Mit diesen 5 Tipps sparst du Geld und wirst schneller erfolgreich

Wer möchte in 2022 endlich auch das eigene Geld smart vermehren und bei Krypto, Anlegen und Money Mindset mitreden können? Seit Beginn der Pandemie ist das Investieren zum Dauerthema geworden – doch viele zögern noch. Mit diesen fünf Tipps kannst du einfach starten, smart sparen sowie dein Geld vermehren.

Lohnverhandlung - kenne deinen Marktwert

In vielen Firmen stehen die Jahresendgespräche an – DER ideale Zeitpunkt, um nach einer Lohnerhöhung zu fragen. Für den Erfolg ist neben der eigenen Leistung entscheidend, sich vorab genau zu informieren, was der Markt, die Branche und vor allem Kolleginnen und Kollegen verdienen. Vielen Unternehmen ist es wichtig, dass das Lohnband im Team nicht zu grosse Unterschiede aufweist. Trotzdem werden vom HR sehr selten unangefragte Lohnanpassungen gemacht. Deshalb im nächsten Jahresgespräch offen und ehrlich die Fakten auf den Tisch legen. By the way: Für das Jahr 2022 wird in der Schweiz ein durchschnittlicher nominaler Lohnanstieg von 0,8 Prozent erwartet, was dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre entspricht. Also los – #checkyourworth!

Vorsorge – Säule 3a einzahlen

Um eine Vorsorge aufzubauen, braucht es kein grosses Vermögen. Viel wichtiger als die Summe, ist die Frage, wann damit gestartet werden soll. Und darauf gibt es nur eine Antwort: Je früher, desto besser! Am besten gleich jetzt! In einer im Februar 2021 erschienenen Studie «annajetzt – Frauen in der Schweiz» sahen 70 Prozent der Studienteilnehmerinnen bei sich dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich der finanziellen Absicherung von Frauen im Alter. Also Dauerauftrag aufsetzen, um jährlich den Maximalbetrag von 6’883 Franken in die 3a-Säule zu überweisen. Um von Steuervorteile noch in diesem Jahr zu profitieren, muss der Betrag bis am 31. Dezember 2021 einbezahlt werden. Die Steuerersparnis beträgt pro einbezahlte 1000 Franken, je nach steuerbarem Einkommen und Wohnort rund 200 bis 400 Franken. Übrigens, wer noch mehr aus der Säule 3a herausholen will, soll für 2022 gleich ab Januar oder gestaffelt einzahlen – so hat dein Geld mehr Zeit sich zu mehren, was mehrere Hundert Franken ausmachen kann als wenn du die Einzahlungen es bis Jahresende aufschiebst.

Investieren – auch mit kleinen Beträgen

Auf Dauer kannst du auch mit kleinen Beträgen vom Zinseszinseffekte profitieren und somit Vermögen aufbauen. Gerade mit den neuen App-Finanzanbietern kann man im Handumdrehen ein Depot mit dem Smartphone eröffnen und bereits ab 500 Franken investiert, bei der Vorsorge sogar mit kleineren Beträgen. Mit einem Freundschaftscode kannst du zusätzlich bei den Gebühren, zumindest beim Start sparen. Also schnell im Bekanntenkreis fragen, wer bereits am Investieren und gewillt ist, einen Rabattcode weiterzugeben. Sobald man einen eigenen Account eröffnet hat, fleissig den eigenen Code teilen und von Gebührenreduktionen oder gar Gratis-Monaten profitieren.

Nachhaltig anlegen und auf Gebühren achten

Geld gewinnbringend anlegen und damit Gutes tun, das wollen immer mehr Menschen. Es ist zwar schön und gut, wenn man mit seinem Geld Positives bewirken will, gleichzeitig sollte man aber die Anlagerisiken und vor allem die Gebühren nicht aus den Augen verlieren. Gerade bei den Gebühren waren nachhaltige Anlagen bisher eher teurer als «normale». Das ändert sich jetzt, verschiedene Finanzanbieter setzen immer mehr auf Nachhaltigkeit und kappen auch die Gebühren. Genau hinschauen lohnt sich, da es gerade bei den Anbietern wesentliche Unterschiede gibt und stetig neue Lösungen entwickelt werden.

Ein Vergleich zu Jahresende kann vorteilhaft sein, z.B. bieten vor allem neue Anbieter oft gute Konditionen und nachhaltige Optionen an. Wenn du also eine Jahres- oder Monatsgebühr für dein Konto zahlst, wäre das auch ein guter Anlass, um zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln und ein kostenloses Konto zu eröffnen. Zum nachhaltigen Konsum gehört auch ein sparsames Verhalten. Das spart nicht nur Energie, sondern auch bares Geld, z.B. Standby-Geräte ausschalten, Stosslüften statt stundenlang gekippte Fenster – es gibt viele einfache Tipps, die Umwelt und Geldbeutel schonen.

Gründen im Nebenerwerb

Wer träumt nicht davon, sein eigenes Unternehmen zu gründen? Leider gibt es immer Dutzende von Hindernissen, die dich davon abhalten. Vielleicht hast du nicht genügend Motivation, zu wenig Zeit oder dir fehlt die zündende Idee – bis jetzt. Es gibt persönliche Kreationen, wie das Kunstgewerbe. Durch die Digitalisierung gibt es jetzt einfache Möglichkeiten, dein Hobby zum Nebenerwerb zu machen. Du kannst beispielsweise eigene Arbeiten verkaufen, wenn du künstlerisches Potential hast. Das kostet dich lediglich die verwendeten Materialien und Zeit. Plattformen wie «Etsy», «tutti.ch» und «Ricardo» machen möglich, einen Profit aus deiner Arbeit zu schlagen. Gründen ohne Geld funktioniert am besten, wenn du erst einmal langsam startest. Denn unabhängig von der Branche, hast du die Möglichkeit neben deinem Beruf den Weg in die Selbstständigkeit zu planen. Durch deinen Job reduzierst du das Risiko, wenn es nicht klappen sollte. In der Schweiz sind nach wie vor weniger Frauen als Männer unternehmerisch tätig. 2019 waren nur 7,3 Prozent der Frauen bereit, sich auf unternehmerische Aktivitäten einzulassen, während es bei den Männern 12,3 Prozent waren.

Bei allen Spar- und Optimierungsmassnahmen ist auch dein Money Mindset für den Erfolg entscheidend.