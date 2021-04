Promotion

Bild: Melisana AG

Im Zweifelsfall: Ab in die Apotheke

Die Apothekerin Karin Stehlin berät seit bald dreissig Jahren Kunden beim Kauf des richtigen Medikaments. Sie kennt auch eine breite Palette von balancierten Produkten bei milderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Femannose N bei Blasenentzündungen. Damit können die Kundinnen oft auf ein Antibiotikum verzichten und meist noch die Leidenszeit verkürzen. Durch ihr breites Know-How hat sich zwischen ihr und ihrer Stammkundschaft ein tiefes Vertrauensverhältnis gebildet.

Was Frau Stehlin empfiehlt! «Bei akuter, unkomplizierter Blasenentzündung verkaufen wir Femannose regelmässig und sehr gerne. Von den Kundinnen bekommen wir sehr positive Feedbacks dazu», erklärt Karin Stehlin. «Mittlerweile fragen viele Leute auch gezielt danach.» Femmanose N enthält den Einfachzucker D-Mannose, der E-coli. Bakterien – die häufigsten Erreger bei einer Blasenentzündung – bindet und über den Urin wieder ausscheidet. Hier geht’s zum Produkt.

Bild: Melisana AG

Vor dreissig Jahren waren Apotheken noch einfache Medikamentenkioske. Seither sind viele Leistungen dazugekommen. Angefangen hat es mit der Wundversorgung bei einfachen Verletzungen. «Die Leute sind immer sehr dankbar, wenn sie mit einem blutenden Finger einfach bei uns reinlaufen können und wir uns um sie kümmern», erklärt Karin Stehlin, die Apothekerin FPH in der Gotthard Apotheke in Baar. Aber was Apotheken mittlerweile alles für Dienstleistungen anbieten, geht weit darüber hinaus: das reicht von der Blutanalyse, über das Blutdruckmessen bis zu Darmkrebs-Voruntersuchungen.

Um so für ihre Kunden da sein zu können, müssen sich die Apothekerinnen nach dem fünfjährigen Studium weiterbilden. Dafür muss sie jedes Jahr einige Tage in die Weiterbildung. Dazu kommt das Selbststudium über Webinare, Bücher und Magazine. Zusätzlich hat sie als Geschäftsführerin der Apotheke auch viel Geld in die Anschaffung von komplexen Geräten investiert.

«Das persönliche Gespräch mit den Kunden ist am wichtigsten.»

Vor der Untersuchung allerdings kommt zuerst die ausführliche Anamnese. «Das persönliche Gespräch mit den Kunden ist am wichtigsten. Wir stellen sehr detaillierte Fragen. Wenn sich dann zum Beispiel herausstellt, dass eine Frau beim Wasserlassen Schmerzen hat, lassen wir sie zur Sicherheit noch einen Urintest machen.»

Bild: Melisana AG

Stellt sich heraus, dass es eine Blasenentzündung ist, kommt sehr oft der Einfachzucker D-Mannose, welcher in Form von Femannose N verkauft wird, zum Einsatz. Dieser bindet E-coli. Bakterien, die häufigsten Erreger bei einer Blasenentzündung und scheidet sie über den Urin wieder aus.

«Wir empfehlen Femannose regelmässig und sehr gerne. Vor allem auch um der Problematik der Antibiotikaresistenzen Gegensteuer zu geben»

«Wir empfehlen Femannose regelmässig und sehr gerne. Vor allem auch um der Problematik der Antibiotikaresistenzen Gegensteuer zu geben», erklärt Karin Stehlin. «Wenn es ein unkomplizierter Harnwegsinfekt ist, geben wir Femannose als erstes Medikament ab. Ist der Infekt schwerwiegender, empfehlen wir Femannose ergänzend zum Antibiotikum. Oft kaufen es die Kundinnen auch in einer tiefen Dosis und nehmen es präventiv ein, um eine weitere Blasenentzündung zu verhindern.» Von den Kundinnen bekommt sie regelmässig positive Feedbacks nach der Einnahme von Femannose. «Viele Leute fragen auch gezielt danach!»

Bild: Melisana AG

Wenn Kunden mit ihren zahlreichen Erkrankungen in die Gotthard-Apotheke kommen, ist es für die Apothekerinnen wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen. «Wir sind keine Ärzte und manchmal ist die Krankheit zu komplex oder zu weit vorgeschritten, dann schicken wir die Leute sofort zum Arzt oder sogar in die Notaufnahme. Die Triage zu machen, ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.»

Das vielfältige Angebot von Apotheken ist den meisten noch immer nicht bekannt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass jede Apotheke unterschiedliche Dienstleistungen anbietet. Entsprechend empfehlen wir dir, dich in deiner Apotheke von den angebotenen Services zu informieren!

