6 Gründe, warum du für Episode 3 der Umbau Challenge Unser Haus Nervenfutter brauchst

Jetzt, da Projektentwickler Kurt Keller die Kaufangebote für die Wohnungen auf dem Tisch hat, erhalten die Teams die letzten, alles entscheidenden Punkte. Für jede Wohnung gibt es Kaufangebote. Jedes Team wird also ein bisschen Geld mit heimnehmen. Aber nur das Sieger-Team hat die Chance, den kompletten Verkaufsgewinn einzustreichen. Expertin Katrin Bachmann und die Experten Kurt Keller und Michele Rondelli geben ihr finales Feedback . Und irgendwie vermissen wir das sympathische Trio jetzt schon. Denn sie sind knallhart, wenn sie unter sich diskutieren, aber zeigen bei ihren Feedbacks stets Feingefühl, statt ordentlich in der Wunde rumzubohren, wie das so viele andere Expertinnen und Experten allzu gerne tun.

In gerade mal sieben Wochen haben die drei Teams aus drei Bruchbuden Traumwohnungen gezaubert. Und als Zuschauer fragt man sich echt, wie sie das geschafft haben. Es sind richtige Bijous geworden und vermutlich wirst auch du dich während dieser Episode dabei ertappen, dass du darüber nachdenkst, was du in deiner Wohnung alles renovieren willst und wie du die Einrichtung planst.

In der Sendung Unser Haus von der Mobiliar treten drei Renovationsteams gegeneinander an. Jedes Team muss eine heruntergekommene Wohnung komplett renovieren. Wer am Schluss am meisten Punkte holt und die schönste Wohnung hat, gewinnt – und zwar richtig viel Geld.Dafür stellt Moderatorin Annina Campell die Hobby-Handwerker:innen während der vier Episoden immer wieder vor neue Herausforderungen: die Challenges. Hier können die Kandidat:innen Punkte sammeln. Welches Team Punkte holt, entscheiden die drei Expert:innen.Jedem Team stehen lediglich 80'000 Franken zur Verfügung. Damit muss es die Einrichtung und die Handwerker finanzieren. Je mehr die Kandidat:innen also selber umbauen, desto besser. Am Schluss sollen die Wohnungen auf dem realen Markt verkauft werden.Unser Haus gibt’ auf 3+ oder du kannst dir die Episoden auf der Unser Haus-Seite der Mobiliar anschauen.

