bild: Südostbahn

Promotion

Direktverbindung ins Tessin

Der Treno Gottardo verbindet Nord und Süd und lässt die Schönheit der Schweiz in voller Pracht erleben. Die einzigartige Streckenführung, komfortable Züge und attraktive Angebote machen jede Fahrt zum Erlebnis.

Die direkte Verbindung von Zürich, Basel oder Luzern nach Locarno über die Gotthard-Panoramastrecke ist weit mehr als nur eine Fahrt – sie ist eine Reise voller Eindrücke. Die Strecke führt durch eine der eindrucksvollsten Regionen der Schweiz, vorbei an natürlichen und kulturellen Höhepunkten – bis ins Tessin, wo der Frühling mit seiner einzigartigen Atmosphäre begeistert. Mit dem Treno Gottardo der Südostbahn (SOB) beginnt die Reise in den Süden entspannt und gemütlich.

Eine Reise, die begeistert

Die Gotthard-Panoramastrecke schafft eine reizvolle Verbindung zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin. Während der Zug durch historische Kehrtunnels und über beeindruckende Viadukte fährt, zeigt sich die Natur in all ihrer Vielfalt: der tiefblaue Urnersee, die wilde Leventina und der glitzernde Lago Maggiore. Der moderne kupferfarbene Treno Gottardo bietet bequeme Sitze, grosse Fenster für eindrucksvolle Ausblicke und ein Bordbistro mit feinem Kaffee und regionalen Spezialitäten.

Treno Gottardo Hit – Komfort inklusive

Mit dem Treno Gottardo Hit wird die Reise nicht nur besonders, sondern auch besonders günstig Für nur 22 Franken (Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse, Halbtax) geniessen Reisende eine entspannte Fahrt sowie exklusive Vergünstigungen entlang der Strecke – inklusive eines Gratiskaffees im Bordbistro. Wer noch mehr Komfort möchte, kann für nur 11 Franken in die 1. Klasse upgraden.

Tessiner Frühling erleben:

Kamelienzauber in Locarno



Das Festival «Camelie Locarno» lockt vom 19. bis 23. März 2025 Blumenliebhaber aus der ganzen Welt an. Direkt am Ufer des Lago Maggiore entfaltet sich eine farbenfrohe Blütenpracht mit über 1000 Kamelienarten, die den Frühling im Tessin einläuten. Die Ausstellung wird durch Führungen und Workshops ergänzt, die spannende Einblicke in die Welt dieser faszinierenden Blume bieten.



Tipp: Mit dem Treno Gottardo Hit profitieren Besuchende von 20% Rabatt auf den Eintritt.

bild: Milo Zanecchia

Geschichte entdecken:

Bellinzonas Festung entzückt

Die mittelalterlichen Burgen von Bellinzona gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und sind ein absolutes Highlight für Geschichts- und Architekturliebhabende. Die Burgen Castel Grande, Montebello und Sasso Corbaro beeindrucken mit massiven Mauern, spannenden Ausstellungen und atemberaubenden Ausblicken auf die Umgebung und lassen die Geschichte des Tessins lebendig werden.

Tipp: Mit dem Treno Gottardo Hit gibt es 30% Rabatt auf das Kombi-Ticket für die Festung von Bellinzona mit allen drei Burgen.

bild: Bellinzona e Valli Turismo

Inselparadiese geniessen:

Die Brissago-Inseln verzaubern

An einem sonnigen Tag über den glitzernden Lago Maggiore zu den Brissago-Inseln zu gleiten, ist der perfekte Weg, um dem Alltag zu entfliehen. Auf der Isola Grande werden Reisende von einem exotischen botanischen Garten mit Pflanzen aus aller Welt empfangen – ein Fest für die Sinne. Die elegante Villa Emden sowie die traumhafte Kulisse aus See und Bergen laden zum Staunen und Verweilen ein.

Tipp: Mit dem Treno Gottardo Hit profitieren Besuchende von 20% Rabatt auf den Eintritt.

bild: Südostbahn

Treno Gottardo Hit – Frühling erleben

Das Hit-Angebot macht die Reise ins Tessin ausserordentlich attraktiv: