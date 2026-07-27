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Hast du das Zeug für High-Performance? Beweise deine Drift Skills mit BMW in der Area M!

Wer schon immer erleben wollte, was High-Performance auf der Strasse wirklich bedeutet, bekommt jetzt die Chance dazu. BMW sucht den nächsten Drift-Profi und schon bald könntest du selbst hinter dem Steuer sitzen.

BMW M ist mehr als Performance. BMW M ist Motorsport-DNA, Präzision am Limit und Fahrdynamik, die man nicht nur spürt, sondern beherrscht. Für alle, die Ideallinien lesen, Bremspunkte setzen und jede Kurve als Einladung verstehen.

Wenn du von maximaler Performance nicht genug bekommst, bist du hier genau richtig. BMW sucht M Enthusiastinnen und Enthusiasten, die den Grenzbereich suchen – und zeigen, was möglich ist, wenn Fahrkönnen, Technik und M Power perfekt zusammenspielen.

Willkommen bei den BMW Masters

Mit den BMW Masters sucht BMW das nächste Drift-Talent der Schweiz.



Zwei ausgewählte Teilnehmende reisen für das Finale in die AREA M nach Memmingen.

Die AREA M ist mehr als ein Ort. Sie ist der Playground für alle, die BMW M Performance hautnah erleben möchten. Hier zählt Präzision, Kontrolle und Nervenstärke. Wer sich am Ende durchsetzt, wird BMW Master.

Der Weg in die AREA M

Der erste Schritt führt nicht auf die Strecke, sondern vor die Kamera. Bewirb dich mit einem Foto und Begleittext, in dem du erzählst, weshalb genau du das Zeug zum BMW Master hast. Gesucht werden Menschen, die sich zutrauen, anspruchsvolle Fahr-Challenges zu meistern und für die Querbewegung kein Fremdwort ist.

Danach übernimmt die watson-Community. Im öffentlichen Voting entscheidet sie, welche zwei Teilnehmenden den Sprung in die AREA M schaffen.

Teilnahme Vorname Nachname Strasse Postleitzahl Stadt Email Geburtsdatum Foto hochladen max. 10MB sind erlaubt Foto auswählen Ich bestätige, dass ich am Montag 24.08.2026 verfügbar bin.* Mit dem Absenden des Formulars erkläre ich mich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung der Promotion sowie für Marketing und Kommunikationszwecke von CH Media und BMW bearbeitet werden. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit einem gültigen Führerausweis. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen von der Promotion oder den Dreharbeiten auszuschliessen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Ist die ausgewählte Person am Drehtag vom 24.08.2026 nicht verfügbar oder erfüllt die Teilnahmevoraussetzungen nicht, behält sich der Veranstalter vor, eine Ersatzperson zu bestimmen. Die An und Rückreisekosten zur BMW Area M werden nicht übernommen. Der Veranstalter behält sich zudem vor, die Challenge aus Sicherheitsgründen oder aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, insbesondere bei ungünstigen Wetterverhältnissen oder höherer Gewalt, zu verschieben, anzupassen oder abzusagen. Abschicken

Beweise dein Talent

Die beiden auserwählten Drift-Fans treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an und müssen zeigen, wie viel Präzision, Kontrolle und Nervenstärke wirklich in ihnen steckt.

Wer findet die perfekte Linie durch den Parcours? Wer hält den perfekten Driftwinkel am längsten? Und wer hält im grossen Finale dem M2 Tire Eater stand?

Für die Gewinnerin oder den Gewinner geht es vom Asphalt aufs Eis, mit einer exklusiven Einladung zum Winterfahrtraining der BMW Schweiz inklusive Begleitperson. Denn manche Träume enden nicht bei der Ziellinie, sie beginnen erst dort.

Noch nicht bereit für die Challenge?

Nicht jede Geschichte beginnt mit einer Challenge.

Falls du BMW M trotzdem selbst erleben möchtest, kannst du dich während der Bewerbungs- und Votingphase jederzeit für eine Probefahrt anmelden und die Performance der BMW M Modelle selbst entdecken.