Lakers Vintage Game gegen Ambrì

Die älteren Lakers-Fans erinnern sich: in den 80ern spielte die Mannschaft aus Rapperswil-Jona in der damaligen Nationalliga B in einer Ballonhalle und in gelben Dresses. Im Vintage Game gegen Ambrì-Piotta vom 14. Januar lässt der SCRJ diese Zeiten aufleben und tritt in den legendären Leibchen von damals an.

Die Helden von heute sind Roman Cervenka und Melvin Nyffeler, die Vorbilder in den 80er-Jahren hiessen Fritz Bhend, Urban Kohler und Hugo Stössel. Was viele nicht mehr wissen: eine Halle gab es in Rappi lange nicht. Der Eishockeyverband drohte deshalb zu Beginn der 80er, dem SCRJ die Spielbewilligung für die NLB zu entziehen. Eine fixe Halle in kurzer Zeit zu erstellen, war nicht realistisch, also war Einfallsreichtum gefragt. 1984 wurde kurzerhand eine Kunststoff-Traglufthalle gekauft und fortan spielte Rapperswil-Jona in einem Ballon. Genau zu dieser Zeit trat Rappi auch nicht in den Klubfarben auf, sondern in gelben Leibchen.

Die 80er sind denn auch das Thema des diesjährigen Vintage Game. Gegen Ambrì-Piotta spielen die Lakers am Freitag, 14. Januar in den legendären gelben Dresses, die nach dem Spiel auf ricardo.ch versteigert werden. Vor dem Spiel werden die Helden von damals auf dem Eis geehrt. Im Umgang der St.Galler Kantonalbank Arena entsteht zudem die «wall of fame». Alle Spieler, die beim SCRJ deutliche Spuren hinterlassen haben, werden dort in Porträts vorgestellt. Das Vintage Game gegen Ambrì-Piotta bildet den Auftakt zu einer Serie von insgesamt 5 Spielen in Retro-Leibchen innerhalb der nächsten 5 Jahre.