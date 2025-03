Bild: E+

Schlau vorsorgen und Steuervorteile nutzen – so geht's.

Wer geschickt und frühzeitig fürs Alter vorsorgt, kann auch von Steuerprivilegien profitieren – und das nicht nur mit der 3. Säule. Besonders lukrativ sind die Steuertipps für Personen ab 50, die ihre Vorsorge optimieren möchten. Ein Wealth Planner erklärt, wie.

Kennst Du schon alle Steuervorteile bei der Vorsorge?

Krankheitskosten, Berufsauslagen, Spenden … Wer sich mit der Steuererklärung auseinandersetzt, befasst sich meist auch damit, wie Steuervorteile am besten genutzt werden können. Der grösste Hebel liegt dabei bei Deinem Vorsorgegeld – und das nicht nur in der 3. Säule. Wie Du besonders ab 50 alle Steuervorteile ausschöpfen kannst und warum sich eine Finanzplanung im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt, erklärt Sebastian Costabile, Senior Wealth Planner bei Swiss Life Wealth Managers.

«Warum lohnt es sich überhaupt, meine Vorsorge unter dem Steueraspekt anzuschauen?»

«Ich habe häufig mit Menschen Mitte 50 zu tun, die zwar über die Jahre fleissig in ihre Säule 3a einbezahlt haben, aber nicht wissen, dass sie auch durch die Säule 3b und ihre Pensionskasse erhebliche Steuervorteile nutzen können – und dabei nicht nur ihre Vorsorge optimieren, sondern oft auch mehrere Tausend Franken sparen.»



«Wie profitiere ich am einfachsten von Steuervorteilen in der Vorsorge?»

«Die bekannteste Option ist natürlich die Säule 3a: Einzahlungen können Sie bis zu einem Maximalbetrag von 7258 Franken bei Ihrem Einkommen als Abzug geltend machen. Für Selbstständigerwerbende gilt, dass sie bis zu 20 Prozent des Erwerbseinkommens (maximal 36 288 Franken) abziehen können.

Was viele noch nicht wissen: Ab 2025 dürfen neu auch Personen, die in den Vorjahren nicht den Maximalbetrag einbezahlt haben, diesen bis zu zehn Jahre später aufstocken und dann als Säule-3a-Abzug geltend machen.»



«Gibt es auch in der Säule 3b Möglichkeiten, die Steuerbelastung signifikant zu senken?»

«Natürlich! Aber die sind nicht immer bekannt. Denn im Gegensatz zur Säule 3a können Einzahlungen in die freie Vorsorge (Säule 3b) nicht grundsätzlich von den Steuern abgezogen werden. Sie können aber frei entscheiden, wie Sie Ihre Säule 3b gestalten – sei es durch Immobilien, Sparkonti oder Wertschriften. So gibt es auch hier clevere Lösungen, um Steuervorteile zu nutzen. Setzen Sie in der Säule 3b beispielsweise auf eine Lebensversicherung, sind die Auszahlungen unter bestimmten Bedingungen steuerfrei:



Bei Versicherungen mit Jahresprämien sind die Erträge während der Laufzeit sowie bei der Auszahlung in der Regel steuerfrei.

Bei Versicherungen mit Einmalprämie, die der Vorsorge dienen und bei denen entsprechend ein Risikokapital mitversichert ist, sind die Auszahlungen, inklusive Erträge, steuerfrei, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Zudem können Sie Versicherungsprämien für eine Säule-3b-Lösung steuerlich absetzen, solange der kantonal festgelegte Höchstbetrag für Versicherungsprämien nicht überschritten wird.»

«Wie sieht es mit Steuervorteilen für Immobilienbesitzerinnen und -besitzer aus?»

«Wer ein Eigenheim besitzt, profitiert ebenfalls: Hypothekarzinsen lassen sich beispielsweise von den Steuern abziehen. Ganz generell lohnt es sich, Ihre Finanzsituation ganzheitlich zu betrachten – oder betrachten zu lassen. So finden Sie die perfekte Option, wie Sie vorsorgen und Ihre Steuerlast minimieren können.»



«Reduziert sich meine Steuerlast, wenn ich mich in die Pensionskasse einkaufe?»

«Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule) lohnen sich für Menschen ab 50 steuerlich besonders. Sie sind abzugsfähig. Wie viel Sie einzahlen (und entsprechend auch abziehen) können, hängt von Ihrer Vorsorgesituation ab. Ihr individuelles Einkaufspotenzial finden Sie häufig auf Ihrem Pensionskassenausweis. Diesen können Sie jederzeit bei Ihrer Pensionskasse bestellen oder in den meisten Onlinetools selbst herunterladen.

Ein weiterer Vorteil: Ihr PK-Guthaben ist von der Vermögenssteuer ausgenommen. Auch die erzielten Kapitalerträge bleiben steuerfrei. Wer maximal vom Abzugspotenzial profitieren möchte, staffelt die PK-Einkäufe über mehrere Jahre hinweg.

Ein erfahrener Finanzplaner oder eine erfahrene Finanzplanerin kann hier mit Ihnen den idealen Plan aufstellen – das zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes richtig aus.»



Steuern und Vorsorge gehen Hand in Hand

Eine kluge Finanzplanung zahlt sich also im wahrsten Sinne des Wortes aus – und das schon gut 15 Jahre vor der Pensionierung. Denn jedes Jahr, das Du ungenutzt verstreichen lässt, könnte Dich Tausende Franken kosten – sei es durch entgangene Steuerabzüge oder ungenutztes Vorsorgepotenzial.

Du willst maximal profitieren? Dann optimieren Deine Vorsorge frühzeitig und mit der Hilfe von Expertinnen und Experten. Denn diese können Dir nicht nur Wege aufzeigen, wie Du langfristig mehr aus Deinem Geld machen und Deine Pensionierung finanziell selbstbestimmt geniessen kannst, sondern auch, wie Du dir jetzt schon finanzielle Vorteile sicherst.

Sebastian Costabile Senior Wealth Planner

Sebastian Costabile ist Senior Wealth Planner und seit Dezember 2024 Leiter Region Nordwestschweiz bei Swiss Life Wealth Managers in Basel. Mit 28 Jahren Erfahrung bei Gross- und Kantonalbanken unterstützt er seine Kundinnen und Kunden engagiert auf dem Weg in eine finanziell selbstbestimmte Zukunft. Seine Schwerpunktthemen umfassen Finanz- und Vermögensplanung, Vorsorge, Nachlassregelung und Steuern. Er hält einen MAS in Banking & Finance (CFA® Track) und gibt sein Wissen als Dozent und Prüfungsexperte an die nächste Generation von Finanzplanern und Finanzberatern weiter.

