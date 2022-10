bild: Clyde

Promotion

Dieser neue Blog begeistert E-Mobility Fans

Endlich ist er da! Der neue E-Mobility Blog von Clyde. Hol Dir jetzt jede Menge Inspiration, Tipps und Know-how rund um die innovative Antriebstechnologie, Elektroautos und E-Mobilität in der Schweiz.

Dich plagt die Reichweitenangst und Du glaubst, dass Du mit Deinem E-Auto spätestens nach 100 Kilometern auf der Strecke bleibst? Du weisst nicht so recht, wofür Du die Ladepausen nutzen kannst oder willst wissen, ob so ein E-Auto überhaupt Dein Ding ist? Dann bist Du beim neuen E-Mobility Blog von Clyde genau richtig!

Abgesehen vom flexibelsten E-Auto Abo der Schweiz kriegst Du bei Clyde auch die volle Ladung Begeisterung für Elektromobilität mit auf den Weg. Das beginnt schon mit den Tipps für allfällige Ladepausen on the Road inklusive Playlist mit den besten Songs für Autofahrer:innen. Reisehungrige erhalten bei Clyde die ultimativen Tipps für Ferien mit dem E-Auto. Für den Roadtrip kannst Du Dir bei Clyde übrigens gleich das praktische Ferienauto Abo mit 1 Monat Laufzeit sichern.

Winterreifen für Elektroautos

Damit Du bei Deinen Buddys mit ein bisschen E-Wissen angeben kannst, findest Du auf dem Blog die Basics kurz und knackig erklärt. Zum Beispiel, ob man spezielle Winterreifen für E-Autos braucht oder warum die Reichweite von Elektroautos um Welten besser ist, als viele E-Auto Laien denken.

Du suchst ein praktisches, kleines E-Auto oder die geeignete Familienkutsche als Elektroversion? Perfekt! Der E-Mobility Blog von Clyde bietet Dir einen kompakten Überblick über die besten und aktuellsten Modelle. Und wenn Du den ein oder anderen Flitzer lieber erstmal probefahren willst, bist Du bei Clyde dank der kurzen Laufzeiten ebenfalls an der richtigen Adresse.

Und was war das jetzt mit dem flexibelsten E-Auto Abo?

Das ist eigentlich ganz einfach! Clyde bietet Dir eine riesige Auswahl an E-Modellen, die Du je nach Wunsch zum Beispiel für 3, 6 oder gleich 48 Monate abonnieren kannst. Im Auto Abo ist selbstverständlich alles mit drin – also wirklich alles: Versicherung, Service, Steuern, Vignette und sogar die Ladeflatrate. Für Dich heisst das: Nerviges Preisvergleichen an den Ladesäulen war gestern! Mit Deiner persönlichen Ladekarte von swisscharge.ch kannst Du kostenfrei an allen verfügbaren Ladestationen aus dem swisscharge Ladenetzwerk in der Schweiz und in ganz Europa laden – so oft Du möchtest. Clyde übernimmt die Rechnung.

Besonders Praktisch: Clyde liefert Dir Deinen neuen Schatz innert 10 Arbeitstagen kostenlos und fahrbereit vor Deine Haustür. Du steigst einfach ein und fährst los.