3 Wanderungen, welche du diesen Sommer gemacht haben musst

Promotion

Der Fernwanderweg « Tell-Trail » führt in acht Tagesetappen durch die malerische Zentralschweizer Bergwelt. Wenn du dir jetzt auch denkst: “Puh, acht Tage hören sich schon etwas hardcore an, das schaffe ich nie” - we got you. In diesem Beitrag stellen wir dir 3 ausgewählte Tell-Trail-Tagestouren vor, welche du problemlos schaffst.