Happy Homeoffice: So arbeitest Du professionell von zu Hause

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie war das Arbeiten von daheim für viele nur eine Übergangslösung. Doch inzwischen ist klar: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Hier erfährst Du, worauf Du achten musst, wenn Du Dir einen professionellen Arbeitsplatz einrichtest und was Du als Grundausstattung brauchst.

Der richtige Schreibtisch

Natürlich kannst Du Deinen Computer auch auf einen ausrangierten Sperrholztisch vom Dachboden stellen, dann sollte er aber wenigstens ein paar Schreibtisch-Grundtugenden erfüllen: zum Beispiel die richtige Höhe haben. Büromöbel-Experten raten zu einer Höhe zwischen 66 und 75 Zentimetern, je nach Körpergrösse. Als Beispiel: Für eine 1 Meter 70 grosse Person sind es 72 Zentimeter – bei einer Sitzhöhe von 45 Zentimetern. Oder einfacher gesagt: Es passt, wenn Deine Unterarme beim Sitzen locker auf der Tischplatte liegen. Toll ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der es ermöglicht, auch mal in stehender Position zu arbeiten – darüber freut sich Dein Rücken. Die meisten Tische lassen sich elektrisch hoch und runterfahren – für das schlankere Portemonnaie gibt es auch welche, die man mit einer Handkurbel bedienen kann. Du hast nicht viel Platz? Dann ist ein höhenverstellbares Stehpult oder sogar nur ein Notebook-Ständer eine gute Alternative.

Der richtige Bürostuhl

Nur bequem reicht nicht! Ergonomisch heisst das Zauberwort. Das heisst, der Bürostuhl sollte an Deine körperlichen Bedürfnisse angepasst sein: Im Optimalfall lässt sich neben der Sitzhöhe auch der Neigungswinkel der Rückenlehne verstellen – noch besser, wenn sie über eine Wippmechanik verfügt, deren Widerstand Du verändern kannst. So bleibt die Rückenmuskulatur locker. Die Polsterung der Sitzfläche ist Geschmackssache, leicht geneigte Sitzflächen verbessern allerdings die Körperhaltung. Die meisten Bürostühle haben ziemlich harte Rollen. Wenn Du also keine hässlichen Streifen auf dem Parkettboden haben möchtest, tauschst Du die Rollen gegen weichere aus oder legst eine Kunststoffmatte unter.

Internetverbindung und Router

Ein schnelles und stabiles Internet ist das A und O fürs Arbeiten zu Hause. Die «Schonzeit» für Kolleg*Innen, bei denen es ständig ruckelnde Streams oder Standbilder gibt, ist vorbei! Inzwischen kann sich niemand mehr herausreden, das Homeoffice sei so plötzlich gekommen. Damit Du vernünftig arbeiten kannst, ist eine Geschwindigkeit von 50 Mbit/s absolutes Minimum. Wer häufig grosse Datenmengen hin und herschaufeln muss und schon einen entsprechenden Anschluss im Haus hat, sollte über Glasfaser nachdenken. Damit bekommt man eine Gigabit-Verbindung von bis zu 1000 Mbit/s. Wohnst Du in einer Höhle aus Stahlbeton? Oder in einem Palast und Dein Router steht im hintersten Zimmer? Dann ist ein starker Repeater empfehlenswert oder – noch besser – ein Mesh-WLAN. Das ist ein Netzwerk aus mehreren WLAN-Komponenten, das einen flächendenkenden Empfang gewährleisten soll, ohne die Übertragungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.

Allerdings solltest Du vorher überprüfen, welche Übertragungs-Geschwindigkeiten Dein Router überhaupt schafft: Aktuellere Geräte verwenden den neueren 802.11n-Standard, mit dem theoretisch eine Geschwindigkeit von 900 Mbit/s möglich ist. Die jüngste Router-Generation hat WLAN 6 (802.11 ax) mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde.

Weil es im Job häufig auch um sensible Daten gehen kann, sollte eine WPA2-Verschlüsselung des Netz-Signals auch im Homeoffice zum Standard gehören. Noch sicherer wird Datenaustausch oder der Zugriff auf Firmenlaufwerke durch Virtual Private Network (VPN). Es verschlüsselt die Daten bei der Übertragung.

Computer, Monitor und Software

Schon vor Corona haben viele Firmen ihre Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet. Sie bilden jetzt das Herzstück einer – hoffentlich – funktionierenden Homeoffice-Infrastruktur. Und auf ihnen muss so einiges laufen: von virtuellen Konferenz-Tools, Textverarbeitungsprogrammen über komplexe Content-Management- oder Cloud-Systeme bis hin zu Bild- und Videobearbeitungs-Software. Gut, wenn Du eine findige IT-Abteilung in Deiner Firma hast, die beim technischen Supergau per Fernwartung helfend eingreifen kann oder wenn Du selbst über das nötige Know-how verfügst. Es hilft aber schon ungemein, seine Software auf dem neuesten Stand zu halten und regelmässig Wartungs- und Virenschutz-Software zu verwenden. Du solltest nach Möglichkeit auch nicht Deinen Arbeitsrechner für private Zwecke nutzen – so verringert sich automatisch die Gefahr, sich irgendwo Viren oder Malware einzufangen.

Stichwort Monitor: Es macht definitiv keinen Spass, auf einem kleinen Laptopbildschirm 30 Fenster gleichzeitig geöffnet zu haben. Es lohnt sich deshalb, einen externen, grossen Monitor anzuschaffen, falls die Firma das Equipment nicht stellt. Bildschirme wie der «34-Zoll Curved-Monitor» von Dell sind etwas breiter und Du kannst darauf bequem zwei Fenster nebeneinander öffnen und bearbeiten, ohne, dass Du eine Lupe brauchst. Der Monitor ist – wie der Name schon andeutet – leicht geschwungen und schirmt den Blick gegenüber der Umgebung ab. Der Bildschirm sollte höhenverstellbar sein und über Anschlüsse für HDMI und USB-C verfügen – das deckt die meisten Computer-Anschlüsse ab. Wenn Du Deinen Augen etwas Gutes tun willst: Achte darauf, dass Dein Monitor strahlungsarm und entspiegelt ist.

Es nervt Dich, dass Du ständig nach den richtigen Kabeln suchen musst, um Deine Geräte miteinander zu verbinden und Du hast immer zu wenig Anschlüsse? Dann empfiehlt sich eine Dockingstation. Praktisch auch, weil Du nur Deinen Rechner an- und ausstecken musst, wenn Du ihn mal separat brauchst und das restliche Set-Up einfach belassen kannst.

Webcam und Headset

Unser Büro-Alltag ist jetzt virtuell, und damit die Video-Kamera ein absolut unverzichtbares Tool. Vielen reicht die in ihrem Laptop integrierte Kamera. Aber wer mehrere externe Monitore benutzt, das Laptop zugeklappt hat oder nicht immer im Seitenprofil zu sehen sein will, braucht eine zentriert sitzende Kamera. Ordentliche HD-Webcams sind bereits ab etwa 40 Franken zu haben – Logitech beispielsweise bietet ein grosses Sortiment in jeder Preisklasse an. Ähnlich vielseitig sind die Möglichkeiten bei Headsets. Wem Kopfhörer trotz Polsterung schnell unangenehm auf den Ohrmuscheln werden, der ist mit In-Ear-Hörern oder AirPods wahrscheinlich besser bedient. Wichtig hier: ein einigermassen gut funktionierendes Mikrofon, das optimalerweise Aussengeräusche ausblenden kann. Vor allem dann, wenn Du Dir Dein Homeoffice mit jemandem teilen musst, der auch viele Calls hat. Wirklich gut funktionieren die Headsets von Jabra, da lohnt es sich, ein bisschen mehr zu investieren.