bild: erotikmarkt.ch

Promotion

Ready für Hot Temptations? Dank Summer Sale gemeinsam kommen

Draussen ist es heiss. Wenn es auch bei dir und deinem Partner oder deiner Partnerin feuchtwarm wird, kann abspritzen nicht schaden. Mit unseren SALE-Angeboten sorgst du für schöne Ergüsse aus den Tälern der Ekstase.

Baden, Grillen und faul an der Sonne liegen? Das kann auch furchtbar langweilig werden. Zumindest, wenn dir die Temperaturen wieder einmal zu heiss reinkommen und keine steife Brise herrscht. Doch dieser Sommer könnte noch länger mit Extremen aufwarten, die euch den Schweiss ins Gesicht treiben. Umso schöner wär’s doch da, eine gemeinsame Wanderung zum Gipfel der Lust zu unternehmen. Ob der Weg kurz und steil ist oder ihr euch auf gewundenen Pfaden langsam von Plateau zu Plateau vortastet, das bleibt euer Geheimnis. Das Wichtigste ist doch ohnehin, nach dem gemeinsamen Aufstieg gleichzeitig den Höhepunkt zu erreichen – und dann erschöpft, aber glücklich niederzusinken. Für die lustvolle Grotte, den langen Schaft und die Orgasmenkuppen gibt es einfach noch keine Wanderkarte.

Auch den Schokoriegel oder Proteinshake könnt ihr diesmal wohl getrost zu Hause lassen. Also gut… ein kleiner Snack wie das Melonen-Gleitgel auf Wasserbasis (CHF 5.- statt 9.90) geht eigentlich immer.

bild: erotikmarkt.ch

Und ein Mini Vibrator wie der ULTRA POWER BULLET 5 (CHF 15.- statt 29.95), falls du das Kribbeln zwischen den Beinen kaum mehr aushältst.

bild: erotikmarkt.ch

Wenn eure Körper verschmelzen und ihr euch gegenseitig die Sinne raubt, wird kaum Zeit für eine Pause bleiben. Aber ihr könntet einen wilden Hasen entdecken: Unser LEA RABBIT VIBRATOR BLUEBERRY (CH 49.-) ist ein seidiger, aber auch flinker Begleiter für intensive Orgasmen. Er kennt nicht weniger als 7 Bewegungsmuster, um deine Klitoris oder die deiner Partnerin zum Wahnsinn zu treiben.

bild: erotikmarkt.ch

Oder du folgst dem sexy Stöhnruf des Pipedream PDX (CHF 119.- statt 249.90), der nicht nur mit Stimme, sondern auch mit Melk- und Rotationsbewegungen auf sich aufmerksam macht.

bild: erotikmarkt.ch

Klingt das zu heftig für dich? Das Tempo bestimmt ihr. Vielleicht wollt ihr euch zuerst mit zarten Liebkosungen in Fahrt bringen, um dann schreiend vor Verlangen eine etwas andere Route einzuschlagen. Vielleicht wollt ihr auch in einen kühlen Bergsee tauchen, bevor ihr euch – noch nass vom Wasser – in Positionen bringt, welche die Murmeltiere ringsum vor Scham in ihren Löchern verschwinden lassen.

Was auch immer ihr wählt, wir haben eigentlich alles, damit eure Lustwanderung diesen Namen verdient. Denn etwas nachhelfen hat noch nie geschadet. Manchmal ist man nicht gekommen, um zu bleiben – sondern um gleich noch einmal zu kommen. Dabei könntest du dich fragen, von wo das intensive Stöhnen stammt. Denn eines ist sicher: Am anstrengenden Weg liegt es nicht. Im Gegenteil, mitunter kann es ganz leicht gehen. Nämlich dann, wenn sich der Orgasmus fast unbemerkt durch die Hintertüre schleicht – nur um dich mit voller Wucht ekstatisch zu überraschen. Apropos: Der BACKDOOR LOVER (CHF 15.- statt 29.95) könnte für solche Abenteuer der richtige Kandidat sein.

bild: erotikmarkt.ch

Vielleicht möchtet ihr eure gemeinsame Höhenwanderung gemütlich ausklingen lassen? Dann könnte der STARLET 2 SAPHIR (CHF 49.- statt 89.-) die richtige Wahl sein. Mit seiner Pleasure Air Technologie sorgt der handliche Womanizer nicht nur für entspannende Momente unter dem Sternenhimmel, sondern stets auch für ein seichtes Lüftchen um die Lustperle herum.

bild: erotikmarkt.ch

Die Wegweiser kennt ihr nun. Wann geht es los? Schaut doch auch in einer unseren Filialen vorbei – weitere heisse SALE-Angebote warten auf euch.