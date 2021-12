Bild: jungfrau.ch

Promotion

Zum Jahreswechsel schnell hoch aufs Jungfraujoch

Näher lag das JUNGFRAUJOCH – TOP OF EUROPE noch nie: Der topmoderne EIGER EXPRESS bringt die Gäste innert kürzester Zeit zur Aussichts- und Erlebnisplattform auf 3454 Meter über Meer. Dort erwartet sie eine majestätische Kulisse aus Eis, Schnee und Fels mit atemberaubender Fernsicht. Ein cooles Festtags- und Wintererlebnis!

Erlebnis-Spass mit Winter-Pass Mit dem Jungfrau Corona Winter Pass fahren Sie so oft aufs Jungfraujoch – Top of Europe, wie Sie wollen. inkl. unlimitiertes Winterwander- und Schlittelvergnügen in der Jungfrau Region. Erhältlich als Mehrtagespass für 2 bis 8 Tage ab CHF 139. Die Einmalfahrt aufs Jungfraujoch und zurück mit dem neuen Eiger Express ab Grindelwald Terminal ist ab CHF 82 erhältlich.

Eigernordwand zum Anfassen

Bereits die Anfahrt mit dem EIGER EXPRESS ist ein Highlight. Die modernste 3S-Bahn der Welt mit ihren geräumigen Panorama-Kabinen beschert den Gästen nicht nur einen fantastischen Ausblick auf den Alpenkranz rund um Grindelwald. Sie bringt ihnen auch die 1800 Meter hohe Eigernordwand zum Greifen nahe. Nach dem Umsteigen auf die Jungfraubahn gibt es bald schon einen weiteren Leckerbissen: der Zwischenhalt an der Station EISMEER. Der Ausblick auf die Schnee- und Eislandschaft gibt einen Vorgeschmack auf das Top of Europe Erlebnis ganz oben.

Bild: jungfrau.ch

Beispiellose Aussicht

Auf dem Jungfraujoch wartet der coolste Hotspot der Alpen: die Aussichtsplattform GLETSCHERPLATEAU mit einer beispiellosen Fernsicht. Auf der einen Seite schweift der Blick vom Schweizer Mittelland bis zum Schwarzwald und zu den Vogesen, auf der anderen breitet sich das UNESCO-Weltnaturerbe mit dem Aletschgletscher aus, dem grössten und mächtigsten Gletscher der Alpen. Mehr Weitblick gibt’s nirgends. Wer noch höher hinaus will, lässt sich mit einem ultraschnellen Lift in 25 Sekunden zur 108 Meter höher gelegenen SPHINX TERRASSE bringen. Dort vermittelt ein Weihnachtsbaum in luftiger Höhe ein Festtagserlebnis, wie man es sonst nirgendwo findet.

Bild: jungfrau.ch

Eispalast: Rundgang im Jungfrau-Gletscher

Wenn man sich einmal sattgesehen hat, gibt es rund um den höchsten Bahnhof Europas weitere Attraktionen zu entdecken. Im beliebten EISPALAST lässt sich die eisige Pracht aus nächster Nähe erleben. Bergführer haben die Gänge und Hallen in den 1930er Jahren mit Pickel und Säge mitten im Jungfrau-Gletscher geschaffen. Heute formen lokale Künstler das Eis. Auf einem spiegelglatten Rundgang durch die frostige Gletscherwelt warten ihre Kunstwerke. Adler, Pinguin und Bär sehen aus, als seien sie eben erst zu Eis erstarrt. Und Charlie Chaplin bringt die Besucher auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zum Schmelzen.

Bild: jungfrau.ch

Multimediales Rundumerlebnis

Der Bau der Jungfraubahn (1896 – 1912) ist ein Pionierwerk in der touristischen Erschliessung der Alpen. In einem 250 Meter langen Erlebnisstollen werden die Geschichte der Jungfraubahn und die Entwicklung des Tourismus in den Alpen inszeniert. Die ALPINE SENSATION lässt die Anfänge der Jungfraubahn auferstehen, gemeinsam mit den Bildern aus der Zeit der touristischen Visionäre. Mit der musikalischen Untermalung der Bilderwelt wird die alpine Sensation zum eindrücklichen Multimedia-Erlebnis. Multimedial geht’s gleich weiter in der grossen Sphinx-Halle, wo der JUNGFRAU-PANORAMA-FILM ein 360-Grad-Rundumerlebnis der Bergwelt vermittelt, wie man es sonst niemals haben könnte. Alpine Sensation und 360°-Kinoerlebnis bieten zusammen eines der besten Allwetterprogramme der Alpen.

Bild: jungfrau.ch

Shoppen und essen vor hochalpiner Kulisse

Das Erlebnis steht auch in den Shops und Restaurants im Mittelpunkt. Im LINDT SWISS CHOCOLATE HEAVEN zeigt ein virtueller Lindt Maître Chocolatier, wie die zart schmelzende Schokolade entsteht. Real gibt’s die himmlischen Köstlichkeiten gleich nebenan zu kaufen. Im TOP OF EUROPE SHOP steht eine Vielzahl von Souvenirs bereit: vom Schweizer-Sackmesser über Kleider bis zur handgeschnitzten Holzfigur. Diese regt bekanntlich den Appetit an. Gleich drei Restaurants stehen bereit, Hunger und Durst zu stillen. Ob es ein Snack in der Coffee Bar, ein traditionelles Menü im Selbstbedienungslokal oder gehobene Küche im À-la-carte-Restaurant ist, Aussicht, Panorama, Schnee und Berge gibt’s in jedem Fall gratis dazu.

Bild: jungfrau.ch

Modernster Terminal der Alpen

Weitere Verpflegungslokale und noch mehr Shopping gibt es im GRINDELWALD TERMINAL, Start- und Endpunkt einer Reise auf das Jungfraujoch – Top of Europe. Der Terminal beherbergt das neue Shopping-Center der Region. Internationale Top-Marken und Schweizer Qualitätsprodukte lassen keine Wünsche offen – von der Tafel Schokolade bis zur exklusiven Premium-Uhr. Der hochmoderne Terminal, mit direkter Bahnanbindung und einem Parkhaus mit 1'000 Plätzen, ist das Herzstück der V-Bahn. Hier startet die 3S-Bahn Eiger Express zum Eigergletscher und die 10er-Gondelbahn zum Männlichen.

Winterparadies Jungfrau Ski Region

Bild: jungfrau.ch

In der JUNGFRAU SKI REGION können sich Schneefans jeder Schattierung in ihrem Element austoben. Das Winterparadies vor Eiger, Mönch und Jungfrau bietet allen, die hoch hinauswollen, einen weiteren Höhepunkt: das Jungfraujoch. Es wartet mit einer Vielfalt an Erlebnissen auf, die ihresgleichen suchen.