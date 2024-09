Promotion

10 Tipps für Top-Erlebnisse in den Luzerner Landregionen

Vom FunGolf bis zur kulinarischen Schnitzeljagd – erlebe mit unserer Bucket List die Vielfalt der Luzerner Landregionen Seetal, Sempachersee und Willisau sowie der UNESCO Biosphäre Entlebuch.

Das Golfspiel, das allen Spass macht

Fasse einen Schläger und Ball und versuche es mal mit einer Runde FunGolf. Für das besondere Golferlebnis braucht es keine Vorkenntnisse, garantiert jedoch Spass mit Freunden und Familie in einer schönen Parkanlage in Oberkirch.

Mehr Infos zum FunGolf Oberkirch

bild: Sempachersee Tourismus/Golfpark Oberkirch

Einmal ein Vogel sein

Fühle dich wie ein Vogel in der Schweizerischen Vogelwarte am Sempachersee. In der interaktiven Erlebnisausstellung kannst du die einheimischen Vögel auf ganz neue Weise kennenlernen. Im Vogelkino fliegst du mit den gefiederten Tieren durch die Schweiz und in der Singfonie tauchst du ein in die Welt der Vogelgesänge.

Mehr Infos zur Vogelwarte Sempach

bild: Sempachersee Tourismus/Travelita

Kulinarische Schnitzeljagd

Begib dich auf eine genussvolle Schnitzeljagd durch Willisau und Umgebung. Dabei kannst du Wandern, Rätseln, Essen und Trinken zu einem genussvollen Erlebnis verbinden und lernst erst noch, wie man das Willisauer Ringli richtig isst.

Mehr Infos zum FoodTrail Willisau

bild: Willisau Tourismus/Beat Brechbühl

Bauernhof zum Erleben und Geniessen

Im Burgrain kannst du einen leckeren Brunch geniessen, während sich die Kinder auf den Spielplätzen austoben. Ein kurzer Verdauungsspaziergang führt dich zur Burgruine Kastelen mit toller Aussicht. Oder möchtest du es lieber ruhiger angehen lassen und dich im Schweizerischen Agrarmuseum über die vergangene sowie künftige Landwirtschaft informieren?

Mehr Infos zum Biohof Burgrain

bild: Willisau Tourismus/Martina Baumeler

Auf dem höchsten Luzerner Berg

In sieben Minuten hinauf auf 2350 m ü. M. - frische Bergluft, mega Aussicht und grasende Steinböcke versüssen dir den Ausflug. Auf dem Brienzer Rothorn kannst du frühmorgens beim Sonnenaufgang, beim Zmittag oder einer Nachmittagstour 693 Berggipfel auf dich wirken lassen und in die Ruhe der Bergwelt eintauchen.

Mehr Infos zum Brienzer Rothorn

bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch/Laila Bosco

Entschleunigen mit Aussicht

Geniesse die schönste Sonnenterrasse im Entlebuch mit einem Hauch Emmentaler-Gelassenheit. Die Marbachegg ist einfach perfekt, um beim Picknick, im Liegestuhl vor dem Berggasthaus oder bei einer gemütlichen Wanderung einen Gang zurückzuschalten.

Mehr Infos zur Marbachegg

Bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch/Beat Brechbühl

Ein Schloss zum Staunen und Spielen

Entdecke den Lifestyle der Ritter und Hofdamen und geniesse den Blick vom Schloss Heidegg auf den Baldeggersee. Lass dich vom verträumten Schloss mit duftendem Rosengarten verzaubern. Oder erkunde den kinderfreundlichen Dachstock mit Traumschloss und Kugelbahn.

Mehr Infos zum Schloss Heidegg

bild: Seetal Tourismus/Beat Brechbühl

Spass und Action für Gross und Klein

Egal ob Sonnenschein oder Regen, im Schongiland kommst du auch bei Schlechtwetter auf der überdachten Riesenrodelbahn auf deine Kosten. Der Familien-Erlebnispark bietet drinnen und draussen alles, was das (Kinder-)Herz begehrt.

Mehr Infos zum Erlebnispark Schongiland

bild: Schongiland

Mit dem Velo durch die Luzerner Landschaft

Lass dir auf dem E-Bike, dem Tourenvelo, dem Rennrad oder dem Gravelbike frischen Wind um die Nase wehen und erkunde die facettenreichen Luzerner Landregionen. Fahre entlang von Seen und Rebbergen, strample Anhöhen hinauf oder geniesse die Fahrt durchs Grüne mit einem Halt in schmucken Städtchen.

Mehr Infos zu den Velorouten in der Luzerner Landschaft

bild: Herzroute AG/Christof Sonderegger

Aussergewöhnliche Campingabenteuer

Am See, im Grünen oder in den Bergen: übernachte in der Luzerner Landschaft an romantischen Plätzen mit spektakulärer Aussicht. Entdecke einzigartige Camps, tausche dich mit authentischen GastgeberInnen aus und geniesse feine lokale Spezialitäten aus dem Luzernischen.

Mehr Infos zu den Nomady-Camps

bild: Willisau Tourismus/Travelita