Voice Swap: Melanie Winiger und Marco Fritsche im Rollentausch

Es ist Fakt: Männer und Frauen werden im Alltag auf diversen Ebenen unterschiedlich behandelt. Es gibt die unweigerlichen Fälle von Sexismus, aber es gibt eben auch die kleinen, feinen Unterschiede des Alltags, die wir meist nicht bewusst wahrnehmen. Wie fühlt es sich also an, im anderen Geschlecht zu kommunizieren? Wird man vom Gegenüber spürbar anders behandelt? Die Allianz Suisse ist dieser Frage nachgegangen. Das Ergebnis: Melanie Winiger, Marco Fritsche und ein Rollentausch der anderen Art.

Im Jahr 2017 hat eine junge Amerikanerin eine Woche lang mit einem männlichen Arbeitskollegen die Signatur getauscht. Und oh Wunder: Sie hatte die angenehmste Woche ihrer Karriere, er wiederum musste sich plötzlich öfters erklären und durchsetzen, er wurde nicht gleich ernst genommen. Das Ergebnis kam vor allem für ihn überraschend. Dem extremen Vorteil, den er als Mann im Berufsalltag geniesst, war er sich nicht bewusst.

«Meine Freude wäre extrem gross, wenn wir feststellen würden, dass sich was zum Positiven entwickelt hat»

Dieses Beispiel rief die Allianz Suisse auf den Plan. Die Versicherung, die sich aktiv für Diversität und Inklusion einsetzt, wollte herausfinden, inwiefern Frauen und Männer hierzulande unterschiedlich behandelt werden – und startete kurzerhand ein aussergewöhnliches Experiment mit Melanie Winiger und Marco Fritsche. Mit einem Stimmverzerrungsgerät sollten sie jeweils als Mann und als Frau Telefonate abhalten und feststellen, ob anders auf sie reagiert wird. Als Persönlichkeiten, die selber gerne mal aus den «typischen Geschlechterrollen» ausbrechen und sich für das Thema Diversität stark machen, eine interessante Erfahrung. «Meine Freude wäre extrem gross, wenn wir feststellen würden, dass sich was zum Positiven entwickelt hat», so Melanie Winiger vor dem Experiment.

Drei Challenges und eine Schlussfolgerung

Geprüft wurden drei Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft stereotypischerweise gerne eher Frauen oder eben eher Männern zugeschrieben werden: Humor, Geduld und Kompetenz. Wer bringt sein Gegenüber schneller zum Lachen, Mann oder Frau? Mit welchem Geschlecht sind wir geduldiger und wem sprechen wir mehr Kompetenzen zu? Um diese Fragen zu beantworten, telefonierten Melanie und Marco mit 30 Personen und erfüllten jeweils spezifische Challenges. Dabei wussten sie jeweils nicht, ob sie als Mann oder als Frau am Apparat waren. Beim darauffolgenden Ratespiel schnitten beide ungefähr gleich mies ab. «Dass ich mich in gefühlt 80% der Fälle [im Geschlecht] vertan habe, war mitunter das Krasseste», so Marco Fritsche.

Melanie Winiger und Marco Fritsche lassen das Voice Swap Experiment Revue passieren. bild: Allianz Suisse

Und was kam dabei raus?

«Überraschungen: ja. Bestätigen von Vorurteilen: nein. Es kommt mehr auf deinen Charakter und deine Laune an, als auf dein Geschlecht», fasst Marco Fritsche die Erfahrung zusammen. Melanie ergänzt: «Es gibt eben nicht typische Männer und nicht typische Frauen – es gibt nur Individuen. Aber als Tagesfazit kann man sagen: Wir Schweizer:innen sind extrem humorvoll, kompetent und geduldig.»

Selbstverständlich handle es sich dabei um ein unterhaltsames Experiment und nicht um eine quantitative Studie. Dass im Alltag grosse Unterschiede spürbar seien, stehe für die beiden gar nicht zur Debatte. Doch beide konnten etwas Wichtiges aus dem Experiment ziehen. «Ich dachte vor dem Experiment selbst, dass je nach Thema eine Frauen- oder Männerstimme von Vorteil sein könnte. All die Vorurteile, welche man anderen gerne vorwirft, hat man nämlich nicht selten selbst im Kopf», stellt Marco Fritsche fest. Und Melanie Winiger schlussfolgert: «Der Anfang der Lösung ist wohl die Wahrnehmung, dass wir alle mit diesem Problem [Stereotypen| zu kämpfen haben».