Promotion

Ganz schön abgefahren: Erlebnisreisen der Rhätischen Bahn

Über Viadukte, durch Kehrtunnels, steil hinauf zu den Gletschern und runter ins mediterrane Puschlav. Wer kennt sie nicht, die roten Wagen der Rhätischen Bahn? Mit ihr geniesst man kulinarische Höhenflüge in einzigartigen Landschaften, jagt nach aufregenden Preisen oder erlebt nostalgische Momente in historischen Bahnwagen. Unterwegs im Kanton Graubünden schafft die Rhätische Bahn abgefahrene Erlebnisse und bringt ihre Gäste an einige der schönsten Orte der Schweiz.

Auf der spektakulären Albulalinie wird der Blick in die atemberaubende Landschaft begleitet von frisch zubereiteten Gerichten aus saisonalen, einheimischen Produkten. Von Anfang Mai bis Mitte Oktober verkehren die nostalgischen Gourmino Speisewagen aus den 30er-Jahren täglich auf der Strecke Chur – St. Moritz und zurück. Ob Bündner Klassiker wie Capuns oder Gerstensuppe oder ein rassiges Rindstatar zur Vorspeise, begleitet von einer karminroten Flasche Pinot Noir aus Davaz: Das historische Restaurant eignet sich perfekt für die stilvolle Anreise in die Ferien oder, um einen erlebnisreichen Tag in den Bergen genussvoll ausklingen zu lassen.

Kulinarische Genussreisen bieten auf dem Streckennetz der RhB ein vielfältiges Angebot von Genuss, Unterhaltung und Panorama. Beispielsweise der Whisky Genussexpress, auf der verschiedene ORMA Swiss Whiskys aus dem Bündnerland degustiert werden können, während Dudelsackspieler für die passende Stimmung sorgen.

Weinliebhaber kommen beim Bündner Wine & Dine – der Genussreise mit Bündner Winzern – auf ihre Kosten: Auf der Zugfahrt durch das wildromantische Albulatal werden die Gäste von einem Bündner Weinhersteller begleitet, der bei einem 5-Gang-Menü mit Apéro die passende Weinbegleitung serviert. Die kulinarischen Genussreisen der Rhätischen Bahn vor der Kulisse der imposanten Bündner Bergwelt garantieren ein Bahnerlebnis der Extraklasse.

Zeitreise in historischen Waggons

Von Davos, der grössten Alpenstadt der Schweiz, verkehrt eine Zugkomposition, die Nostalgikerherzen höherschlagen lässt: Sie besteht aus Personenwagen, offenen Aussichtswagen und Güterwagen aus der Ära der Schweizer Bahnpioniere. Nostalgie mit mehr Luxus gibt’s in den Pullmanwagen, mit denen sich die Eleganz anfangs des 20. Jahrhunderts ihren Platz auf den Schienen erobert hatte. Der Glacier Pullman Express, bestehend aus zwei originalen Pullmanwagen, lässt die Gäste in die Vergangenheit eintauchen. Die Zugkomposition wird vervollständigt durch einen Pianowagen sowie zwei eleganten Gourmino-Speisewagen. Die Reise führt auf den weltberühmten Schienen wahlweise von St. Moritz nach Zermatt oder umgekehrt.

Mit dem Familienbillett quer durchs Bündnerland

Jeden ersten Sonntag im Monat reisen Familien zum Spezialpreis von nur 30 Franken auf allen Zonen des graubündenPASS in der 2. Klasse. Das Familienbillett lässt sich ideal mit den Kombiangeboten der RhB kombinieren und dabei gibt’s attraktive Reduktionen: Zum Beispiel beim Besuch des Ortsmuseums Bergün, Klettern im Adventurepark Davos oder Entspannen in reinem Mineralwasser im Bogn Engiadina, wo RhB-Reisende ganze 20 Prozent auf den Eintrittspreis sparen.

Ebenfalls auf den Schienen der RhB reist Clà Ferrovia, der Kinderkondukteur der RhB, der die «Kurzen» auf fantastische Reisen durch Graubünden und in entlegene, wundersame Welten mitnimmt. Wer Clàs Welt lieber auf eigene Faust entdeckt, kann dies mit der Clà-Ferrovia-Schnitzeljagd machen. Dafür hat die RhB die Clà-Ferrovia-App entwickelt, mit der man Punkte sammeln und diverse Preise gewinnen kann. Auf dem ganzen Streckennetz der RhB sind Rätsel, Aufgaben und lustige Spiele versteckt.

Eintauchen ins faszinierende Welterbe RhB

Auf dem Weg nach Bergün lässt sich optimal ein Abstecher zum Landwasserviadukt einbauen. Von der Aussichtsplattform nahe Filisur eröffnet sich der Blick auf das imposante Mauerwerk: 142 Meter lang und 65 Meter hoch. Ein einzigartiges Zusammenspiel zwischen Natur, Kultur und Technologie, das zu Recht seit 2008 das UNESCO Welterbe-Prädikat trägt.

Für begeisterte Welterbejägerinnen und -jäger bietet der UNESCO Welterbe-Pass genau das Richtige, um die faszinierenden Höhepunkte allesamt zu entdecken: Während zwei Tagen reisen die Bahngäste beliebig oft mit den Zügen zwischen Thusis und Tirano und erleben dabei die eindrucksvollen Kehrtunnels im Albulatal, die Gletschermühlen in Cavaglia, das Kreisviadukt in Brusio und lassen sich einen Teller feinster Pizzoccheri bei Primo Semadeni schmecken, dem Wirt auf der Alp Grüm, im einzigen Restaurant mit Nur-Bahn-Anschluss.

Auf derselben Strecke von Chur oder St. Moritz bis ins italienische Tirano verkehrt auch der Panoramazug Bernina Express. In rund vier Stunden durchquert er 55 Tunnels, fährt über 196 Brücken und erklimmt locker den höchsten Punkt der Strecke auf 2'253 Meter über Meer.

Mit zahlreichen einzigartigen Erlebnisfahrten ist eins klar: Die Welt der Rhätischen Bahn bietet ganz schön abgefahrene Abenteuerreisen, die ein Leben lang in bester Erinnerung bleiben.