Promotion

Eisblock lädt E-Auto! Doch, doch, du hast richtig gelesen

Ein Eisblock, ein Tesla Model 3 und verdutzte Gesichter: Heute morgen gab es am HB Zürich ein Spektakel zu sehen – und ein Rätsel zu lösen. Für alle, die es verpasst haben, kommt hier der Flashback.

Dutzende Schaulustige zückten ihre Smartphones, um in der grossen Halle im Hauptbahnhof Zürich eine skurrile Szene zu fotografieren und filmen. Diese lässt sich etwa so beschreiben: Auf einem Sockel steht ein Eisblock, worin ein schwarzer Kasten eingefroren ist. Der Kasten im Eisblock scheint via Kabel das nebenstehende E-Auto, ein schwarzer Tesla Model 3, zu laden. Zumindest leuchtet ein blaues Ladelämpchen durchs Eis.

Zahlreiche Passantinnen und Passanten untersuchten den Eisblock und wollten herausfinden, wer den über zwei Meter grossen Monolithen in der Bahnhofshalle aufgestellt hat und wie dadurch der Tesla geladen wird. Und ja schon klar, E-Auto-Fans inspizierten natürlich erst einmal den angeschlossenen Tesla.

Saft aus dem Eis? Kein Problem!

Wer das Ladekabel genauer anschaute, entdeckte darauf ein Firmen-Logo: In passend gelben Lettern stand Juice geschrieben. Kurz mal mit dem Smartphone eine Google-Suche starten und siehe da: Die Juice Technology AG stellt Ladestationen und -software her. Das Spezialgebiet der Schweizer Firma aus dem beschaulichen Bachenbülach (ZH): Ladestationen für den privaten und öffentlichen Gebrauch, die sich kinderleicht montieren und nutzen lassen. Zu ihren Kunden zählen unter anderem bereits der Car-Sharing-Anbieter Mobility oder das Ferienmekka Flims-Laax, das als erste Bergregion energieautark werden will.

Wer derzeit in Zürich unterwegs ist, ob nun mit oder ohne E-Auto, den erinnert die Aktion womöglich an eine aktuelle Plakatkampagne, bei der eine Ladestation aus dem Eis bricht. Sie ähnelt auffällig stark jener in der Bahnhofshalle.

Die unkaputtbare Ladestation

Auf der Website ein bisschen Scrollen und man gelangt zum Juice Charger me 3, dem neusten Wurf des Unternehmens. Die Wallbox Ladestation ist kompakt, leicht, wasser- und staubdicht und lädt jedes E-Auto selbst bei +50 oder -30 Grad Celsius, also im wahrsten Sinne des Wortes bei feuriger Hitze oder eisiger Kälte.

Übrigens: Via QR-Code können Interessierte auf dem Smartphone auch schon mal den Juice Charger me 3 auf ein Foto ihrer Haus- oder Garagenwand projizieren, um abzuchecken, wie sich die Ladestationen am besten positionieren lässt.