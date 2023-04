Bild: sky switzerland

Promotion

«Succession» – Der finale Kampf um das Roy Imperium ist eröffnet

Die mehrfach ausgezeichnete Dramaserie «Succession» ist mit ihrer vierten und finalen Staffel zurück. Gewohnt bitterböse satirisch und mit genial pointierten Dialogen spitzt sich das Ringen darum, wer den Familienkonzern Waystar Royco als Nachfolger des patriarchischen Familienoberhauptes Logan Roy übernehmen wird, zu.

Der Verkauf an den Tech-Visionär Lukas Matsson rückt immer näher. Die Aussicht auf diesen seismischen Verkauf löst bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spaltungen aus. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt ist.

Auch in der vierten Staffel wirft die Erfolgsserie ein Licht auf die Familiendynamik, wenn eine Menge Macht und Geld im Spiel sind. «Succession» ist eine Serie, die aktueller nicht sein könnte. Themen wie Macht und Medien, sowie deren Verflechtung mit Politik sind zentraler Bestandteil. Die Familie Roy repräsentiert das sogenannte eine Prozent der Gesellschaft, das über Reichtum und Einfluss verfügt. Sie gewähren uns einen Blick in ihre glamouröse und glitzernde Welt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn diejenigen, die die meiste Macht und das meiste Geld haben, sind in ihrer emotionalen Stabilität beeinträchtigt und werden zu einem Produkt ihrer Selbstsucht. Sie sehen das Leben als einen Wettbewerb, bei dem es darum geht, besser Täter als Opfer zu sein. Die Zuschauer wollen zwar mit ihnen sympathisieren, stellen aber gleichzeitig fest, wie sehr diese Menschen ihre Weltanschauung manipulieren. Und genau darin besteht die grosse Faszination von «Succession».

Die vierte Staffel von «Succession» ist ab 25. April auf Sky Show verfügbar. Alle weiteren Staffeln sind ebenfalls auf dem Streamingdienst abrufbar.

Sky Show zeigt exklusiv herausragende Serien sowie die grossen Blockbuster Filme. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermassen beliebten Serien wie «Game of Thrones», «Mare of Easttown» und «Westworld» gibt es exklusive Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie «House of the Dragon», «Succession», «Euphoria» und «And Just Like That» zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Show aussergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. «Dexter – New Blood», Sky Originals aus Deutschland, Italien und Grossbritannien, wie «Das Boot», «Babylon Berlin» oder «Gangs of London» sowie ausgewählte Doku-Produktionen wie «Tiger».