmitten der malerischen Altstadt von Luzern, direkt an der Reuss gelegen. Entspannter Luxus und herzliche Gastfreundschaft machen den Alltag im Hotel des Balances im Nu vergessen. Ob ein raffiniertes Sterne-Menu von Küchenchef Andy Fluri im Restaurant Balance, ein Drink mit Canale-Grande-Feeling auf der lauschigen Terrasse über der Reuss oder einfach nur traute Zweisamkeit in der Romantik-Suite mit Sternenhimmel und freistehender Badewanne sorgen für unvergessliche Momente zu zweit.

Hotel Matthiol in Zermatt - Für ruhesuchende Naturliebhaber

Das familiäre Boutique Hotel Matthiol liegt im ruhigen Ortsteil Winkelmatten– ein Geheimtipp für alle, die Ruhe, Erholung und die Nähe zu den Bergen suchen. Die Zimmer sind modern und mit Bezug zur Natur eingerichtet und haben alle bequeme Boxspringbetten. Paare buchen mit Vorliebe die SpaSuiten mit Regendusche, Hammam, privater Sauna und freistehender Badewanne – mit direktem Blick aufs Matterhorn. Dieser allein wäre schon Grund genug für einen Aufenthalt im Matthiol. Im Restaurant Filet et Fils zaubern Küchenchef James Coote und sein Team Fleischspezialitäten auf dem offenen Grill, im Winter locken romantischen Fondue-Iglus im Garten.

Hotel HUUS Gstaad in Saanen - Die Natur zu Füssen, Abenteuer inklusive

Berner Alpen liegt das Huus Hotel Gstaad an einem sonnenverwöhnten Hügel des Nobelortes. Das HUUS Gstaad bietet alles, was sich aktive Paare für eine Auszeit zu zweit wüschen: Das umfangreiches Abenteuerangebot ist im Preis inbegriffen und bietet unter anderem Rafting, Kanufahren oder Klettern. Nach dem Abenteuer lockt das grosszügige Spa, das sich auf über 2'000 Quadratmeter erstreckt, und viel Raum zur Erholung bietet. Auch die imposante Bar und das charmante Restaurant La Vue, das neben einer kreativen zeitgenössischen Alpen-Küche auch einen grandiosen Panoramablick auf die umliegende Berglandschaft bietet, helfen dabei, einen aufregenden Tag stimmungsvoll ausklingen zu lassen. Die Zimmer sind grosszügig und mit viel Liebe zum Design im Chalet-Stil eingerichtet, die bequemen Boxspringbetten von Hästens sorgen für eine entspannte Nachtruhe.

ebookers ist das führende Online-Reisebüro in der Schweiz. Reisende können ihre Reise dank einer riesigen Auswahl an Optionen flexibel und individuell gestalten. ebookers ist sich bewusst, dass kein Reisender dem anderen gleicht und daher auch keine Reise identisch sein sollte. Das breite Angebot umfasst Flüge, Unterkünfte, kombinierte Reisen, Mietwagenangebote und Aktivitäten am Zielort. Wenn Sie Ihre eigene Reise für zwei Personen buchen möchten, finden Sie auf www.ebookers.ch weitere Reiseinspirationen.

Hotel Rotary Geneva – MGallery in Genf - Stilvolle Eleganz in Seenähe

Nur einen Steinwurf vom Genfersee entfernt, liegt das Hotel Rotary Geneva: Das charmante City-Hotel überzeugt mit seiner zentralen Lage, aber auch durch sein ausgeklügeltes Design-Konzept vom Architekten und Designer René Favre. Die natürlichen Materialien schaffen eine elegante und doch gemütliche Atmosphäre mit einem persönlichen Touch. Das Restautrant L’Artisan bewirtet dich und deinen Schatz im Sommer auf einer lauschigen Terrasse, direkt an einem schönen Brunnen gelegen. Im Winter kann man sich bei einem Drink am offenen Kamin nach einem Winterspaziergang die Hände in gemütlicher Atmosphäre wieder aufwärmen. Ein kleiner Wellness-Bereich schliesslich sorgt für Entspannung nach einem aufregenden Tag in der quirligen Stadt am Lac Léman.

Caffè dell'Arte Boutique Rooms in Locarno - Kunstvolle Umgebung für kreative Individualisten

Hier ist der Name Programm: Die 11 Zimmer dieses familiengeführten Boutique-Hotels befinden sich in einem restaurierten Gebäude aus dem 15. Jahrhundert und sind überzeugen durch ein spektakuläres Innenleben. Die Namen der Zimmer sind so einzigartig wie ihre Ausstattung: Ob ihr in der «Kleinen Wolke» im «Märchenzimmer» oder im «Liebesgedicht» nächtigt: Eintauchen in eine zauberhafte Welt fernab vom Alltag gehört zu Aufenthalt quasi dazu. Allen Zimmern gemeinsam ist die individuelle und äusserst liebevolle Einrichtung und die fantastische Lage nur 50 Meter von der Piazza Grande. Für das leibliche Wohl gibt es von 08 bis 15 Uhr frische und gesunde Küche, am Abend schlendert man am besten durch die malerische Altstadt oder an den See und lässt sich dort kulinarisch verwöhnen.

Schloss Ragaz in Bad Ragaz - Für romantische Wellness-Liebhaber

Romantischer übernachten als in einem Schloss kann man wohl kaum: Das Hotel Schloss Ragaz liegt in einem malerischen Park, direkt an einem Golfplatz und ganz in der Nähe der Tamina Therme. Doch auch das Hotel selbst bietet mit einem umfangreichen Spa-Angebot und dem idyllisch gelegenen Aussenpool zahlreiche Verwöhnmomente. Auch beim kulinarischen Angebot blieben keine Wünsche offen: Sei dies beim kaiserlichen Frühstück, auf einem Weintorkel in der Umgebung oder aber beim mehrgängigen Abendessen, vielleicht auf der schönen Terrasse? Die Zimmer bestechen durch ein naturnahes Interieur und viel Raum – für Ruhe oder Zeit als Paar. Für entspannte Momente und eine grosse Portion Entschleunigung sorgt auch die liebliche voralpine Landschaft.

Tradition Julen Hotel, Zermatt – Gemütliche Atmosphäre für aktive Geniesser

Romantik-Hotel Julen in Zermatt bietet eine familiäre und gemütliche Atmosphäre inmitten des Dorfkerns am Fusse des berühmten Matterhorns. Das Hotel steht für pure Erholung, viel Genuss und ein gemütliches Ambiente: Die Zimmer sind mit viel Holz und Herzlichkeit eingerichtet, das hoteleigene Spa lässt keine Wünsche offen. Auch für das leibliche Wohl nach einem aktiven Tag in den Bergen wird wunderbar gesorgt, wahlweise mit traditionellen Walliser Gerichten oder mit einem feinen Lamm-Gericht. Die Familie Julen, die das Hotel führt, züchtet die traditionellen Schwarznasenschafe, die unter anderem auch die Wolle für die Matratzen, Decken und Kissen für die Zimmer liefern. Die Matterhorn-Zimmer und die Panorama-Suite bieten zudem einen atemberaubenden Blick auf den eigentlichen Star des Hotels: Das sagenumwobene «Horu».

*basierend auf Hotel-Bewertungen für Romantik-Hotels in der Schweiz in der gesamten Expedia-Gruppe; ebookers ist seit 2015 Teil der Expedia-Gruppe

