bild: delica ag

Promotion

8 beliebte Kaffeemythen im Faktencheck

Arabica sind einfach die besten Bohnen, Kaffee ohne Koffein ist untrinkbar und Brasilien ist die Heimat des schwarzen Lebenselixiers! So, und was stimmt jetzt wirklich? Wir machen den Faktencheck – bei einer Tasse Kaffee, versteht sich.

Hast du dir eine duftend heisse Tasse Kaffee bereitgestellt und die Füsse hochgelegt? Super dann geht’s jetzt los!

Alle Kaffeesorten haben den gleichen Koffeingehalt.

Wenn’s nur so einfach wäre! Tatsächlich hängt der Koffeingehalt von so ziemlich allem ab, was irgendwie mit Kaffee zu tun hat. Also von der Sorte, Herkunft, Röstung, Brühzeit und -temperatur. Robusta-Bohnen haben etwa doppelt so viel Koffein wie Arabica-Bohnen. Kurze, helle Röstungen enthalten mehr Koffein als lange, dunkle Röstungen, denn bei Letzterem wird das Koffein stärker abgebaut. Wer den Kaffee länger und heisser aufbrüht, hat mehr Koffein in der Tasse, weil dieses sich besser herauslöst.

Kaffee wird in Süd- und Mittelamerika angebaut.

Weit gefehlt! Tatsächlich wird Kaffee überall um den Äquator angebaut – genauer vom 25. Grad nördlich bis zum 30. Grad südlich des Äquators. Kaffee wächst also auch in Afrika, der Karibik oder in Asien. Mengenmässig produziert Brasilien am meisten Kaffee gefolgt von Vietnam. Kolumbien belegt den dritten Platz. Danach folgen Indonesien und Äthiopien.

Es gibt genau zwei Kaffeearten: Arabica und Robusta.

Fast, aber nicht ganz: Die beiden Sorten Arabica und Robusta machen etwa 98 Prozent unseres Kaffeekonsums aus. Es gibt aber noch einige weitere Nischen-Sorten wie etwa Liberica und Excelsa. Letztere wurde erst 1904 entdeckt in der Umgebung des Tschadsees. In Mosambik und Tansania kultivieren Kaffeebäuerinnen und -bauern auch eigene Sorten für den lokalen Gebrauch. Sie heissen Coffea racemosa und Coffea zanguebariae. Und natürlich gibt es noch ein paar weitere Sorten, aber das ist eine andere Geschichte, die wir dir gerne beim nächsten Kafi erzählen.

Kaffeesatz ist ein super Dünger für Pflanzen.

Da liegst du goldrichtig! Falls du einen Garten hast oder das ein oder andere auf dem Balkon kultivierst, kannst du Kaffeesatz oder deine gebrauchten Coffee Balls als Dünger nutzen, denn Coffee Balls sind frei von Plastik und Aluminium. Gerade Broccoli, Bohnen, Chicorée, Karotten, Gurken, Kartoffeln, Auberginen, Salat, Radieschen und auch Tomaten mögen Kaffee besonders gern. Wie oft du deine Pflanzen düngen solltest, hängt natürlich von der jeweiligen Pflanze ab. Als Faustregel gilt, alle zwei bis drei Wochen eine Portion Kaffee reicht aus.

Biologisch abbaubare Kapseln sind genauso gut wie alle anderen.

Dies stimmt so leider nicht ganz. Es gibt zum Beispiel Kapseln, die aus Papier und Kartonage bestehen. Sie werden aus Cellulose hergestellt, die wiederum aus Pflanzenmaterial wie etwa Holz gewonnen wird. Cellulose eignet sich auch super für Dinge, die formstabil sein müssen wie Kaffeekapseln. Grosses Aber: «Für den Einsatz als Kaffeekapsel gibt es zusätzlich die Herausforderungen eine Barriere für Wasserdampf, Sauerstoff und den Aromaschutz sicherzustellen», sagt Gerald Kässberger, Kaffeeexperte bei Delica AG. Diese Barriere werde aktuell mithilfe von Bio-Kunststoffen hergestellt. Doch diese Kunststoffe lassen sich nicht recyceln und auch das Kompostieren geht nur sehr mühsam. Hier haben die Kaffeebälle von CoffeeB einen Riesenvorteil: Die Coffee Balls verfügen mit ihrem natürlichen Schutzmantel aus Alginat bereits über diese Barriere für Wasserdampf, Sauerstoff und Aromaschutz. Die gebrühten Coffee Balls kompostieren in wenigen Wochen, direkt im Garten oder auch drinnen im Blumentopf und hinterlassen keine Rückstände.

bild: delica ag

Der Ursprung des Kaffees liegt in Brasilien.

Nope, Brasilien ist zwar der grösste Kaffeeproduzent weltweit, aber die Wiege des Kaffees liegt in einem ganz anderen Land. Die Kaffeepflanze stammt nämlich ursprünglich aus der Provinz Kaffa in Äthiopien. Es wird angenommen, dass die Kaffeebohne erstmals in Kaffa entdeckt wurde, wo sie wild wuchs und von den Einheimischen wegen ihrer anregenden Wirkung verwendet wurde. Der Name Kaffee soll demnach auch von der Region Kaffa abgeleitet sein.

Entkoffeinierter Kaffee schmeckt schlechter.

Nicht unbedingt! Geschmack und Qualität von entkoffeiniertem Kaffee hängen nicht unbedingt davon ab, ob der Kaffee entkoffeiniert wurde oder nicht, sondern von der Qualität der Kaffeebohnen, der Röstung, der Zubereitungsart und der Entkoffeinierungsmethode. «Je nach Methode können die Kaffeebohnen während dem Entkoffeinieren eine gewisse Menge an Aromen und Geschmacksstoffen verlieren», sagt Kässberger. Die sogenannte CO2-Entkoffeinierung ist eine sehr schonende Methode, die keine chemischen Rückstände hinterlässt. Gleichzeitig ist sie auch umweltfreundlich, weil das CO2 wiederverwendet werden kann. Die Entkoffeinierung mit Dichlormethan, kurz die DCM-Methode, geht schneller und ist kostengünstiger als die CO2-Methode, allerdings können hier geringe Mengen an chemischen Rückständen den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen. Fakt ist, entkoffeinierter Kaffee kann einen etwas anderen Geschmack haben – und den mag man oder eben nicht.

Eine hochwertige Kaffeemischung sollte aus 100% Arabica-Bohnen bestehen.

Diese Meinung ist weitverbreitet, man muss sie aber nicht unbedingt vertreten. Denn die Qualität einer Kaffeemischung hängt – wie immer beim Kaffee – von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel von der Qualität der Bohnen, der Röstung und natürlich der Zubereitung. «Eine gute Kaffeemischung kann aus einer Kombination von Arabica- und Robusta-Bohnen bestehen, die jeweils ihre eigenen Geschmacks- und Aromaeigenschaften mitbringen», sagt Kässberger. Arabica-Bohnen haben eine fruchtigere Säure wie etwa Zitronensäure oder Apfelsäure, die diesem Kaffee seine Komplexität verleiht. Robusta-Bohnen glänzen mit mehr Koffein und einer stärkeren, erdigen Note, haben aber mehr Chlorogensäure, die empfindlichen Kaffeetrinkerinnen und -trinkern auf den Magen schlagen kann.