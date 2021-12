bild: © Valais/Wallis Promotion - David Carlier

Promotion

Pures Winterglück –

das Wallis hat das Rezept dazu.

Sonnige Winterlandschaften, endlose Skipisten und völlige Entspannung.

Die Tage vergehen schneller, die Gedanken werden langsamer. Da tut es gut, die eigenen Lebensgeister während ein paar Ferientagen zu wecken und wieder zu sich selbst zu finden. Dann ist es Zeit fürs Wallis. Zeit für eine atemberaubende, weisse Bergkulisse, in der alles, was Sie tun, zum Erlebnis wird.

Tief einatmen, ausatmen und aufblühen. Und die Sonne scheinen lassen. Hoch über dem Nebelmeer. In einem Winter, der seinen Namen verdient. Einem Winter, der Lust macht auf Schnee, auf Abenteuer, auf wohlige Entspannung in Wellnessoasen oder auf Glühwein vor einem warmen Feuer. In der Erhabenheit der Viertausender eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, das Gemüt in andere Stimmungen zu versetzen.

Unsere 49 Skigebiete mit mehr als 2000 Pistenkilometern sind so hoch gelegen, dass Skifahrer und Snowboarder auf hohe Schneesicherheit vertrauen dürfen. Und falls Sie dabei möglichst viel Abwechslung suchen: Unser Skisafaripass ermöglicht es Ihnen, sogar täglich ein anderes Skigebiet zu entdecken. Die überwältigende Landschaft gibts jeweils «all in» natürlich auch auf Winter- und Schneeschuhwanderungen oder Skitouren. Selbst die Kleinsten haben die Möglichkeit, in der Schneewelt aufzublühen. Mit über 26 Kinderschneeländern können sie sich wie auf einem Spielplatz tummeln und vergnügen.

bild: © Valais/Wallis Promotion - David Carlier

Ausserdem bieten Ihnen unsere Thermalbäder und Spas immer wieder die Möglichkeit, nach einem aufregenden Tag die Seele baumeln zu lassen, sich bei sprudelndem Wasser und Massage völlig zu vergessen. Noch einmal durchzuatmen, ein, aus, und richtig aufzublühen. Buchen Sie jetzt Ihren nächsten Aufenthalt im Wallis auf wallis.ch/shop, wo Sie die grösste Auswahl an Unterkünften und Aktivitäten finden. Wir freuen uns jetzt schon auf Sie.