The Old Fashioned — ein Cocktail-Klassiker präsentiert von Schweizer Top-Bars

So interpretieren die talentierten Bartender der besten Schweizer Bars den Cocktail-Klassiker während der Old Fashioned Week mit Woodford Reserve neu.

Vom 5. bis 14. November ist der Old Fashioned mit Woodford Reserve Bourbon als Aushängeschild in allen herausragenden Bars der Welt zu finden. Erstmals 2015 in Paris durchgeführt, ist die Old Fashioned Week heute ein globaler Event, bei dem angesagte Bars jedes Jahr aufs Neue ihre eigenen Kreationen des Drinks präsentieren. Auch dieses Jahr mischt die Schweizer Gastroszene bei den internationalen Top-Lokalen in Paris, London oder New York City mit.

But first things first: Das Originalrezept von anno dazumal

In seiner Essenz besteht der Old Fashioned aus drei Komponenten: Bourbon (amerikanischer Whiskey), Simple Syrup (Zuckersirup) und Bitters. Damit der Cocktail schön smooth daherkommt, eignet sich der Bourbon Woodford Reserve besonders gut. Nicht nur ist die Destillerie von Woodford die älteste und kleinste Brennerei Kentuckys, sie besticht auch durch die traditionelle Whiskeyherstellung in ihren legendären Kupferbrennblasen und 100 Jahre alten Zypressenholz-Gärbottichen. Dadurch entsteht ein Bourbon, der höchsten Ansprüchen gerecht wird und mit über 200 nachweisbaren Geschmacksnuancen brilliert.

Bartradition bis heute: Die Old Fashioned Week

Durch den weichen, aber vielschichtigen Geschmack wird Woodford Reserve von Barkeepern auf der ganzen Welt geschätzt. Woodford Reserve ist daher auch der internationale Hauptorganisator der Old Fashioned Week und sorgt dafür, dass Bars und Restaurants eine Plattform geboten wird: um sich auszutauschen, miteinander zu vernetzen und dem Old Fashioned durch die vielfältigsten Kreationen eine neue Bedeutung zu geben.

Die Geschichte hinter dem berühmten Cocktail

Grundsätzlich ist seine Herkunft nur schwer nachzuvollziehen, reicht die Geschichte des Old Fashioned doch bis ins 19. Jahrhundert zurück. Cocktail-Historiker (ja, so etwas gibt es!) sind sich weitestgehend einig, dass die Bezeichnung Old Fashioned erstmals im Pendennis Club in Louisville, Kentucky, verwendet wurde. Dass der Bourbon Cocktail aber breitere und tatsächliche Bekanntheit erlangte, hat eine ganz spezielle Person zu verantworten: Colonel James E. Pepper. Geboren auf dem Gelände der heutigen Woodford Reserve-Distillerie, brachte er den Old Fashioned mit dem hauseigenen Bourbon nach New York, indem er ihn in der High Society des Waldorf-Astoria-Hotels anbot.

Das zur Geschichte, nun zur Praxis

Schnell erfreute sich der Old Fashioned immer grösserer Beliebtheit. Heute ist er ein Klassiker, der in jedem Barmenü zu finden ist. Und ganz im Gegensatz zu seinem Namen, ist er so gar nicht altmodisch. Gerade die Top-Cocktail-Bars der Welt haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Old Fashioned alles andere als alt aussehen zu lassen (pun intended). Das gilt natürlich auch für unsere Schweizer Bars! Wir haben uns also etwas umgehört und für dich diese 10 Profis aus angesagten Bars gefragt, wie sie die Old Fashioned Week zu etwas ganz Besonderem machen.

Old Fashioned Drink-Empfehlung

Schau dir die Kreationen gleich selbst an und hol dir die Drink-Empfehlungen:

Mix it yourself

Zubereitung:

5 cl Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon, 0.5cl Symple Syrup / Zuckersirup und 2 Dashes (Spritzer) Angostura Bitters in ein Mischglas geben.

Eis hinzufügen und umrühren.

Sobald der Drink genug verdünnt und gekühlt ist, seihe ihn in ein mit einem grossen Eiswürfel gefülltes Tumbler-Glas ab.

Zum Schluss den Glasrand mit der Orangenzeste einreiben. Orangenzeste in den Drink geben.

Wichtig vor dem ersten Schluck: Foto machen und der Welt deine Kreation zeigen: @OldFashionedWeek markieren.