Was passiert im Körper ab dem zweiten Glas Wein?

Afterwork Drinks, Apéros oder zum Abendessen: Anstossen gehört gerade in der Weihnachtszeit für viele einfach dazu. Doch was passiert eigentlich im Körper ab dem zweiten Glas Wein? Hier gibt es die Antworten.

Pedro Schmidt, der ETH Abgänger und Gründer des Zürcher Startups KAEX hat sich schon während des Studiums gefragt, wie man den Alkoholgenuss «weniger ungesund» für den menschlichen Körper machen kann. Nachdem Schmidt während fünf Jahren zu dem Thema forschte, hat er KAEX basic strikt auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhend entwickelt und weltweit zum Patent eingereicht. Schmidt erklärt: «Eigentlich ist es simpel, wenn man weiss, wie der Alkoholabbauprozess im Körper funktioniert und was die gezielte Zugabe von Mikro- und Makronährstoffen in den einzelnen Organen bewirkt. Saurer Magen, ausgetrocknete Hirnzellen und Laktatbildung in den Muskeln und so weiter.»



Was im Körper nach dem Alkoholgenuss passiert und wie das Nahrungsergänzungsmittel KAEX basic funktioniert, siehst du im Video

Nährstoffmangel: Die Ursache von Müdigkeit

Pedro führt aus: «Wenn der Körper mit einem Nährstoffmangel konfrontiert wird, reguliert er andere Prozesse herunter.» Die Folgen sind körperliche und geistige Müdigkeit. KAEX basic hilft dabei dem Körper alle Nährstoffe zurückzugeben, die beim Alkoholgenuss verlorengegangen sind. «Man muss sich das wie eine Batterie vorstellen, die immer leerer wird – und KAEX basic ist das Ladekabel, welches die Batterie wieder auflädt. Es packt die Ursachen an der Wurzel. Aufputschende Mittel wie Kaffee oder Energy-Drinks überdecken die Symptome, aber zehren weiter an den Reserven.» Mittlerweile gehört KAEX basic zu den Top 30-Drogerieartikel der Schweiz und ist in allen Apotheken, sowie Müller, Manor, Coop, Coop Pronto und natürlich online für CHF 7.90.- erhältlich.

Auch Spitzen-Sportler haben KAEX basic für sich entdeckt

Mit der steigenden Populariät von KAEX basic, war es nur eine Frage der Zeit, bis es «zweckentfremdet» wurde. Spitzensportler, die aufgrund der intensiven Trainings, ebenfalls mit Nährstoffmangel und damit körperlichen und geistigen Ermüdungserscheinungen zu kämpfen haben, fingen an KAEX basic zur Unterstützung der Regeneration einzunehmen. Mittlerweile konnte sich KAEX basic selbst bei professionellen Athleten durchsetzen und gewinnt weiter an Beliebtheit.

