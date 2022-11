bild: Heidadorf visperterminen

Promotion

Unbekanntes Wesen auf dem Giw

Visperterminen, 16.11.2022 – Hoch über dem Heidadorf Visperterminen liegt die Giw Panorama Lodge. Für Bewegungsfreudige wie für Naturgeniesser ist der Neubau die ideale Unterkunft.



Tierisches Verwirrspiel

Während der letzten Woche wurde rund ums Giw des Öfteren ein unbekanntes Wesen beobachtet, was auch in den Sozialen Medien zu einem grossen Thema wurde. Man mutmasste, dass es sich um einen Bären handle, der in den Tärbiner Wäldern für Angst und Schrecken sorgte. Und mit seinem Auftauchen passierten auch immer wieder «komische Dinge»; so wurde zum Beispiel im Bergrestaurant Giw die Vorratskammer geleert… Um welch ein Wesen es sich dabei tatsächlich handelte, blieb bis zur Einweihung der Lodge ein grosses Rätsel. Doch nun ist das Geheimnis gelüftet! Bei diesem Untier handelt es sich um einen «Boozu», welcher künftig als «Maskottchen» der Lodge für die bessere Vermarktung ebendieser sorgen soll.

Auszeit auf dem Giw

Bereits Visperterminen ist mit seinen 1’350 m ü. M. perfekt geeignet, um dem Herbstnebel zu entfliehen. Noch mehr Weitsicht bietet in der goldenen Jahreszeit aber ein Ausflug auf das Giw. Die Sesselbahn bringt einen nämlich noch einmal rund 650 Meter höher über das Heidadorf, wo der Blick über Gipfel wie Matterhorn oder Dom oder aber weit hinab ins Rhonetal schweifen kann. Auf dieser Walliser Sonnenterrasse nimmt man sich also gerne etwas länger Zeit – und genau dafür steht die Giw Panorama Lodge bereit.

bild: heidadorf visperterminen

Ein Neubau auf 2'000 m ü. M.

Die Lodge liegt direkt neben der Sesselbahn-Bergstation und kann für bis zu 20 Personen genutzt werden. Sie verfügt über 2 Doppelbett-Zimmer, 2 Zimmer mit 4 Etagen-Betten sowie 8 Schlafmöglichkeiten (Matratzen) auf der Galerie. Eine Trennwand in der Mitte des Wohnraumes ermöglicht alternativ die Unterteilung für je 10 Personen. Der Wohnbereich verfügt über 2 Nasszellen (Dusche/WC/Föhn) und Kochgelegenheiten. Die grosszügige Aussenterrasse bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den Giw-See und die schöne Walliser Bergwelt. Ausserdem verfügt die Lodge im Kellergeschoss über ausreichend Staumöglichkeiten, die sich für Velos und Skiausrüstung eignen und wo Waschmaschine und Tumbler benützt werden können. Der Neubau mit Minergie-Standard punktet zudem mit einer Sole-Wasser-Heizung. Wer es jedoch noch wärmer mag, setzt sich einfach in die Sauna im Kellergeschoss. Der Bade- und Kneippsee direkt vor der Lodge bietet im Sommer eine willkommene Abkühlung! Das Restaurant Giw in unmittelbarer Nähe verfügt über ein breites kulinarisches Angebot und eignet sich perfekt, wenn man die Unterkunft inkl. Frühstück oder Halbpension buchen möchte.

1 / 8 quelle: heidadorf visperterminen

Ein Outdoor-Paradies

Sei es nun eine Woche in der Hochsaison oder nur ein dreitägiger Aufenthalt in der Nebensaison: Die Giw Panorama Lodge ist ganzjährig buchbar. Damit eignet sie sich als ideale Basis für die verschiedensten alpinen Aktivitäten. Gerade Outdoor-Interessierte und Naturfreunde dürften die Ruhe und Überschaubarkeit der Region schätzen. Während an warmen Tagen Wandern und Biken sowie der idyllische Badesee direkt vor der Lodge auf dem Programm stehen, eignet sich die Winterzeit zum Skifahren auf den lokalen Pisten, für ausgedehnte Skitouren und für stille Schneeschuhwanderungen. Danach lässt man den Tag gemütlich in der Lodge oder auf der Sonnenterrasse des nahen Bergrestaurants Giw ausklingen: Letzteres verfügt auch über einen neuen, grossen Spielplatz für Kinder.

bild: heidadorf visperterminen

Weitere Infos zum Heidadorf finden Sie hier.