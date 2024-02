bild: mysports

Wochen der Entscheidungen in der National League

Es wird eng. Acht Teams kämpfen um den direkten Einzug in die Playoffs. Darunter der amtierende Meister.

In den grossen Fussballligen ist eins fast sicher: am Ende stehen immer die gleichen zwei bis drei Teams oben. Das kann seinen Reiz haben, wirklich ausgeglichen sind die Ligen nicht. Ganz anders die Situation in der National League. Hier müssen mit Biel und Genf-Servette gleich beide Vorjahresfinalisten um den Einzug in die Playoffs zittern.

Die Ausgangslage rund einen Monat vor Start der Viertelfinals spricht für die Ausgeglichenheit der höchsten Eishockey-Liga. Fans können sich freuen. Interessante Wochen stehen an.

Neuer Modus sorgt für zusätzliche Spannung

Für Spannung sorgen neben der Tabellensituation auch die neuen Play-Ins. Heisst: der 7. spielt gegen den 8. Der Sieger qualifiziert sich direkt für die Viertelfinals. Der Verlierer erhält eine zweite Chance. Nämlich im Duell gegen den Sieger des Kampfs zwischen dem 9. und 10.

