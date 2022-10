Carvolution Mitgründerin Léa Miggiano kennt die Herausforderung, dass die Gesamtkosten rund ums Auto oft unterschätzt werden. Gemäss Studie werden die Kosten gar bis zu 50% unterschätzt. bild: carvolution

Ein kritischer Blick auf’s Carvolution Auto-Abo

Wer auf ein eigenes Auto angewiesen ist, kann es kaufen, leasen oder beim Berner Startup, Carvolution, abonnieren. Letzteres, ein eigenes Auto im Abo, wird aufgrund der transparenten Gesamtkosten immer beliebter. Dennoch erscheinen die Abo-Kosten auf den ersten Blick hoch. Wer jedoch nachrechnet, fragt sich schnell, wie ein Auto im Abo bei Carvolution preislich so attraktiv sein kann.

Das Auto-Abo

Bei Carvolution können Kundinnen und Kunden ihr eigenes Auto im Abo aus über 70 Modellen diverser Marken aussuchen. Im monatlichen Auto-Abo-Fixpreis von Carvolution ist alles rund ums Auto inklusive: Versicherung, kantonale Einlösung, Steuern, Service und Reifen und Reifenlagerung. Man muss nur noch tanken bzw. laden.

Die Kundin resp. der Kunde hat dabei die Auswahl zwischen Kleinwagen, SUV, Kombis, Limousinen oder Elektroautos. Das hängt ganz von den eigenen Bedürfnissen ab. Das neue Auto kann in wenigen Klicks auf Carvolution.ch online ausgewählt und das Abo konfiguriert werden. Die Mindestdauer kann selbst ausgesucht werden. Kurze Dauern, beispielsweise für einen SUV über die Wintermonate oder für das Ausprobieren eines Elektroautos, sind genauso beliebt wie längere Dauern von 3 bis 4 Jahren. Das Kilometerpaket und wie hoch der Selbstbehalt ist, das entscheiden Kundinnen und Kunden ebenfalls selbst. So einfach ist das. Ob das teuer ist? Im Gegenteil. Das Auto-Abo von Carvolution ist preiswert. Um das aufzuzeigen wird nachfolgend ein kritischer Blick auf die Kosten geworfen.

Derzeit läuft bei Carvolution eine Herbstaktion. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und umfasst insgesamt rund zehn verschiedene Fahrzeuge diverser Marken:● Fiat 500 ab CHF 399.- pro Monat statt CHF 452.-● Ford Puma ST-Line X ab CHF 499.- pro Monat statt CHF 573.-● Renault Captur INITIALE PARIS ab CHF 544.- pro Monat statt CHF 574.-Weiter im Angebot sind auch Fahrzeuge der Marke Tesla und Audi.

Wieso erscheinen die Kosten auf den ersten Blick hoch?

Fahrzeugbesitzer unterschätzen, laut einer Studie des RWI-Leibniz-Instituts der Uni Mannheim und der US-Uni Yale, die totalen Gesamtkosten ihres Autos bis zu 50%. Dadurch, dass bei einem Auto die Kosten über das ganze Jahr resp. über mehrere Jahre verteilt sind, geht der Überblick der Gesamtkosten schnell verloren. Beispielsweise wird die Versicherung im Januar bezahlt und die neuen Winterreifen im Oktober. Der Wertverlust des Autos wird fast komplett aus den Augen verloren. Die Gesamtkosten sind deshalb in vielen Fällen wesentlich höher als erwartet.

Bei einem Auto im Abo von Carvolution ist bereits alles rund ums Auto im monatlichen Fixpreis inklusive. Deshalb kann es sehr wohl sein, dass die Kosten auf den ersten Blick hoch erscheinen. Rechnet man aber alles zusammen, ist das Auto-Abo von Carvolution eine preiswerte Alternative zu Kauf und Leasing. Zudem entsteht bei Carvolution keine finanzielle Unsicherheit. Der Abo-Preis ist immer gleich hoch. Und auch das Restwertrisiko entfällt. Beispielsweise kann ein Elektroauto für ein paar Monate gefahren werden und danach unkompliziert zurückgegeben werden.



Wie schneiden die Autokosten im Vergleich ab?

Ob man sich für einen Kauf, ein Leasing oder ein Abo entscheidet, das hängt von den eigenen Bedürfnissen ab. Gemäss Prof. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR Center in Duisburg gibt es allerdings gute Gründe, weshalb sich immer mehr für ein eigenes Auto im Abo entscheiden.

«Das Auto-Abo ist für den Kunden einfach, transparent und kostengünstig» Prof. Dudenhöffer im Handelsblatt.

Deshalb haben schon einige die Preise etwas genauer untersucht und in einen Vergleich gesetzt. So auch beispielsweise das Konsumentenmagazin Saldo in ihrem Beitrag «Abo schlägt Kauf» in der Ausgabe vom November 2020. Es wurde festgestellt, dass über die Nutzungsdauer von drei Jahren der Kauf und das Leasing deutlich teurer als ein Auto im Abo von Carvolution sind. Beispielsweise werden mit dem Audi Q3 bis zu 22’300 Franken gespart. Dieser Meinung ist auch das Vergleichsportal Comparis. Es bestätigt im Januar 2020, dass das Carvolution Auto-Abo oft günstiger als ein Leasing sei und auch dass sich ein Auto-Abo für viele Schweizer lohne. Autoscout24.ch ist ebenfalls vom Abo überzeugt. Das Abo sei eine gute Lösung für alle, die ihre Autokosten im Überblick behalten wollen.

Attraktive Preise beim Carvolution Auto-Abo

Kundinnen und Kunden fahren ihr Carvolution Auto mit Versicherung, Service, Einlösung und Reifen. Carvolution kauft diese Autos, Versicherungen und Reifen in grossen Mengen ein und kann so attraktive Mengenrabatte erzielen. Diese werden direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Zudem gibt es keine Zwischenhändler, die den Preis nach oben treiben. Auch profitieren Kundinnen und Kunden von der schlanken und digitalen Organisation des jungen Startups. Somit können die Gesamtkosten fürs eigene Auto im Abo von Carvolution deutlich tiefer ausfallen als beispielsweise bei einem Kauf oder Leasing.

Beratung gibts auf der



Ein Auto im Abo zum monatlichen Fixpreis! Der Schweizer Auto-Abo-Pionier Carvolution bietet rund 70 Autos an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive.Beratung gibts auf der Carvolution-Website im Live-Chat, via E-Mail contact@carvolution.com oder telefonisch unter +41 62 531 25 25.

Für wen lohnt sich Carvolution?

Bei Carvolution finden Kundinnen und Kunden unter 70 Modellen diverser Marken ein neues Auto, das bestens ausgestattet ist. Sie können selbst entscheiden, wie lange sie es fahren möchten, seien es 3 Monate oder 4 Jahre. So sind sie flexibel und können das Auto ihren Bedürfnissen anpassen. Im Sommer ein Kleinwagen für die Stadt, im Winter ein SUV für die Berge oder ein Familienvan für die nächsten ein, zwei Jahre. Weiter schätzen viele die Kostentransparenz und das Wissen, dass sie durch das All-inclusive-Paket jeden Monat gleich viel für ihr Auto zahlen. Grundsätzlich gilt, dass jede und jeder selbst entscheiden muss, was am besten zu einem passt.

