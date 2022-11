Promotion

10 einzigartige Bücher, die als Geschenke bestens ankommen

Lesen – für uns ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Die Buchhändler:innen von Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik 10 einzigartige Bücher, die als Geschenke bestens ankommen.

Buch 1



Bild: buchhaus.ch

Für Grillliebhaber:innen:

«Fine Dining Grill & BBQ»

Glut, Rauch, Asche



Archaisches Grillen trifft Avantgardetechniken.

Diese Kombination aus gehobener Küche und archaischem Garen mit Feuer, Glut, Asche und Rauch weckt Urinstinkte und ist unwiderstehlich gut. Heiko Antoniewicz und Ludwig Maurer zeigen in innovativen Gerichten vom Grill wie elegant Outdoor-Küche sein kann. In diesem Kochbuch treffen informative Texte auf überraschende Rezepte und die stimmungsvollen Bilder machen Lust auf die kommende Fine-Dining Grillsaison! Ludwig Maurer und Heiko Antoniewicz beweisen, dass elementares Kochen mit hohem Anspruch möglich ist. Sie begründen in diesem Kochbuch das neue Fine-Dining-Barbecue. Entstanden sind über 50 elegante Gerichte, die überraschen und überzeugen.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 2

bild: buchhaus.ch

Für Kochwütige:

«Fülscher heute»

Zum 100-Jahr-Jubiläum der legendären Rezeptsammlung von Elisabeth Fülscher blickt dieses Kochbuch zurück in die Geschichte unserer Esskultur. Es bietet einen reichen Fundus von an die heutige Zeit adaptierten Originalrezepten zum Nachkochen und ist ein Must-have für alle Fülscher-Fans. Elisabeth Fülscher aktualisierte ihre umfassende Sammlung immer wieder. Nun nimmt «Fülscher heute» den Faden auf und spinnt ihn weiter zu einem Buch, das zum Lesen und Kochen anregt. In 15 Kapiteln wird die Kochwelt von damals an unserem Bezug zu kulinarischen Themen gespiegelt. Acht Autorinnen und Autoren erzählen in Essays, weshalb der Mann im «Fülscher» fehlte, was als gesund galt oder inwiefern sich unser Verhältnis zum Tier wandelte. Zu jedem Thema kochte Herausgeberin Susanne Vögeli die Rezepte neu und passte sie an heutige Gewohnheiten an. Dazu erzählt sie schnörkellos und inspirierend von ihren Beobachtungen und Erfahrungen.



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 3



Bild: buchhaus.ch

Für starke Nerven:

«Der mexikanische Fluch»

Ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen. Eine mutige junge Frau. Und ein dunkles Geheimnis.



Mexiko, 1950: Ein verstörender Brief führt die junge Noemí in ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen: Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Sofort tauscht Noemí die Cocktailpartys der Hauptstadt ein gegen den Nebel des gespenstischen Hochlands. High Place ist der Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemí keine Angst hat - weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemí herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät: Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen...

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 4

Bild: buchhaus.ch

Für Optimist:innen:

«Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt»

Der neue geniale Roman von Kultautor Jonas Jonasson!



Drei charmante Aussenseiter, von einem kuriosen Zufall zusammengeführt, brechen mit einem bunt angestrichenen Wohnmobil auf, um die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Dabei lassen sie sich weder vor arroganten Diplomaten-Brüdern noch von einem eigenwilligen Herrscher auf einer Insel im Indischen Ozean aufhalten. Mit Witz und Phantasie verwandeln sie ihr Wohnmobil in ein Gourmet-Restaurant und schlagen sogar aus dem vermeintlichen Ende der Welt noch ein bisschen Glück für sich heraus. Ein echter Jonasson mit einem Feuerwerk an genialen Pointen, rasantem Erzähltempo und einzigartigen Wendungen.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 5

Bild: Buchhaus.ch

Für Tiefgründige:

«Die Süsse von Wasser»

Georgia in den Nachwehen des Amerikanischen Bürgerkriegs: Ein aus der Sklaverei befreites, aber mittelloses Brüderpaar verdingt sich auf einer Farm, deren Besitzer um seinen im Krieg gefallenen Sohn trauert. Zwischen den dreien entwickelt sich eine zarte, bis dahin undenkbare Freundschaft. Doch nicht alle Bewohner von Old Ox sehen solche neuartigen Allianzen gern. Nicht lange, und die Angst vor der neuen Welt bricht sich Bahn in blinder Raserei... Mit grossem psychologischen Feingefühl erschafft Nathan Harris unverwechselbare Figuren und beschwört die erbarmungslose Zeit des Wiederaufbaus herauf. So fesselnd wie berührend, grandios komponiert und sprachlich brillant - ein fulminantes Epos!

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

21 Buchhandlungen und Online Lüthy Group bietet Ihnen ein grosses Sortiment an Büchern, Medien, Hörbüchern, Kalendern, Spielen, Geschenkartikeln und E-Books. Wir liefern schnell und portofrei. Über eine Million Artikel sind lieferbar. In unserem Onlineshop Diebietet Ihnen ein grosses Sortiment an Büchern, Medien, Hörbüchern, Kalendern, Spielen, Geschenkartikeln und E-Books. Wir liefern schnell und. Über eine Million Artikel sind lieferbar. In unserem Onlineshop Buchhaus.ch können Sie bei jedem Buch sofort sehen, ob dieses in einer Buchhandlungen vor Ort an Lager ist. Besuchen Sie eine unserer 21 Buchhandlungen in der Schweiz . Wir legen grossen Wert auf freundlichen Service.

Buch 6

Bild: Buchhaus.ch

Für Nostalgiker:innen:

«Der rote Seidenschal (Jubiläumsausgabe)»

Federica de Cesco schrieb ihren ersten Roman »Der rote Seidenschal«, als sie gerade mal fünfzehn war. Sie tat es, weil sie fand, die Indianer würden in Filmen und Büchern zu einseitig dargestellt, aber auch, weil sie sich lieber Geschichten ausdachte, als ihren Lehrern zuzuhören. Das Abenteuer - es spielt um die Jahrhundertwende in Arizona - rankt sich um die junge Ann, die durch Zufall Chee kennen lernt, den Jungen mit den goldenen Augen, und durch ihn in die Welt der Indianer gerät. Dass »Der rote Seidenschal« der Beginn eines beispiellosen Erfolgs wurde, hat Federica de Cesco ihrer damaligen Berufsberaterin zu verdanken. Diese beurteilte die Schülerin als völlig fantasielos, worauf sich Federica mit den Worten wehrte: »Das ist nicht wahr! Ich habe gerade einen Roman geschrieben.« Nun, die Berufsberaterin bat darum, ihn lesen zu dürfen, nahm ihren Vorwurf der Fantasielosigkeit zurück und empfahl Federica, das Manuskript an einen Verlag zu schicken. Und ab dem Moment, als klar wurde, dass »Der rote Seidenschal« als Buch erscheinen würde, hatte Federica nur noch nette Lehrer.



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 7

Bild: Buchhaus.ch

Für Naturliebhabende jeden Alters:

«Amazonien: Entdecke die Wunder des Regenwaldes»

Dieses prächtig illustrierte Sachbuch für Kinder befasst sich in kurzen, kindgerechten Texten mit vier grossen Themen: mit dem Ökosystem Amazonasregenwald, mit den Tieren und Pflanzen in Amazonien, mit den Menschen im Regenwald und schliesslich mit der Regenwaldzerstörung. Das Bildsachbuch bringt den Kindern wissenschaftlich korrekt Flora und Fauna des Urwalds näher, berichtet von Verwandlungskünstlern, Balzverhalten und Symbiosen, erläutert Kreisläufe sowie Naturphänomene und ihre grösseren Zusammenhänge, erzählt von den Menschen im Urwald - sowohl von der indigenen Bevölkerung als auch der Dschungelmetropole Manaus - und davon, wie es dem Regenwald heute geht und was das mit uns zu tun hat. Einfache Tipps, wie Kinder (und Erwachsene) in Europa im Alltag einen Beitrag zum Schutz des Regenwaldes und zu mehr Nachhaltigkeit leisten können, runden das reich illustrierte und informative Buch ab. So vermag das Buch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene zu begeistern, die in die bunte Welt des Amazonasregenwaldes eintauchen und dieses schützenswerte Ökosystems besser verstehen wollen.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 8

Bild: Buchhaus.ch

Für die Kleinen:

«Der Regenbogenfisch und seine Freunde»

Einer schwimmt im Ozean der Bilderbücher seit 30 Jahren ganz oben auf: der Regenbogenfisch. In unzähligen Kinderzimmern und Kindergärten auf der ganzen Welt wird der Klassiker gelesen. Wir haben die schönsten Geschichten vom Regenbogenfisch in einem Sammelband zusammengetragen. Erstmals ist auch der erste Band in einem Sammelwerk enthalten. Der Regenbogenfisch und seine Freunde erleben das Glück des Teilens, wie man einen Streit löst oder wie man ein guter Verlierer wird. Es sind diese alltäglichen, aber so wichtigen Situationen, die jedes Kind erlebt und aus denen es gestärkt hervorgehen kann.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 9

Bild: Buchhaus.ch

Für Ästhet:innen:

«Banksy - Die illustrierte Geschichte»

Wer ist Banksy? Diese illustrierte Geschichte begibt sich auf die Suche nach Antworten auf das grösste Rätsel der Street Art.

Weltbekannt und dennoch anonym - nur dem Street Art-Phänomen Banksy gelingt es, diesen Widerspruch in sich zu vereinen. Steckt hinter den eindringlichen Werken, meist versehen mit klarem politischem Unterton, ein Mann, eine Frau, oder gar ein Kollektiv?

Die Protagonisten dieser komplett im Comic-Stil durchillustrierten Geschichte, ein Mädchen und ein Junge, gehen dem Leben und Wirken von Banksy wie in einem Dokumentarfilm nach: von den ersten Graffiti-Arbeiten in Bristol und London über die internationale Verbreitung seiner aufsehenerregenden Motive bis hin zu Museumsausstellungen und Rekordversteigerungen. Chronologisch aufgebaut, mit Rückblenden und Vorläufen, erschliessen sich Banksys künstlerischer Werdegang, seine politische und soziale Haltung sowie die zahlreichen Theorien zu seiner Identität.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 10

Bild: buchhaus.ch

Für Natur-Liebhaber:innen:

«Bäume der Hoffnung»

In Zeiten des Klimawandels stehen Mensch und Baum unter Stress. Was verbindet die beiden in dieser Situation? Können sie diese gemeinsam bewältigen? Das beantwortet Susanne Fischer-Rizzi in ihrem jüngsten Buch, einem Reiseführer zu neuen Klimabäumen in den Städten. Bäume wie Ginkgo, Blauglocken- und Amberbaum - ursprünglich in Westeuropa als Neophyten taxiert - können den veränderten klimatischen Bedingungen standhalten. Sie helfen aber auch, unsere Psyche zu regenerieren und unser Immunsystem zu stärken. Susanne Fischer-Rizzi verbindet neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit faszinierenden Geschichten voller Magie. Ausgefallene Rezepte wie Zürgelmilch, Schwarznuss-Kuchen und Maulbeer-Omelett runden das Buch ab. Die renommierte Heilpflanzenkundige präsentiert eine ganzheitliche Sicht auf den Klimawandel und die Verbindung von Natur und Mensch. Sehen Sie die Bäume Ihrer Umgebung mit ganz neuen Augen!

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen