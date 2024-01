Experte

Michel Dosch (35) ist Chirurg bei Hair & Skin in Lausanne. Nach dem Erhalt seines Facharzttitels in Chirurgie (FMH) im Jahr 2022 arbeitete er in den Universitätsspitälern Bern (Inselspital) und Genf (HUG). Aktuell nutzt er sein Fachwissen, um den Patienten von Hair & Skin die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. Als Doktor der Grundlagenwissenschaften und Spezialist für Immunreaktionen trägt er auch zur Forschung und Einführung neuer Therapien in der ästhetischen Medizin bei.