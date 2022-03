bild: die mobiliar

Promotion

Warum du die Umbau-Sendung Unser Haus nicht verpassen darfst

Hol das Popcorn raus! Jetzt gibt’s Drama, Schweiss und Glück! In der Sendung «Unser Haus» von der Mobiliar renovieren drei ultra sympathische Teams je eine Wohnung und können richtig viel Geld gewinnen. Hier schon mal die Highlights der ersten Sendung auf 3+.

Der alten Lotterbude alias Unser Haus in Fulenbach (SO) sollen drei Teams neues Leben einhauchen. Jedes Team renoviert eine Wohnung, wofür ihm 80’000 Franken für Handwerker und Einrichtung zur Verfügung stehen – und die werden sie bitter nötig haben...

Noch vor dem Einzug gibt’s gleich den ersten Schockmoment, als Moderatorin Annina Campell sie durch das führt, was von den drei Wohnungen noch übrig ist: Kaputte Schränke, Wände mit Löchern oder Sprayereien sind nur die Spitze des Eisbergs. An diesem Punkt der Episode wirst du dich bereits schwer in die sympathischen Protagonist:innen verliebt haben.

Da ist Team Blau, die besten Freunde Alain und Lirim. Ihre Freundschaft ist echt bilderbuchtauglich und zusammen sind sie zwei echte Schnüggel. Team Schwarz sind die beiden Freunde und Schauspieltalente, Olenka und Andreas. (Als Zimmermann hat er einen kleinen Vorteil). Team Rot ist das salsatanzende Liebespäärli Romy und Marco (auch er hat als Servicetechniker Heimvorteil). Und ganz nebenbei: Ihre Liebesgeschichte ist (fast schon) zu schnulzig um wahr zu sein! Aber schau einfach gleich rein in die erste Episode.

Das ist die Umbau-Challenge Unser Haus



Dafür stellt Moderatorin Annina Campell die Hobby-Handwerker:innen während der vier Episoden immer wieder vor neue Herausforderungen: die Challenges. Hier können die Kandidat:innen Punkte sammeln. Welches Team Punkte holt, entscheiden die drei Expert:innen.



Jedem Team stehen lediglich 80'000 Franken zur Verfügung. Damit muss es die Einrichtung und die Handwerker finanzieren. Je mehr die Kandidat:innen also selber umbauen, desto besser. Am Schluss sollen die Wohnungen auf dem realen Markt verkauft werden.



In der Sendung Unser Haus von der Mobiliar treten drei Renovationsteams gegeneinander an. Jedes Team muss eine heruntergekommene Wohnung komplett renovieren. Wer am Schluss am meisten Punkte holt und die schönste Wohnung hat, gewinnt – und zwar richtig viel Geld.

Dafür stellt Moderatorin Annina Campell die Hobby-Handwerker:innen während der vier Episoden immer wieder vor neue Herausforderungen: die Challenges. Hier können die Kandidat:innen Punkte sammeln. Welches Team Punkte holt, entscheiden die drei Expert:innen.

Jedem Team stehen lediglich 80'000 Franken zur Verfügung. Damit muss es die Einrichtung und die Handwerker finanzieren. Je mehr die Kandidat:innen also selber umbauen, desto besser. Am Schluss sollen die Wohnungen auf dem realen Markt verkauft werden.

Unser Haus gibt' auf 3+ oder du kannst dir die Episoden auf der Unser Haus-Seite der Mobiliar anschauen.

Tragende Wände bitte stehen lassen!

Nach einer zerknirschten ersten Nacht nimmt Bauleiterin und Expertin Nummer eins, Katrin Bachmann, die Baupläne der Teams unter die Lupe. Zum Glück, denn die tragenden Wände sollten unsere Renovationstalente echt stehen lassen.

72 Stunden haben die Teams nun Zeit, um die Wohnungen «auszuhöhlen», Küche, Bad und Bodenbeläge zu bestellen und die Handwerker aufzubieten für eine erste Beratung.

Kampf gegen IPad und Klo

Bei Andreas aus Team Schwarz fängt der Kampf bereits beim IPad an, als er die Handwerker bestellen will (absolut herzig anzusehen!). Für ihn wird am ersten Abrisstag mit Olenka gleich klar: «Ich han de Bizeps und du s Hirn». Beides können sie gut gebrauchen, als sie später das Klo leeren müssen, denn da ging noch was Spezielles vergessen…

Projektentwickler und Experte Nummer 2, Kurt Keller, inspiziert die Abrissarbeiten und die Pläne der Teams. Er muss am Schluss die Wohnungen verkaufen und ortet auch schon den ersten gefährlichen Fehler: «Die Teams planen nach ihrem eigenen Geschmack statt nach dem der potenziellen Käufer:innen.» Doch Bad, Küche und Böden müssen jetzt schnellstmöglich bestellt werden.

Im Shopping-Paradies wird’s brenzlig

Will man beim Badezimmer-Shopping der Kandidat:innen am liebsten gleich selber losrenovieren, eilt Interiordesigner und Experte Nummer 3, Michele Rondelli, den Teams bei der Auswahl der Böden zu Hilfe. Denn eine falsche Entscheidung kann die ganze Wohnung ruinieren. Warum genau, schaust du dir am besten gleich selber an.

Er hilft den Teams auch bei der Küchenauswahl. Denn von der ganzen Lifestyle-Kollektion sind die Kandidat:innen hin und weg. Es wird kurz geschwärmt, sich ein bisschen in dies und das verliebt, bevor’s zur Sache geht und das nächste Drama naht.

Liebespaar Romy und Marco sind genervt und beschuldigen Team Schwarz Olenka und Andreas, ihren Stil zu kopieren. Interiordesigner Michelle Rondelli, glättet mit seiner gemütlichen Art die Wogen und spätestens jetzt hast du dich auch in ihn ein bisschen verguckt!

Die Schlafzimmer-Challenge

Nach heftigen drei Tagen im Haus präsentiert Moderatorin Annina Campell die erste Challenge, für die es Punkte zu holen gibt und erklärt in ihrem goldigen Bündnerdialekt: «Ihr müend d Schlofzimmer fertig herrichta, Böda use, Wend stricha, Liacht und Haizig muend funkzioniera, und ihr müends au grad fertig iirichta und das alles in de nögste füf Teg.» Du wirst sehen, warum sich Olenka und Andreas deswegen mächtig hintergangen fühlen. Letztlich bleibt den beiden keine Wahl, denn geht nicht, gibt’s nicht.

Wie es den Teams mit der Schlafzimmer-Challenge ergeht, erfahren wir in der nächsten Episode.

