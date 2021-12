Bild: srg ssr

5 Gründe, warum du ein kostenloses Play Suisse Login brauchst

Play Suisse ist die Heimat für das Schweizer Filmschaffen: Auf der Streaming-Plattform der SRG sind Tausende Filme, Serien und Dokus kostenlos verfügbar. Ob Klassiker, Neuheiten, die grössten Hits oder einmalige Geheimtipps; auf Play Suisse findet sich für jede:n etwas.

Die Streaming-Plattform der SRG, die gerade den ersten Geburtstag feierte, hat alles – für alle. Vom breiten Angebot über die einzigartigen Kollektionen bis hin zur breiten Anwendbarkeit von Play Suisse: Wir haben fünf Gründe aufgelistet, warum du sofort ein Play Suisse-Login brauchst.

Du musst nichts bezahlen

Jede Person, die in der Schweiz lebt, erhält mit dem Login Zugriff auf Play Suisse. Die Kosten für die Streaming-Plattform sind in der Medienabgabe enthalten, weswegen die Plattform vollkommen kostenlos genutzt werden kann.

Du musst nicht suchen

Ob du Play Suisse in der Webversion oder als App verwendest: Du findest eine Unterteilung in Fiktion, Doku, Familienfilme oder Festival-Kollektionen – geordnet und für dich bereitgestellt, um sofort loszustreamen. Als weitere Unterteilungen findest du Genres wie «True Crime», «Natur», «Bildung», «Gesellschaft» und viele mehr. Und wenn es doch etwas zu viel auf einmal ist: Setze einen Film auf «Meine Liste» und schau ihn dir später an.

Du musst nicht mehr warten

In regelmässigen Abständen werden neue Filme, Serien und Dokus auf Play Suisse hochgeladen – so musst du nicht mehr auf die nächste Episode warten, sondern kannst Serien wie «Tschugger» und «Neumatt» in einem Zug geniessen. Und Anfang Januar kannst du zu den Ersten gehören, die die finale Staffel der Erfolgsserie «Wilder» am TV erleben...

In deiner Landessprache verfügbar

Alle Inhalte auf Play Suisse sind in mindestens drei Landessprachen untertitelt – so kannst du auch Highlights aus der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz geniessen. Viele Filme, Serien und Dokus sind auch in mehreren Audioversionen verfügbar. So erlebst du das Beste aus allen Landesteilen der Schweiz.

Filme und vieles mehr

Du bist kein Filmfreak? Auch dafür hat die Streaming-Plattform eine Lösung: In der Kategorie «Musik» findest du zahlreiche Konzertaufnahmen, und die Sparte «Montreux Jazz Festival» enthält Aufnahmen von grossen Stars am legendären Schweizer Musik-Festival.