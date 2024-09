Nürnberg: Junge Frau vor historischer Stadtkulisse bild: AdobeStock/rh2010

Promotion

Nur ein Bahnticket entfernt: 12 × Deutschland mit dem Zug

Pulsierende Städte und faszinierende Naturlandschaften: Deutschland hat alles, was es für erlebnisreiche Ferien braucht. Und mit täglich über 40 Direktverbindungen ist es bestens ans Schweizer Bahnnetz angeschlossen. 12 Tipps für Städte und Regionen, die bequem und umweltfreundlich erreichbar sind.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg im Herbst? Auf jeden Fall! Es warten historische Städte wie Heidelberg und Freiburg, Weinberge im Herbstkleid, kulinarische Höhepunkte und natürlich der sagenhafte Schwarzwald als Outdoor-Paradies.

St. Märgen: Sonnenuntergang über dem Hochschwarzwald bild: Schwarzwald Tourismus/Chris Keller

Berlin

Berlin ist voller Überraschungen und Gegensätze. Die Hauptstadt ist ein kunterbunter Mix aus Kultur, Kunst, Kulinarik, Nachtleben – und ganz viel Natur. Denn Berlin punktet auch mit Velowegen, Parks, Flüssen und Seen.

Berlin: East Side Gallery am Berliner Mauerweg bild: visitBerlin/Philip Koschel

Erfurt

Erfurt hat mit seinen 1280 Jahren schon einiges erlebt – und daher umso mehr zu bieten. In der Handelsstadt wartet ein mittelalterlicher Stadtkern mit schmucken Riegelhäusern und im Augustinerkloster der Reformator Martin Luther.

Krämerbrücke in Erfurt Bild: Erfurt Tourismus und Marketing GmbH/Florian Trykowski

Europa-Park

In einem Höllentempo rauf, runter – und sogar auf dem Kopf unterwegs: Die Achterbahn «Voltron Nevera» im neuen Themenbereich Kroatien ist nur eine der über 100 Attraktionen und Shows im Europa-Park mit seinen sechs Hotels.

Europa-Park: Achterbahn Wodan bild: MACKBrands

Frankfurt

Die Skyline ist ihr Markenzeichen: Frankfurt am Main ist aber viel mehr als nur eine Businesscity. In der Innenstadt geht es hip, gemütlich, urig und kreativ zu und her. Runterfahren lässt es sich dann am Mainufer bei einem Drink.

Frankfurt am Main: Skyline bei Sonnenuntergang vom Dom aus bild: #visitfrankfurt/David Vasicek

Kassel

Märchenhaft ist Kassel allemal. Und 2025 feiert die GRIMMWELT, das ehemalige Brüder Grimm-Museum, ihr 10-jähriges Bestehen. Wer es nicht so mit Märchen hat, kann z.B. durch den zum UNESCO-Welterbe gehörenden Bergpark Wilhelmshöhe wandeln.

Blick vom Herkules auf die Kaskaden im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe bild: AdobeStock/haiderose

Leipzig

Wer mit dem Zug in Leipzig ankommt, tut dies am grössten Kopfbahnhof Europas. Das Zentrum der Musikstadt ist überaus lebendig. Aber auch ausserhalb gibt es per Boot auf den Kanälen inmitten der Industriekultur viel zu entdecken.

Leipzig: Buntgarnwerke mit weisser Elster bild: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH/Philipp Kirschner

Mannheim

Mannheim hat es gut, liegt es doch mit Rhein und Neckar gleich an zwei wunderschönen Flüssen. Mit verschiedenen Museen, Musikevents, Musicals und Kabarett bietet die Stadt zudem den perfekten Mix aus Pop und Barock.

Barockschloss Mannheim zur blauen Stunde bild: AdobeStock/Alessandro

Mecklenburg-Vorpommern

2000 Kilometer Ostseeküste, das kann sich sehen lassen. Mecklenburg-Vorpommern ist aber auch Heimat von viel geschützter Natur sowie berühmten Inseln wie Rügen mit dem legendären Ostseebad Binz und dem Kreidefelsen Königsstuhl.

Strandkorb auf Rügen bei Sonnenuntergang bild: AdobeStock/marcus_hofmann

München

Giesing oder Schwabing: München ist eine Stadt voller spannender Viertel. Oder wie wäre es vor oder nach der Weisswurst mit Surfen mitten in der Stadt? Der Surf-Hotspot Eisbachwelle machts möglich.

München: Frau mit Surfboard auf dem Weg zur Eisbachwelle Bild: Getty Images/Westend61

Ruhrgebiet

Ehrliche, offene und herzliche Leute: Das erwartet den Gast bei einem Besuch im Ruhrgebiet. Dazu gibt es einen fantastischen Mix aus spektakulärer Industriekultur, entschleunigender Natur und aufregenden Städten.

Dortmund: Dortmunder U bild: Stadt Dortmund/Roland Goreki

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein bedeutet Küstenland. Hier lässt es sich in die Natur eintauchen, zum Beispiel entlang der Nordsee und des grandiosen UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. In der UNESCO-Welterbestadt Lübeck warten derweil beeindruckende Museen.

Sylt: Ellenbogen, Leuchtturm «List-Ost» in den Dünen Bild: DZT/Francesco Carovillano