Das waren unsere Streaming-Highlights 2022

bild: sky switzerland

Promotion

Das waren die Streaming-Highlights 2022

2022 - es war das Jahr der grossen Comebacks und Wiedersehen, das Jahr der Cosmopolitans mit Carrie in Manhattan, des Drachenreitens mit den Targaryans und nicht zu vergessen der Verbrecherjagd mit unseren Lieblings-Cops aus dem Wallis.

Ein Rückblick auf unsere Streaming-Highlights 2022:

«House of The Dragon»

Basierend auf George R.R. Martins Roman «Fire & Blood» erzählt das langersehnte Prequel die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor «Game of Thrones». Und auch in der neuen Serie spielen Drachen, die mächtige Familie Targaryen und komplexe Familienstammbäume eine wichtige Rolle. Endlich durften wir wieder in die Welt von Westeros eintauchen. Zwar gab es kein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Daenerys, aber dafür haben uns viele neue Targaryens und weitere Charaktere, die wir im Laufe der Geschichte des Kampfes um den eisernen Thron kennen und lieben/hassen gelernt haben, spannend unterhalten.

«Tschugger II»

Unsere Lieblings-Cops aus dem Wallis sind wieder da und in gleicher Manier sorgt die kultige und humorvolle Serie auch in der zweiten Staffel für viel Action und Lacher – Swiss Made. Nach den Ereignissen in der ersten Staffel stehen Bax und Pirmin vor der grossen Herausforderung, das Wallis vor dem Untergang zu retten. Der eine oder andere Zwischenfall macht es dem ungleichen Cop-Duo nicht einfacher, dafür für den Zuschauer noch unterhaltsamer.

«Euphoria Staffel 2»

Eigentlich sollte die preisgekrönte Skandalserie schon 2020 in die heiss erwartete zweite Staffel gehen. Doch unter anderem verzögerte die Corona-Pandemie die Produktion, so dass sich Serienschöpfer Sam Levinson entschied, erst zwei Special-Episoden fast ausschliesslich mit den Stars Zendaya und Hunter Schafer zu drehen. In 2022 war es dann endlich soweit und die zweite Staffel flimmerte über die Screens und löste einen erneuten Hype aus.

«Babylon Berlin Staffel 4»

Für Kunst und Kultur sind es «Goldene Jahre», gleichzeitig blüht das Verbrechen. «Babylon Berlin» porträtiert die deutsche Hauptstadt als Weltmetropole voller Verlockungen und Abgründe. Die vierte Staffel von «Babylon Berlin» adaptiert den Roman «Goldstein» von Volker Kutscher und spielt im Winter 1930/1931, während der Verschärfung der Wirtschaftskrise. Die Erfolgsserie setzte einen neuen Massstab, bei welchem sich ein deutsches TV-Serienprojekt zum ersten Mal auf Augenhöhe mit internationalen Produktionen befindet.

«And Just Like That»

Das Warten hatte ein Ende! In «And Just Like That…» trafen wir wieder auf Carrie, Miranda und Charlotte und begleiteten sie auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.

