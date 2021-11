Bild: Rivet Maté

Promotion

2022 wird Gurke. Und Mate. Und Liebe. Ohne Palmöl.

Das Schweizer Getränke-Start-up Rivet Maté hat den besten Geschmack der Welt gesucht – und (wie unsere Rechtsabteilung uns belehrte: wahrscheinlich) gefunden! Zahlreiche Vorschläge aus der ganzen Schweiz haben die Fachjury erreicht, wurden kompetent besprochen und zu guter Letzt der unangefochten wahrscheinlich beste Geschmack der Welt gekürt. 2022 wird Gurke!

Rivet Maté gibt es in den Coop-Supermärkten, in ausgesuchten Bars und Clubs und bei vielen Getränkehändlern ganz in deiner Nähe. Bild: Rivet Maté

Der Schweizer Getränkehersteller Rivet Maté hat sich zum Ziel gesetzt, dem kommenden Jahr ein von der Pandemie unabhängiges Motto zu geben: Die Schweiz soll mit einem völlig neuen Geschmackserlebnis beglückt werden, das ohne Zweifel unvergleichlich daherkommt, belebend wirkt und Heiterkeit verbreitet. «Wir wollten etwas ganz Spezielles kreieren und haben deshalb landauf, landab alle möglichen und unmöglichen Ideen gesammelt», so Lisa Diener, Mitinitiantin der Aktion. Das neue Getränk soll ein Erfrischungsgetränk aus natürlichen Zutaten und auf Mate-Tee-Basis sein. Und mit ordentlich Koffein. Schliesslich soll es 2022 ja wieder vorwärts gehen.

Die finale Jury hat getagt und den Geschmackssieger bestimmt. Video: YouTube/Rivet Maté

Dem Aufruf "The Greatest Taste" folgten so grossartige Geschmacksvorschläge wie "Schälle Puur", "Big in Japan" oder "Flamingo". Projektleiterin Lisa Diener zu dem Dilemma der Einsendungen: «Natürlich haben wir uns auch intensiv mit der eingereichten Idee einer Geschmacksrichtung "Pfingsten" auseinandergesetzt und ein wirklich grossartiges Getränk mit dem Geschmack "Pfingsten" in unserem Innovationslabor entwickelt. Leider bemerkte unser Sales-Team, dass der Geschmack "Pfingsten" doch etwas arg saisonal ist.»

Hoch die Flaschen: Rivet Maté mit neuer exklusiver Geschmacks-richtung «Gurke mit Liebe ohne Palmöl» Bild: Rivet Maté

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den besten Geschmack der Welt zu suchen? Es heisst doch über Geschmack lässt sich nicht streiten…

Lisa Diener, Projektleitern Rivet Maté: Genau darum ging es uns: Ein für alle Mal klären, was denn am besten schmeckt. Damit helfen wir sehr vielen Menschen viel Zeit zu sparen. Einfach nur noch das Beste trinken. Eigentlich erstaunlich, dass nicht sonst jemand schon früher diese Idee hatte.

Wie wurde vorgegangen, damit man dieser grossen Aufgabe auch gerecht werden konnte?

Natürlich haben unsere Lebensmittelingenieure jeden Vorschlag genau unter die Lupe genommen und uns jeweils eine kleine Probe zum Degustieren kredenzt. Zudem musste der Vorschlag unseren Werten entsprechen: natürlich, vegan und sozialverträglich.

Für welche Geschmacksrichtung hättet ihr euch entschieden? Rakete Gurke Liebe Hibiskus Melone Japan Kombucha

Was waren denn die kuriosesten Vorschläge?

Rein von der technischen Machbarkeit war der Vorschlag "Bern Bethlehem" sehr herausfordernd. Wir landeten dabei bei einer Kürbis-Zimt-Kreation.

Was geschieht mit dem Sieger-Geschmack?

Der Sieger-Geschmack wird als Rivet Maté Sonderedition 2022 lanciert. Man darf sich also auf das neue Jahr freuen. Natürlich begleiten wir diesen Launch kommunikativ.

Und welcher Geschmack hat denn nun schlussendlich gewonnen?

Die Jury kam zum Schluss, dass das ideale Getränk eine Mischung aus Mate, Gurke und Liebe ist – und das Ganze natürlich ohne Palmöl. Klingt grandios, ist es auch: ein einzigartiges Geschmackserlebnis! Und wir meinen das im positiven Sinn.