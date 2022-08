bild: niederhornbahn

10 Gründe, warum der GipfelGenuss auf deine Bucket List sollte!

Ein Abendessen mit Bergsommeratmosphäre auf dem Niederhorn, während des Sonnenuntergangs Steinböcke beim Grasen beobachten oder sich ein Glas Prosecco im Gondeli gönnen. Warum der GipfelGenuss unbedingt auf deine Bucket List sollte, zeigen dir folgende 10 Gründe.

Wegen der einzigartigen See-Berg-Kombo

Um exakt 16.00 Uhr klirren die ersten Apérogläser am Ufer des Thunersees. In mediterranem Ambiente, umgeben von kleinen Palmen und einer frischen Brise des Sees, startet der GipfelGenuss auf der Terrasse des Seerestaurants Beatenbucht. Weiter geht's mit einer Fahrt im Panoramawagen der Standseilbahn und danach einer atemberaubenden Gondelfahrt aufs Niederhorn. Dort erwartet einen eine einzigartige Bergsommeratmosphäre und ein herrliches Abendessen, vom Berghaus gezaubert. Was für eine coole Kombo – vom See auf den Berg!

Alleine schon die Anreise bringt in Ferienstimmung

Die perfekte Anreise ist natürlich per Schiff. Herrlich ist die Überfahrt von Interlaken oder Thun zur Beatenbucht. Kaum betritt man das Schiff, ist auch schon Ferienstimmung angesagt. Wer lieber die Panoramaroute entlang des glitzernden Thunersees entdecken möchte, welche durch malerische Dörfchen und schöne Buchten führt, kann auch den Bus nehmen.

Die Sonnenuntergänge sind spektakulär

Die Aussicht auf den Thunersee, die Berge und das Mittelland ist spektakulär und das Beste ist, die Sonne geht direkt über dem Thunersee unter. Perfekte Sonnenuntergangsbilder sind vorprogrammiert. Und die Aussichtsplattform ist top platziert für ein paar tolle Schnappschüsse.

Das Cüpli während der Gondelfahrt

Wer kann von sich schon sagen, dass er sich während einer Gondelfahrt schon einmal ein Gläschen Prosecco gegönnt hat? Und das erst noch frisch und gekühlt serviert? Die Aussicht während der Gondelfahrt ist ein Genuss und das Cüpli dazu das Sahnehäubchen obendrauf.

Das Abendessen kann individuell gestaltet werden

Ein kurzer Verdauungsspaziergang nach dem Hauptgang über den eindrucksvollen Gratweg oder eine Pause auf einer der gemütlichen Holzliegen auf dem Gipfel? Kein Problem, während den drei Gängen kann man immer wieder gerne entlang des Gipfels verweilen und den Sommerabend auf dem Berg voll auskosten.

Steinböcke aus nächster Nähe

Wildtiere leben nach den Gesetzen der Natur. Besonders Glückliche haben jedoch die Chance, Steinböcke aus nächster Nähe zu sehen. Denn auf dem Niederhorn lieben sogar die Steinböcke den Sonnenuntergang beim Gipfel.

Als kleiner Tipp hier noch: Wer die kecken Kletterer unbedingt sehen möchte, kann auch eine der Wildbeobachtungen auf dem Niederhorn buchen.

Das All-in-one-Ticket

Einmal bezahlen und alles ist drin. Vom Apéro über das Bahnticket bis hin zum Abendessen und Cüpli ist alles im GipfelGenuss-Ticket enthalten. Einzig der feine Tropfen beim Abendessen müsste noch dazubestellt werden, damit jeder das erhält, was er mag.

Gondelfahrt in der Dämmerung

Die allerletzte Bahn verlässt das Niederhorn um 22.20 Uhr. Was für ein Erlebnis, dann bei Abenddämmerung noch gemächlich mit der Gondel ins Tal zu fahren und die tausenden von Lichtern am Ufer des Thunersees zu betrachten – einmalig! Anschlüsse sind bis zur Beatenbucht und nach Thun gewährt. Also relax und lean back.

Perfekter Ausflug mit Freunden

Einfach buchen und geniessen und an nichts mehr denken. Der GipfelGenuss ist eine super Idee, um einen gemütlichen, aber etwas anderen Abend mit Freunden zu verbringen. Das Beste – alles ist bereits organisiert.

Die Natur dort oben haut dich um

Vom Rande des Thunersees über Beatenberg bis hin zum Niederhorn überwältigt einen die Schönheit der Natur. Glühende Alpgipfel, der saphirfarbene Thunersee, liebliche Alpweiden und der würzige Kräuterduft machen den Bergsommerabend perfekt.

