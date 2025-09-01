bild: SOB

Promotion

Günstig und einfach die Zentral- und Ostschweiz entdecken

Den Herbst von seiner schönsten Seite erleben: Der Voralpen-Express bringt dich bequem durch farbenfrohe Landschaften – goldrichtig unterwegs mit dem Herbst-Hit: inklusive Heissgetränk und zahlreichen Erlebnissen zum Vorteilspreis.

Wenn sich die Wälder bunt färben und die Sonne tiefer steht, ist genau der richtige Moment, sich im Zug zurückzulehnen. Der Voralpen-Express der Südostbahn (SOB) macht’s dir leicht: Mit dem Herbst-Hit reist du bequem und günstig von St. Gallen via Rapperswil nach Luzern – und sammelst unterwegs Erlebnisse statt Kilometer.

Der perfekte Herbsttag zwischen Zentral- und Ostschweiz ab CHF 20.–

Das Billett für die Hin- und Rückfahrt zwischen Luzern–St. Gallen (inkl. Biberbrugg– Einsiedeln) gibt’s bereits ab CHF 20.– (2. Klasse, mit Halbtax). Im Preis inbegriffen: ein heisser Kaffee oder Tee im Zug zum wohligen Aufwärmen für jede Menge Vergünstigungen bei unseren Freizeitpartnern entlang der Strecke.

Kleiner Preis, grosse Wirkung: Wer unterwegs aussteigt, profitiert von Rabatten und Spezialangeboten. Ideal für alle, die sich unterwegs gerne treiben lassen.

bild: Sattel-Hochstuckli

Erleben statt nur vorbeifahren

Ob Kunst, Kloster oder Käseplättli: Der Herbst-Hit bringt dich direkt zu den besten Tipps zwischen Luzern und St. Gallen. Die schönste Verbindung zwischen Natur und Kultur trumpft mit Highlights für jeden Gusto auf, die deinen Herbstausflug krönen:

St. Gallen: Kultur satt mit Rabatt

Mit dem Museums-Pass geht’s gleich in 11 Häuser. Du willst in die Schatzkammer der Stiftsbibliothek, durchs Textilmuseum flanieren oder Meisterwerke im Kunstmuseum entdecken? Mit dem Herbst-Hit sparst du 20 % auf den Pass.

Mit dem Museums-Pass geht’s gleich in 11 Häuser. Du willst in die Schatzkammer der Stiftsbibliothek, durchs Textilmuseum flanieren oder Meisterwerke im Kunstmuseum entdecken? Mit dem Herbst-Hit sparst du 20 % auf den Pass. Einsiedeln: Kloster, Käse und Kultur

Barock trifft Bergmilch! Beim Besuch des imposanten Klosters erhältst du 25 % auf die Klosterführung – und in der Milchmanufaktur wartet ein Käse- oder Fleischplättli zum Spezialpreis.

Barock trifft Bergmilch! Beim Besuch des imposanten Klosters erhältst du 25 % auf die Klosterführung – und in der Milchmanufaktur wartet ein Käse- oder Fleischplättli zum Spezialpreis. Action und Ausblick am Sattel-Hochstuckli

Lust auf Adrenalin- und Jöö-Momente? Dann ab auf die Hängebrücke, Rodelbahn oder den Ziegenhof. Mit dem Herbst-Hit gibt’s 20 % auf die Berg- und Talfahrt – der perfekte Mix aus Spass und Natur.

Lust auf Adrenalin- und Jöö-Momente? Dann ab auf die Hängebrücke, Rodelbahn oder den Ziegenhof. Mit dem Herbst-Hit gibt’s 20 % auf die Berg- und Talfahrt – der perfekte Mix aus Spass und Natur. Luzern: Bahnträume und Bergpanorama

Im Verkehrshaus gibt’s 20 % auf den Eintritt – und seit Juni sogar eine neue Ausstellung zum «Bahnerlebnis Schweiz». Wer noch höher hinaus will, gleitet mit 20 % Vergünstigung mit Gondel- und Luftseilbahn auf den Pilatus – Talfahrt und atemberaubende Ausblicke inklusive.

Bild: www.pilatus.ch

Raus aus dem Alltag – in 2 Stunden, die wie im Flug vergehen

Mit dem Voralpen-Express reist du in gut 2 Stunden und 15 Minuten von Luzern nach St. Gallen oder umgekehrt – vorbei an Moorlandschaften bei Rothenthurm, dem Holzsteg von Rapperswil, glitzernden Seen und sanfter Bergkulisse.

Perfekt für einen Tagesausflug – oder ein spontanes Wochenende mit Aussicht an neuentdeckten Lieblingsorten.