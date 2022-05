bild: SIx

Klimaschutz-Trick: So sparst du Geld, Zeit & Papier beim Rechnungen zahlen

Denkst du auch jedes Mal, «was für eine Papierverschwendung», wenn die nächste Rechnung ins Haus flattert? Dann haben wir Good News und ein paar eindrückliche Klima-Zahlen für dich. Denn mit eBill kannst Rechnungen viel schneller und bequemer zahlen und dabei erst noch das Klima schonen.

Unnötig aber wahr: Abgesehen davon, dass es zu den mühsamen Dingen unseres Alltags gehört, Rechnungen zu zahlen, machen wir es uns und dem Klima oft noch besonders schwer. Wie kommt’s?

In der Schweiz werden nach wie vor drei Viertel aller Rechnungen gedruckt via Post verschickt. Bei insgesamt einer Milliarde Rechnungen pro Jahr verschwenden wir da ziemlich viel Papier. Eigentlich unnötig, denn mit eBill zahlst du Rechnungen fix und bequem in deinem E-Banking – ohne Papier, ohne nervige Mails und fast ohne CO2-Emissionen. Und das geht so:

Praktisch bei allen Schweizer Banken kannst du im E-Banking das Zahlen via eBill aktivieren (meist als Button unter Zahlungen). Nun kannst du deine Schröpfer, also die Rechnungssteller, mit zwei, drei Klicks auffordern, dass sie die Rechnungen, direkt als eBill schicken. Kein Papier mehr, keine Mails mehr und alles an einem Ort statt analog und digital auf der halben Welt verteilt.

Auf diese Weise haben Schweizer:innen im vergangenen Jahr bereits 50 Millionen Rechnungen beglichen. Davon profitiert auch die Umwelt.

Bäume sparen statt neu pflanzen

Hier kommen wir zu den versprochenen, eindrücklichen Klima-Zahlen: Rund 63'200 Tonnen CO2-Emissionen verursachen wir Schweizer:innen jährlich, einfach in dem wir Rechnungen zahlen. Das entspricht dem jährlichen CO2-Fussabdruck von 4215 Personen in der Schweiz. Würden wir 80 Prozent unserer Rechnungen via eBill begleichen, liesse sich dieser CO2-Ausstoss um zwei Drittel reduzieren.

In Bäumen gerechnet bedeutet dies: Wir könnten jedes Jahr CO2-Emissionen einsparen, die dem Speicherpotenzial von rund 7000 Hektaren Wald oder rund 2,9 Millionen Bäumen entsprechen, wie eine Studie im Auftrag von SIX zeigt. Darüber hinaus liesse sich mit dem eingesparten Papier innert weniger Jahre ein Turm von 300 Kilometern Höhe bauen, was etwa 1000 Eifeltürmen entspricht oder einfach unfassbar vielen Bäumen, die nicht gefällt werden müssen.

Lass uns deine Mails checken

Vielleicht denkst du jetzt: Ich hab eh nur E-Mail-Rechnungen, dann passt das doch. Tatsächlich verursachen auch Mails einen grösseren CO2-Fussabdruck als eBill-Rechnung, einfach weil mehr Daten herumgeschickt werden und weil du länger am PC oder Smartphone rumklicken musst, bis du deine Rechnungen beglichen hast. Bei eBill logst du dich in dein E-Banking ein und zahlst die Rechnungen mit ein, zwei Klicks, fertig. Falls du ein Zahlen-Nerd bist: Eine E-Mail-Rechnung, verursacht einen CO2-Ausstoss von 17 Gramm bis sie bezahlt ist. Eine eBill-Rechnung schlägt mit nicht mal ganz 10 Gramm zu Buche.

Übrigens: Stellst du auf eBill um, fallen auch keine Gebühren mehr an, die teils bei Papier- und E-Mail-Rechnungen fällig werden. Logisch, denn deine Rechnungssteller haben praktisch keinen Aufwand mehr und müssen kein teures Papier kaufen, bedrucken und verschicken. Die PDF’s deiner Rechnungen findest du einfach direkt in deinem E-Banking.

Du kannst Teil des Wandels sein!

Bereits über 4000 Unternehmen nutzen eBill, insbesondere jene, die wir alle brauchen, also Telecom-Anbieter, Versicherungen, Elektrizitätswerke, SBB, Krankenkassen und noch viele andere. Tendenz stark steigend. Darüber hinaus nutzten schon gut 2,5 Millionen Schweizer:innen eBill, was etwa die Hälfte der Haushalte abdeckt. Auch du kannst Teil des nachhaltigen Wandels sein, indem du eBill in deinem E-Banking aktivierst und ab heute Rechnungen schneller und günstiger begleichst!