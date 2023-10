bild: sky switzerland

Home of the new Walking Dead: Sky Show präsentiert das expandierende Zombie-Universum

Nach elf Staffeln, zwölf Jahren Sendezeit und 177 Episoden ist «The Walking Dead» offiziell beendet. Fans der phänomenalen und erfolgreichen Serie müssen sich trotzdem nicht von der Zombiewelt rund um Daryl und Negan verabschieden, denn das Aus für das postapokalyptische Zombie-Universum ist noch lange nicht gekommen.

Sky Show präsentiert exklusiv das expandierende «The Walking Dead Universe» mit den neuen Spin-offs der Serie. Der Streamingdienst zeigt exklusiv die erste Staffel von «The Walking Dead: Dead City», «Tales of the Walking Dead» und die erste Staffel von «The Walking Dead: Daryl Dixon». 2024 wird mit «The Walking Dead: The Ones Who Live» ein weiterer Spin-off folgen.

Startschuss setzt «The Walking Dead: Dead City»



«The Walking Dead: Dead City» folgt Maggie und Negan auf ihrer Reise in ein post-apokalyptisches Manhattan, das längst vom Festland abgeschnitten ist. Die zerfallende Stadt ist voll von Toten und Bewohnern, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie, Gefahr und Schrecken gemacht haben.

Die beiden müssen sie sich verbünden, um eine gefährliche Mission zu bestreiten. Dabei begegnen Maggie und Negan Einheimischen, entkommen einem Marshall mit bewegender Vergangenheit und jagen einen berüchtigten Mörder. Doch als das Duo weiter in die düsteren Tiefen, der von Beissern verseuchten Stadt vordringt, wird klar, dass die Traumata ihrer turbulenten Vergangenheit eine ebenso grosse Bedrohung darstellen wie die Gefahren der Gegenwart.

«The Walking Dead: Dead City» ist ab 13. Oktober 2023 exklusiv auf Sky Show verfügbar.

