«Yoga ist wie ein allumfassender Sport»

Alle Menschen können Yoga machen, ist Jason Milne überzeugt. bild: apex life

Promotion

Yoga und Entspannung an der Luzerner Riviera

Yoga-Instruktor Jason Milne ist Teil des Teaching-Teams der «Yoga Days» und des «Yoga & Brunch» in Weggis. Warum die Luzerner Riviera das perfekte Umfeld für die uralte Bewegungsform bietet und was Yoga für ihn persönlich bedeutet, erzählt er im Gespräch.

Interview: Monika Burri

Im stilvollen Seminarraum des Hotels Alpenblick in Weggis herrscht eine ruhige und positive Stimmung: Die Teilnehmenden freuen sich auf eine Lektion Yoga mit Jason Milne. Was Yoga alles bewirken kann und wie diese Lehre das Leben des Amerikaners verändert hat, erzählt der 49-Jährige beim anschliessenden Sonntagsbrunch im Restaurant des Hotels Alpenblick.

Jason Milne (49) ist seit 16 Jahren Yoga-Teacher. bild: apex life

Jason Milne, wie fanden Sie den Zugang zu Yoga?

Als junger Mann litt ich immer wieder an starken Rückenschmerzen, weil ich intensiv verschiedene Sportarten betrieb. Mein Arzt empfahl mir, Yoga als Ausgleich auszuprobieren. Ich besuchte einen Yogakurs in meinem Fitnessstudio und wusste gleich nach dieser Lektion, dass ich etwas entdeckt hatte, das mein Leben verändern würde. Ich empfinde Yoga wie ein allumfassender Sport, der alles bietet, was ich an körperlicher Tätigkeit liebe: geistige Konzentration, Körperbewusstsein, Gleichgewicht, Flexibilität, Kraft und Anmut. Yoga verhalf mir, meine Rückenschmerzen loszuwerden, es brachte mir aber auch mehr Ruhe, inneren Frieden und allgemeines Wohlbefinden.

Ist das auch der Grund, warum Yoga heute Ihr Lebensinhalt ist?

Ja, unter vielen anderen Gründen. Seit 16 Jahren unterrichte ich regelmässig und gebe Workshops und Seminare. Schön ist, dass ich auch nach all den Jahren des Praktizierens und Unterrichtens niemals ausgelernt habe. Zudem ist es sehr motivierend, Yoga mit anderen zu teilen und bei den Schülerinnen und Schüler die Veränderungen ihres Körpers und Geistes mitzuerleben.

Welche Faszination übt die Bergwelt am Vierwaldstättersee auf Sie aus?

Weggis ist ein spektakulärer Ort für Yoga. Die Energie der Natur rundherum ist etwas Besonderes. Yoga hilft uns, sensibler für die Energie der Natur zu werden, und für mich hat die Natur in und um Weggis eine sehr hohe Schwingung. Ich geniesse es sehr, die stabile Kraft der Berge und die ruhige Tiefe des Sees zu spüren. Am liebsten schwimme ich gleich frühmorgens im See, um erfrischt in die Yogapraxis zu starten. Weggis hat für Naturliebhaber sehr viel zu bieten.

1 / 6 «Yoga meets Weggis» quelle: luzern tourismus

Yoga Days Weggis Event Wer Yoga intensiv erleben möchte, sollte sich die Yoga Days in Weggis von 22. bis 24. April in der Agenda eintragen. Ein professionelles Instruktorenteam, auch mit Jason Milne, sorgt dafür, dass alle auf ihre Rechnung kommen. Während der drei Tage wählen die Teilnehmenden aus verschiedenen Lektionen und Vorträgen wie auch Mahlzeiten das aus, was sie interessiert und was ihnen schmeckt. Anmeldung sowie weitere Informationen über www.yogameetsweggis.ch

Was empfehlen Sie Menschen, die mit Yoga beginnen wollen?

Ich finde es wichtig, verschiedene Yoga-Stile und verschiedene Lehrer auszuprobieren, um den passenden Kurs zu finden. Die einen mögen es sehr langsam, sanft und meditativ, andere wünschen ein kraftvolles, dynamisches und körperlich herausforderndes Training. Wichtig ist einfach, jede Übung mit einem offenen Geist und den Augen eines Kindes anzugehen. Die Praxis sollte entspannen und Spass machen. Die Übungen werden so ausgeführt, wie es sich für den Körper gerade richtig anfühlt.

Was ist, wenn ich ein unbeweglicher und ungelenker Typ bin?

Im Laufe meiner Jahre als Yogalehrer haben mir viele Menschen gesagt, dass sie sich nicht trauen, einen Yogakurs zu besuchen, weil sie Anfänger sind und das Gefühl haben, nicht flexibel genug zu sein. Die gute Nachricht: Yoga verhilft zu mehr Flexibilität. Mit etwas Durchhaltewillen wird man nicht nur körperlich beweglicher, sondern auch mental ergeben sich viele Vorteile. Ich empfehle daher, einen Anfängerkurs mit einer Unterrichtsperson zu besuchen, die weiss, wie man den Einstieg in die Praxis erleichtert. Die ersten paar Stunden können durchaus eine Heraus­forderung sein, aber wer regelmässig dabei bleibt, spürt schnell die vielen Vorteile des Trainings. Yoga existiert schon seit Tausenden von Jahren, weil es eben wirklich funktioniert.

Luzerner Riviera: Mit attraktivem Hotelangebot zur unvergesslichen Weitsicht Beim Jackpot-Angebot der Region Weggis-Vitznau-Rigi bekommen Gäste drei Nächte und freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem unvergleichlich günstigen Preis. Zur Auswahl stehen Hotel-Packages von 290 bis 590 Franken. Bei allen vier Packages ist der Tell-Pass, somit freie Fahrt mit allen Bergbahnen, Schiffen, Bussen und Zügen, gratis dabei. Damit erleben die Reisenden die erste Drehseilbahn, die älteste Zahnradbahn und die steilste Standseilbahn Europas – alles spektakuläre Rekordbahnen. Ob mit der Bahn oder zu Fuss: Auf den grandiosen Gipfeln der Zentralschweizer Berge beeindrucken die schier grenzenlose Weitsicht auf das Alpenpanorama und die intakte Natur.