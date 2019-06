Promotion

10 Dinge, die du mit 100 GB machen kannst



Promotion

10 Dinge, die du mit 100 GB machen kannst

100 GB gross und endlos gültig ist das Datenpaket, das du jetzt zu einem Coop Mobile Abo dazu geschenkt bekommst. Aber wieviel sind überhaupt 100 GB? Hier die Top 10 der Sachen, die du mit dieser wirklich gigantischen Datenmenge anfangen kannst:

Dieser Inhalt wurde von Coop Mobile verfasst.

Tagelang snappen

Snapchat ist eine der Apps mit dem grössten Datenverbrauch. Ein Foto zu posten kostet dich etwa 0.3 MB. Eine Minute lang Fotos und Videos deiner abonnierten Snapchat-Kanäle anzuschauen verbraucht etwa 15 MB. Mit den geschenkten 100 GB kannst du also etwa 340'000 Fotos posten. Oder mehr als 6800 Minuten ununterbrochen Fotos und Videos anschauen – das sind fast 118 Stunden!

Die längste Party der Welt

Eine Party ohne Musik ist keine Party. Wie gut, wenn man 100 GB Datenvorrat geschenkt bekommt, denn damit kann man über 2500 Stunden lang via Spotify für Stimmung sorgen. Das reicht für mehr als den ganzen Sommer ununterbrochene Musik: Beginnt deine Party zum Sommeranfang am 21. Juni, hast du zum Herbststart am 23. September immer noch satte 10 GB Daten in deinem unbegrenzt gültigen Paket von Coop Mobile.

Wirklich eckige Augen

Filme und Serien auf dem Smartphone schauen geht entspannter, wenn du dir über dein Datenvolumen keine Sorgen zu machen brauchst. Die geschenkten 100 GB reichen beispielsweise, um alle bisherigen Folgen von «Stranger Things» plus alle fünf Staffeln «Prison Break» in bester Qualität anzuschauen. Und wenn du noch Nachholbedarf bei «Game Of Thrones» hast – dein Vorrat reicht für mehr als 3400 der gesamten 3800 GoT-Minuten.

Goal. Goal. Goal!

Stell dir vor, der superspannende Fussballmatch läuft, und du bist weitab vom nächsten TV. Mit dem Smartphone (und einem ordentlichen Datenvolumen) kein Problem: 100 GB entsprechen bei Zattoo bis zu 250 Stunden Fussball! Das hätte gereicht, um sich alle 51 Spiele samt fünf Verlängerungen und drei Penaltyschiessen der letzten Europameisterschaft in normaler Qualität anzuschauen. Mit gedrosselter Bitrate hätte man dazu alle 64 Spiele der letzten WM erleben können und noch genügend Daten übrig für die komplette EM 2020.

Rekordverdächtig zwitschern

Mehr als 44'000 Tweets hat Ariana Grande an ihre über 60 Millionen Follower seit April 2008 abgesetzt, also rund 4000 pro Jahr. Ein durchschnittlicher Text-Tweet verbraucht etwa 120 kB, mit 100 GB könnte Ariana Texte bis ins Jahr 2234 zwitschern. Und auch wenn sie viele Bilder und Videos tweetet, dürften der 26-jährigen 100 GB für ein ganzes langes Twitterleben reichen.

Bild: Giphy

Kardashianmässig instagrammen

Für einen Insta-Post braucht man etwa 3 MB, für ein maximal 60-sekündiges Video rund 50 MB. Kylie Jenner hat zwar trotz 106 Millionen Follower neulich den Kampf ums meistgelikete Insta-Foto gegen ein Frühstücksei verloren. Aber mit fast 6000 Posts ist Kim Kardashians erfolgreiche Halbschwester trotzdem eine der Heavy Userinnen weltweit. Im Schnitt postet Kylie auf fünf Fotos ein Video und hat damit in 8 Jahren auf Instagram nur rund 60 GB verbraucht.

Hallo? Hallo? Hallo!

Brauchst du WhatsApp nur zum Schreiben, tippst du mit 100 GB weit über 100 Millionen Nachrichten. Und auch wer gerne mal die Stimme vom Grosi oder dem Schatz hören möchte, kommt damit locker aus: Der Datenvorrat reicht für 102’400 Minuten; das sind 71 Tage, 2 Stunden und 40 Minuten. Zum Vergleich: In 39 Stunden, 18 Minuten und 24 Sekunden telefonierten sich die Schweizer Sandra Kobel und Stephan Hafner 2005 ins Guinness Buch der Rekorde für den längsten Telefonanruf via Internet.

Dauerlesen hoch zwei

Natürlich kann man auf dem Handy auch eBooks lesen. Dafür genügen 100 GB Datenvorrat ziemlich lange: «Provenzalischer Rosenkrieg», der neueste fast 340 Seiten starke Bestseller von Sophie Bonnet, hat als eBook eine Grösse von 4689 kB – pro Buchseite also etwa 15 kB. Das Datengeschenk von Coop Mobile entspricht damit fast 7 Millionen Seiten. Für eine normale Taschenbuchseite braucht der Durchschnittsleser etwa 40 Sekunden. Bei 7 Millionen Seiten, die man mit 100 GB auf sein Handy herunterladen kann, liest man demnach rund 9 Jahre ohne Pause.

Formel deins

Ein moderner Formel 1-Rennwagen besteht aus über 25'000 Einzelteilen. Mehr als 300 Sensoren messen permanent die aktuellen Werte von Motor, Getriebe, Kupplung, Reifen und anderen wichtigen Teilen. Während eines Rennens von etwa 300 Kilometern werden pro Auto mehr als 1.5 GB Daten übertragen, für alle 26 Wagen eines Rennens kommt man auf rund 40 GB. Mitdem geschenkten 100 GB Datenvolumen könnte man die Renndaten von fast 3000 durchschnittlichen Runden eines Formel 1-Autos oder mehr als zwei kompletten Rennen übertragen.

Einmal Internet komplett, bitte!

Die in San Francisco beheimatete Non-Profit-Organisation Internet Archive durchsucht regelmässig das Internet. Ihre «Wayback Machine» hält Inhalte von mittlerweile mehr als 270 Milliarden Websites per Screenshot fest. Im September 2018 war das gespeicherte Datenvolumen auf etwa 25 Petabyte angewachsen, das sind 25000 Terabyte. Mit ihren je 100 GB könnten also 250’000 Coop Mobile-Kunden gemeinsam das gesamte archivierte Internet herunterladen!

Bonusfakt: Wohin mit unnützem Wissen?

Wissenschaftler schätzen die Speicherkapazität eines menschlichen Gehirns auf etwa 2 TB. 100 GB reichen zwar nur für 5% deiner kompletten Erinnerungen. Aber um all das unnütze Wissen in deinem Kopf (wie dieses Listicle) abzuspeichern reicht es bestimmt.

Und was fängst Du mit 100 GB an?

Das endlos gültige Datengeschenk von Coop Mobile aufzubrauchen ist richtig, richtig schwierig. Auch weil jeden Monat noch weitere 2.5 GB ohne Verfallsdatum dazukommen. Dazu sind auchnoch Telefonieren und SMS im besten Netz der Schweiz unlimitiert. Das einzige, was das Abo von Coop Mobile nicht hat: Eine Mindestvertragsdauer. Gigantisch, oder?

Das könnte dich auch interessieren: «Das stimmt einfach nicht» – Martullo-Blocher wird in der «Arena» vorgeführt Link zum Artikel Nach Handy-Terror: Betroffene Mutter rechnet mit SVP-Glarner ab – und wie Link zum Artikel Trump setzte Kopfgeld auf unschuldige Schwarze aus – jetzt melden sie sich zu Wort Link zum Artikel 9 spannende Geisterstädte und ihre Geschichten Link zum Artikel