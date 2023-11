bild: bls

Promotion

Diese 5 Ausflüge kannst du bei jedem Wetter unternehmen

Wenn der Herbst die Schweiz in ein farbenfrohes Spektakel verwandelt und das Wetter unberechenbar wird, sind Indoor-Ausflüge die perfekte Wahl. Unabhängig vom Wetter bieten diese vielfältigen Erlebnisse gute Unterhaltung. Die BLS bringt dich bequem zu den Zielen deiner Wahl, sodass du dich ganz auf die Entdeckung konzentrieren kannst.

Schloss Burgdorf – Ein historisches Juwel

Burgdorf, eine charmante Stadt im Kanton Bern, beherbergt ein Schloss, das ein Museum, ein Restaurant und eine Jugendherberge vereint. Das Schloss Burgdorf, ein architektonisches Meisterwerk, entführt dich auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Erkunde die prachtvollen Räume und den idyllischen Schlosspark, der auch im Herbst seinen besonderen Reiz hat.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Centre Dürrenmatt – Kultur und Kunst in Neuchâtel

Für Kunstliebhaber:innen ist das Centre Dürrenmatt in Neuchâtel ein wahres Paradies. Dieses kulturelle Zentrum würdigt das Erbe des berühmten Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Die Ausstellungen bietet einen faszinierenden Einblick in sein Schaffen. Geniesse die herbstliche Kultur inmitten einer inspirierenden Atmosphäre.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Tropenhaus Frutigen – Exotik im Berner Oberland

Wer dem grauen Herbstwetter entfliehen möchte, sollte das Tropenhaus in Frutigen besuchen. Hier erwarten dich üppige Pflanzenwelten und exotische Früchte. Du fühlst dich wie in den Tropen, während draussen die Blätter fallen. Ein ideales Ausflugsziel, um dem Herbstblues zu entkommen.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Neuchâtel Museen – Kulturelle Vielfalt am Neuenburgersee

Neuchâtel, am malerischen Neuenburgersee gelegen, ist bekannt für seine Vielfalt an Museen. Von Kunst über Geschichte bis zur Wissenschaft – hier findet alle ihr Interessengebiet. Tauche ein in die Welt der Kultur und lasse dich von den Museen dieser charmanten Stadt verzaubern.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

World Nature Forum – Natur hautnah erleben

Das World Nature Forum in Naters ist der perfekte Ort, um die Schönheit der schweizerischen Natur im Herbst zu erleben. Interaktive Ausstellungen und faszinierende Informationen über die einheimische Flora und Fauna machen diesen Ort zu einem Muss für Naturliebhaber:innen.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls