Beweise dein geschicktes Händchen und gewinne die Poker-Meisterschaft!

Vom 1. April bis zum 13. Juni 2021 veranstaltet Swiss Casinos die Schweizermeisterschaften im Pokern. Mit etwas Glück und viel Können kannst auch du dich von der Vorrunde zum Final Table vorkämpfen. Die Teilnahme ist gratis – dafür warten 30000 Franken Gesamtpreisgeld auf die Gewinner.

Vermisst du es, im Casino am Pokertisch zu sitzen, einen Drink zu schlürfen und deine beste Hand auszuspielen? Auch wenn uns die Pandemie in die eigenen vier Wände zwingt, heisst das noch lange nicht, dass du auch aufs Zocken verzichten musst. Ab dem 1. April kannst du dein Geschick beweisen: Die grösste Schweizer Casino-Gruppe Swiss Casinos veranstaltet dieses Jahr zum ersten Mal die Schweizermeisterschaften im Pokern. Wegen Corona findet sie – bis auf die Finalrunde – im Internet statt. Informieren und anmelden kannst du dich hier. Die Teilnahme kostet nichts, doch unter den Gewinnern werden 30000 Franken aufgeteilt.

Das Turnier ist ähnlich wie eine Fussball-WM aufgebaut. Es startet mit Vorrunden, die vom 1. April bis Ende Mai stattfinden. Jeden Abend ab 17.30 Uhr werden sechs Runden in verschiedenen Poker-Modi durchgeführt. Bist du ein Neuling, kannst du es mit dem «Heads-up All-in-Shootout» versuchen: Dort entscheiden lediglich die vom Computer ausgeteilten Karten, ob du weiterkommst. Magst du hingegen rasche Entscheidungen, könnten der Turbo- oder gar der Super Turbo-Modus der Poker-Standardvariante No Limit Texas Hold'em dein Ding sein. Innert weniger Sekunden nach dem Austeilen der Karten musst du über deinen Einsatz entscheiden; nach wenigen Minuten ist das Spiel bereits zu Ende. Landest du in der Vorrunde auf dem ersten oder zweiten Platz, kannst du an der Qualifikationsrunde teilnehmen.

Diese finden jeweils am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr statt. Gespielt wird No Limit Texas Hold’em; der Poker-Klassiker schlechthin. Jeder Spieler erhält zwei verdeckte Karten, die er mit den auf dem virtuellen Tisch liegenden Gemeinschaftskarten zu seiner besten Hand kombiniert. Wer Lust auf etwas Besonderes hat, kann sich am Ostern-Special (vom 2. bis am 5. April) im 6+ Deepstack – einer Variante ohne Spielkarten mit niedrigem Wert – und am Pfingsten-Special (vom 22. bis am 24. Mai) im Pot Limit Omaha versuchen. Dieser Modus ist insbesondere bei Profis beliebt, weil die Spieler darin vier verdeckte Karten erhalten, die sie dann mit den offenen Karten kombinieren müssen. Noch mehr als in anderen Poker-Varianten entscheidet hier das Können – Spannung pur ist garantiert.

Erreichst du in den Qualifikationsrunden den Final Table, also das Spiel der letzten acht Teilnehmer, sicherst du dir den Eintritt in eines der beiden Halbfinals. Diese finden am 8. Mai und am 5. Juni im Standardmodus No Limit Texas Hold’em statt. Belegst du hier einen der vier ersten Plätze, qualifizierst du dich für das grosse Finale. Dieses findet am 13. Juni live im Casino Zürich statt. Ab 13 Uhr spielt ein Tisch mit maximal 9 Finalisten Texas Hold'em Deepstack – ein Spielmodus mit hohem Spannungswert. Nach Spielende werden die 30000 Franken Preisgeld unter den Finalisten aufgeteilt. Der Sieger geht mit 10000 Franken und einem Ticket für die World Series of Poker in Las Vegas nach Hause, der Letztplatzierte immerhin mit 500 Franken. Worauf wartest du also noch? Mix dir einen Drink, starte den Computer, setz sich an den virtuellen Pokertisch – und sieh zu, dass du das Beste aus deinen Karten machst.

Bild: swisscasinos

