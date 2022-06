bild: the hey hotel

Promotion

Action oder Erholung? Gewinne ein Wochenende nach deinem Geschmack in Interlaken

Der Duft von Sonnencrème und frisch gemähtem Gras: Es ist Badizeit! Im Rahmen der Badi-Präventionstour verlost der Krankenversicherer CONCORDIA ein erfrischend anderes Wochenende in Interlaken: Jetzt informieren, mitmachen und gewinnen!

Für mehr Sicherheit im und am Wasser: Gemeinsam mit der BFU setzt sich die CONCORDIA für sicheren Badespass im erfrischenden Nass ein und dies bereits zum 12. Mal in Folge. Zurzeit besucht Conci 50 Badis in der ganzen Schweiz, um spielerisch auf die Baderegeln aufmerksam zu machen. Im Zentrum steht die Baderegel Nr. 1 der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG: «Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen!»

Kinder sollen nur begleitet ans Wasser oder aus einer Entfernung von maximal zwei Metern oder drei Schritten beaufsichtigt werden.

Mehr Informationen und den Tourenplan findest du hier.

Mehr Informationen zur Sicherheit im und am Wasser findest du hier.

bild: concordia

Wettbewerb Hey, Lust auf ein abwechslungsreiches Weekend?



Jetzt teilnehmen! Bist du eher im Relax-Modus oder stürzt du dich lieber gleich ins nächste Abenteuer? Im unkonventionellen « The Hey Hotel » in Interlaken verbringst du mit deiner Familie ein langes Weekend ganz nach deinem Geschmack: nach Lust und Laune wählst du aus dem grossen, täglich wechselnden Aktivitätenprogramm die passenden Erlebnisse – hier kommen Action-Freunde und Naturgeniesser gleichermassen auf ihre Kosten! Die traumhafte Region erkundest du zudem am besten mit dem Jungfrau-Travel-Pass, mit dem du freie Fahrt zu den schönsten Ausflugszielen geniesst. Durchführung: Herbst 2022 | Teilnahmeschluss: 31. August 2022

