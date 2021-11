Bild: AdobeStock_ 91009792

Promotion

Homeoffice: So arbeitest Du entspannt von zu Hause

Das Homeoffice ist eingerichtet, die IT-Infrastruktur steht? Gut gemacht – damit sind die Hauptanforderungen für professionelles und komfortables Arbeiten von zu Hause erfüllt. Aber wie sieht's mit Deiner Gesundheit, Ernährung und Work-Life-Balance im Homeoffice aus? Hier haben wir nützliche Tipps rund um diese Themen für Dich zusammengestellt.

Ein schöner Arbeitsplatz

Wenn Du vom Bildschirm aufschaust, fällt Dein Blick auf ein unaufgeräumtes Regal? Oder nach draussen auf eine triste Hinterhofwand? Dann mach Dir Deine Aussicht schön! Gönn Dir ein Regal oder einen Schrank, mit dem Du einfach Ordnung schaffen kannst. Oder zumindest Türen, die Du vor dem Chaos schliessen kannst. Bringe Vorhänge oder Jalousien an, die das triste Draussen auch wirklich draussen halten. Oder sei mutig und tapeziere ein Alpen-Panorama auf die Wand. Oder etwas anderes, das die Augen erfreut und den Geist erfrischt.

Durchkehren würde fürs Erste helfen. Fürs Zweite neue Büro-Möbel und Deko. bild: AdobeStock_384165092

Sorge dafür, dass Du gute Beleuchtung hast, die an unterschiedliche Lichtverhältnisse angepasst werden kann – oder sich im Optimalfall sogar selbst anpasst. Erwähle eine Tasse zu DEINER Büro-Tasse und gebe ihr einen exklusiven Platz. Kurz gesagt: Mach Dein Homeoffice zu einem Ort, an dem Du gerne bist!

Gesunde Snacks am Schreibtisch

Die Wege im Homeoffice sind kurz – und damit auch die zum Kühlschrank und zur Süssigkeiten-Schublade. Wenn Du nach den anderthalb Jahren zu Hause schon ordentlich Hüftgold angesammelt hast, wird es Zeit, den Spiess umzudrehen. Das fängt mit den Snacks zwischendurch an. Lass die weg, die viel Zucker und Fett enthalten und iss stattdessen etwas Gesundes! Klingt vielleicht langweilig und nicht lecker. Muss es aber nicht sein. Investiere morgens oder am Abend einfach ein paar Minuten Zeit, und schneide Dir Dein Lieblings-Obst und Gemüse schon in handliche Stücke und packe sie in eine Tupperbox. Wenn dann der kleine Hunger kommt – und er kommt bestimmt! – brauchst Du nur noch zuzugreifen. Mit einem Quarkdip oder Tzaziki kannst Du Möhren, Sellerie und Paprika 1a pimpen. Und beim Mittagessen darf es auch mal Fast Food sein – aber fast genauso schnell und deutlich gesünder ist zum Beispiel frisch gekochte Pasta mit Tomaten, Pesto und Rukola. Oder ein Vollkornbrot-Sandwich mit Mega-Topping, auf das Du Dich schon den ganzen Vormittag freust. Und für die Nie-Zeit-Haber? Gibt's die Klassiker wie Nüsse und Studentenfutter, Trockenobst oder Energy Balls.

Was vom Homeoffice übrig blieb bild: AdobeStock_82725925

So bleibst Du fit – oder wirst es

Seit Du im Homeoffice arbeitest, musst Du nicht mehr eine Stunde pendeln? Prima! Dann nutze die gewonnene Zeit, um mit einem Workout in den Tag zu starten oder Dich nach den Stunden am Schreibtisch richtig auszupowern. Die Ausrede, dass Du dafür keine Zeit hast, gilt jetzt nicht mehr. Und egal, ob Du läufst, Fahrrad fährst, schwimmst oder am Rudergerät sitzt – Dein Körper dankt es Dir! Den Gruppenzwang, mit den Kollegen in die Kantine zu gehen, hast Du jetzt auch nicht mehr? Dann verleg Dein Fitness-Programm in die Mittagspause! Oder Deinen Yoga-Kurs! Du musst Dich danach nicht mal duschen – es riecht Dich ja keiner. Wenn Du Deine Sport-Ausrüstung schon parat hast, ist es nur ein kleiner Schritt für Dich, aber ein grosser für Deine Gesundheit. Und wenn Du nicht so der Sport-Typ bist, gönn wenigstens Deinem Nacken und Deiner Rückenmuskulatur regelmässig ein paar Lockerungs- und Dehnübungen und Deinen Füssen einen Massageroller.

Schicke Fitness-Ausrüstung: Macht sich auch gut als Deko, wenn Du sie nicht benutzt. Bild: AdobeStock_271239847

Virtuelle Verabredungen und Kaffeepausen

Dir fehlt der Plausch mit Kolleg*innen am Kaffeeautomat, bei dem Du den neuesten Firmen-Klatsch und Tratsch erfährst? Dann verabrede Dich doch mit anderen zu regelmässigen virtuellen Kaffeepausen. Oder zu Apéros nach der Arbeit. Es gibt sogar Apps, die solche Dates organisieren, damit sich nicht immer die gleichen treffen. Aber eigentlich solltest Du das selbst hinkriegen. Einfach den Kalender Deiner Lieblings-Kolleg*Innen checken, Blocker reinpacken und los geht's. Wenn Dir bei all den ganzen Business-Video-Calls der Sinn nicht auch noch nach virtueller Kaffeepause steht: Ab und zu ins Büro gehen, ist auch nicht schlecht für die zwischenmenschlichen Beziehungen.

Wenn Du das auf Deiner Tastatur siehst, wird es wirklich höchste Zeit für eine Pause Bild: AdobeStock_56885471

Work-Life-Balance

Das Gute am Weg ins Büro: Er schafft nicht nur räumliche Distanz zwischen zu Hause und Arbeit, sondern auch geistige. Im Homeoffice verschwimmen genau diese Bereiche: Abends auf dem Sofa noch mal schnell gucken, ob wichtige E-Mails reingekommen sind, zwischendurch die Wäsche aufhängen oder nebenbei das kranke Kind betreuen – alles geht fliessend ineinander über. Das klingt nach mehr Flexibilität, macht es Dir aber auch schwerer, richtig abzuschalten oder Dich – auf der anderen Seite – auf Aufgaben im Job zu konzentrieren. Deshalb Arbeit und Privatleben nach Möglichkeit auch im Homeoffice trennen! Das fängt bei einem separaten Arbeitsplatz an und hört bei der Einhaltung von Pausenzeiten auf. Stell Dir einen Timer, um Dich notfalls an Pausen zu erinnern. Und wenn Dir Deine Smart Watch sagt, dass Du mehr Bewegung brauchst, schaufle Dir Zeit dafür frei!

Dir fehlt noch etwas zu Deinem Homeoffice-Glück?