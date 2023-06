bild: kasparund AG

So macht dich dein Wechselgeld reich

Wer ab dem 20. Lebensjahr monatlich 50 Franken in den Aktienmarkt investiert, verdient bis zur Pensionierung im Normalfall über 100‘000 Franken. Diese App macht es ganz einfach, davon zu profitieren.

Die Sorge: unsere Vorsorge

Ein Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer fürchtet, im Alter nicht genug Geld zu haben. Gemäss Sorgenbarometer der Credit Suisse ist das die zweitgrösste Angst der Schweizer Bevölkerung. Nur das Thema Umwelt treibt die Menschen hierzulande noch mehr um.

Und trotzdem kümmern sich die wenigsten um ihr Geld: Nur ein Bruchteil der Schweizer investiert selbständig in den Aktienmarkt. Frauen sogar nur halb so oft wie Männer. Dabei wissen die meisten eigentlich, dass dies der einzige Weg zu finanzieller Unabhängigkeit ist.

Wechselgeld investieren mit Kaspar&

Das Wichtigste dabei: anfangen. Am besten früh. Und genau da hilft neuerdings eine Schweizer Vorsorge-App mit einem bestechend einfachen Trick: Kaspar& bietet ein kostenloses Konto, eine Karte und das Investieren ab einem Franken. Der Clou: Bei jeder Zahlung mit der Kaspar&-Mastercard wird automatisch auf den nächsten Franken aufgerundet und das Wechselgeld kostengünstig und nachhaltig investiert.

Kaufst du dir einen Kaffee für 3,60 Franken, rundet die App automatisch auf vier Franken auf und das Wechselgeld von 40 Rappen wird für dich professionell angelegt und verwaltet. So tust du dir bei jedem Kauf doppelt etwas Gutes. Und das Beste dabei: Alles passiert einfach so. Ganz nebenbei.

«Aus Wechselgeld können schnell 100‘000 Franken werden»

bild: kasparund ag

Auch Kleinvieh macht Mist

Einer der Hauptgründe, warum viele sich nicht ans Investieren herantrauen, ist die Vorstellung, dass es nur mit grossen Summen Sinn macht. Auch Dr. Lukas Plachel, Co-Gründer von Kaspar&, ist oft mit diesem Vorurteil konfrontiert: «Das Geheimnis erfolgreicher Investor:innen ist aber nicht ein hoher Anlagebetrag, sondern Zeit und Disziplin.» Investiert man beispielsweise jeden Monat 50 Franken in den Aktienmarkt, erhielt man in der Vergangenheit durchschnittlich 5 bis 7 Prozent Gewinn pro Jahr. Und diese jährliche Rendite entwickelt mit der Zeit eine enorme Wirkung: Aus monatlich 50 Franken werden so über 45 Jahre fast 150‘000 Franken. Aus 200 Franken gar über eine halbe Million. Das investierte Geld verfünffacht sich. Um davon ernsthaft zu profitieren, braucht es gar nicht viel, wie Plachel erklärt: «Allein durch das Wechselgeld kommen bei den meisten Kaspar&-Kundinnen monatlich bereits 30 bis 50 Franken zusammen.» Und damit genug, um mit Aktien bis zur Pensionierung ein Vermögen von etwa 100‘000 Franken aufzubauen.

Sparen fürs Gottikind

Investieren ist aber mehr als reiner Vermögensaufbau. Es geht darum, sich seine Ziele und Träume zu erfüllen. Und die können je nach Lebensphase ganz unterschiedlich sein: Die Finanzierung einer Weiterbildung, sparen auf eine Weltreise, die eigene Wohnung oder ein Reisebudget fürs Gottikind. Die Kaspar&-App gibt dir einen Überblick über diese finanziellen Ziele und hilft dir dabei, sie auch tatsächlich zu erreichen. Dazu bietet die App die einzigartige Möglichkeit, beliebig viele Anlagetöpfe zu eröffnen. «Dadurch kann man parallel für die Vorsorge, die Ausbildung der Kinder oder eine Elternzeit sparen. Per Knopfdruck lassen sich für jedes Ziel automatische Sparpläne einrichten oder flexibel Ein- und Auszahlungen vornehmen. Kaspar& stellt für jedes Ziel eine professionelle, nachhaltige Anlagestrategie zusammen und kümmert sich um den Rest», erklärt Plachel. Das Ziel von Kaspar& ist es dabei, seinen Kund:innen ein etwas stressfreieres Finanzleben zu ermöglichen. Dazu gehört neben dem gezielten und langfristigen Investieren vor allem auch eines: Vertrauen in das eigene Finanzwissen. Kaspar& hilft dir deshalb auch dabei, selbst zum Finanzprofi zu werden: Auf dem kostenlosen Wissensportal erfährst du dank Crash-Kurs, Live-Webinaren und spannenden Beiträgen alles, was es übers Investieren zu wissen gilt.

bild: kasparund ag

Und so funktioniert’s

Die Kaspar&-App ist im App Store und im Google Play Store kostenlos verfügbar. Die Anmeldung erfolgt voll digital in nur 10 Minuten. Ganz ohne Papierkrieg oder lästigen Video-Call. Das Einzige, was du dazu brauchst, sind dein Handy und ein Ausweisdokument. In wenigen Schritten hilft dir Kaspar& dann, deinen Anlagetyp zu bestimmen und dein Konto zu eröffnen. Sobald du zum ersten Mal Geld auf dein Konto eingezahlt hast, erhältst du deine personalisierte Kaspar&-Mastercard und du beginnst, bei jeder Zahlung dein Wechselgeld zu investieren. Daneben hast du auch die Möglichkeit, Geld, welches du lieber sparen als ausgeben möchtest, flexibel oder mit einem Sparplan zu investieren, um deine kleinen und grossen Träume zu verwirklichen.