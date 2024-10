Bern in der Abenddämmerung bild: Beat Bossert

Promotion

newhome Street Talk: Was Locals über Bern sagen

Warum ist Bern so besonders? Das Immobilienportal newhome hat sich unter die Bernerinnen und Berner gemischt, um herauszufinden, welche Top-Events die Stadt bewegen und was man an einem entspannten Sonntag nicht verpassen sollte.

Was sind die Top-Ereignisse in Bern?

Bern begeistert mit seiner einzigartigen Atmosphäre, dem charmanten Dialekt und der malerischen Lage mit den Alpen im Hintergrund. Doch welche Veranstaltungen sollte man auf keinen Fall verpassen?

Was unternehmen die Berner:innen sonntags?

Sonntags ist allgemeiner Ruhetag. Was unternehmen Locals an diesem entspannten Wochentag? newhome hat nachgefragt:

Was würdest du mit einem freien Zimmer machen?

Stell dir vor, du hättest ein weiteres Zimmer – wie würdest du es einrichten? Auch das wollte newhome von den Bernerinnen und Bernern wissen.