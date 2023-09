Cédrie Tynowski bild: zvg

Promotion

Vom Handballprofi zum Unternehmensberater

Vier Operationen in acht Monaten – eine Verletzungsserie zwingt Profi-Handballer Cédrie Tynowski, sich über seine Zeit nach dem Spitzensport Gedanken zu machen. Er beginnt ein Studium bei der FFHS, kehrt zu seiner alten Form zurück und findet einen Job als Risk Advisor.

Ein schneller, sprungkräftiger Torjäger nennen ihn seine Teamkollegen von Pfadi Winterthur. Profi-Handballer Cédrie Tynowski ist zurzeit auf vielen «Spielfeldern» unterwegs. Bei Pfadi Winterthur als rechter Flügel, bei der FFHS als Bachelorstudent Betriebsökonomie Sportmanagement, als Risk Advisor bei BDO und zu Hause übernimmt er regelmässig die Betreuung seiner Tochter. «Organisation ist alles. Der Tag muss gut geplant sein, es darf keine «tote» Zeit geben. So kriegt man alles unter einen Hut», fasst Tynowski zusammen.

«Bei jeder Verletzung kommt der Moment, der einen dazu bringt, ans Aufhören zu denken.»

Die Tage des Sportlers sind eng getaktet, freie Zeit ist nur spärlich vorhanden. Andere würden sich beklagen. Doch der 27-jährige ist vor allem dankbar. Dankbar, dass er wieder spielen kann. Denn 2019 bangt Tynowski zuweilen um seine Profikarriere. Innerhalb von acht Monaten muss er sich vier Mal operieren lassen. «Bei jeder Verletzung kommt der Moment, der einen dazu bringt, ans Aufhören zu denken.»

Perspektive für die Zeit danach

Für Tynowski ist klar: er braucht eine Perspektive für seine Zeit nach der Profikarriere. Er hat eine kaufmännische Lehre absolviert, will aber studieren. Doch bei vielen Fachhochschulen, die er sich anschaut, steht er vor dem gleichen Problem: das Studium lässt sich weder mit seiner Arbeit noch mit dem Sport kombinieren. Dann erzählt ihm ein Freund vom flexiblen «Blended-Learning»- Modell der FFHS. Nach einem Beratungsgespräch meldet er sich für den Bachelor Betriebsökonomie Sportmanagement an. Der Studiengang kombiniert Betriebswirtschaft und Sportmanagement und bietet breite berufliche Perspektiven – sowohl in der Betriebswirtschaft als auch im Sportbusiness. Genau das, was Cédrie Tynowski und viele Spitzensportler für ihre Nachsportkarriere suchen. Tynowski ist mittlerweile im siebten Semester und seine Studienwahl hat ihm bereits eine neue Karrieremöglichkeit eröffnet.

Während seines Studiums findet er eine Anstellung in der Privatwirtschaft, bei der er auch den Bezug zum Sportbereich behält. Seit Anfang 2023 arbeitet der Handballer als Risk Advisor bei BDO, einer der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Er unterstützt das Unternehmen bei der Erweiterung der Zielgruppen und Gewinnung von neuen Beratungsmandaten bei Sportclubs, Verbänden und Organisatoren. Tynowski ist überzeugt davon, dass er sich einerseits dank seines Netzwerks im Sportbereich und andererseits wegen seinem Sportmanagement-Studium bei der Bewerbung gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte.

Cédrie Tynowski bild: zvg

Onlineprüfungen und andere Herausforderungen

Cédrie Tynoswki studiert an der FFHS im hybriden Modell. Das bedeutet, dass er sowohl online als auch vor Ort am Unterricht teilnehmen und sich je nach Wettkampf oder Trainingsplänen von «nah und fern» mit Dozenten oder Gastreferenten vernetzen kann. Für den Handballer, der viel unterwegs ist, ist die virtuelle Teilnahme eine ideale Option. Sogar die Semesterprüfungen kann er online ablegen.

Es gibt nur wenige Profi-Handballer, die mit 35 Jahren noch in Topform sind. Cédrie Tynowski ist 27. Er will so lange zu spielen, wie es ihm Spass macht und sein Körper mitmacht.