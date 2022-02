Tauche ein in unsere Beauty-Welt – Fühle dich rundum schön!

bild: brack.ch

Tauche ein in die Beauty-Welt von BRACK.CH – Fühle dich rundum schön!

Sich öfter mal was Gutes tun: Eine selbstgemachte Maniküre, eine hochwertige Creme oder den perfekten Frühlingslook in wenigen Schritten kreieren. In Tutorials, Produkttests und Empfehlungen stöbern und Neues entdecken. Lasse dich von unserer Beauty-Welt begeistern, blicke in die vielfältigen Sortimente und erhalte wertvolle Tipps und Inspirationen, um dich rundum schön zu fühlen. Nachfolgend stellen wir dir 5 von unseren Beauty-Neuheiten vor.

Màdara Deep Matter Bold Volume Mascara

Intensiviere deinen Blick mit dieser modellierbaren, wirkungsvollen Mascara, die sich durch ausschliesslich natürliche Pigmente auszeichnet – für ein nachtschwarzes Finish. Die Mascara enthält nährende Wirkstoffe, die deine Wimpern stärken, und sorgt gleichzeitig für phänomenales Volumen, Definition und Länge. Der präzise definierende Applikator erreicht selbst die winzigsten Wimpern und die Formulierung sorgt durch natürliche, vegane Wachse und pflanzenbasierte Peptide für ein einfaches Auftragen und unglaublich langen Halt.



Essence catching Clouds Highlighter

Der super-softe Puder-Highlighter sorgt für einen Glitzereffekt, der an eine Schneelandschaft erinnert. Seine enthaltenen Multi-Reflections kreieren im Handumdrehen einen strahlenden Glow. Die smoothe Textur verschmilzt sanft mit der Haut und setzt schimmernde Akzente. Der vegane, sehr weiche Puder-Highlighter kann perfekt zu jedem Make-Up Look kombiniert werden und verleiht ein unglaubliches Finish.



Aymara Lipgloss Nearly Naked

Der Lip Gloss von Aymara Cosmetics ist reich an Vitamin E und Vanillin-Extrakt und sorgt damit nicht nur für volle und knallige Lippen, sondern zugleich für einen pflegenden Effekt. Der extra weiche und schmeidige Applikator sorgt für ein angenehmes Auftragen des Lipglosses. Als sehr hochpigmentierte Formel hält der Lipgloss über den ganzen Tag und behält durch die klebrige Textur über mehrere Stunden seine Farbe.



Alessandro Nagellack Baci D'Amore

Edle Stoffe, feminine Schnitte und extravagante Schuhe. Stilsicherheit ist ein essenzieller Bestandteil des italienischen Lebensgefühls – gepaart mit Nägeln in einem eleganten Beige-Ton sorgst du so für wahre Wow-Momente. Ein Schnelltrocknendes Nagelgel das bis zu 7 Tagen hält und die Nägel sofort mit Feuchtigkeit versorgt.



Londontown kur Nailconcealer Pink

Der Illuminating Nail Concealer verleiht dem Nagel mit nur einem Anstrich eine gesunde Farbe, schützt ihn vor dem Vergilben und pflegt ihn gleichzeitig mit Porzellanblumenextrakt und Florium Komplex. Ein Hauch von Rosé lässt deine Nägel in einem gesunden Rosa erstrahlen. Anwedung: 1-2 Schichten direkt auf die Nägel streichen. Für längeren Halt mit einem Top Coat abschliessen. Perfekt für «arbeitende Hände», stärkt und pflegt die Nägel mit einem Vitamincocktail.



Noch nicht deine passende Neuheit gefunden? Finde deine Lieblingsmarke in unserer umfassenden Beautywelt. Wir liefern informative Produktetests und spannende Fakten. Viel Spass beim Stöbern!



